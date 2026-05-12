İklim Kanunu ve sigortaya etkileri

2 Temmuz 2025’te Resmi Ga­zete’de yayımlanan 7552 sa­yılı İklim Kanunu, Türkiye’de uzun süredir beklenen bir dü­zenlemeydi. Kanun; emisyon ticareti, karbon piyasaları, ra­porlama ve doğrulama süreçle­ri gibi başlıkları gündeme geti­rirken, iklim değişikliğinin eko­nomik ve finansal etkilerini de iş dünyasının ana gündemlerin­den biri haline getirdi.

İklim değişikliği son yıllarda si­gorta sektörünün bilançolarında en ağır etkileri yaratan risklerden biri. Artan doğal afetler, yangınlar, sel ve kuraklık nedeniyle ciddi ha­sarlarla karşılaşan sigorta sektörü, 2023 ve 2024 yıllarında afet mo­dellemelerini güncelleyip sermaye yapılarını güçlendirirken, bu süreç birçok branşta prim artışlarını da beraberinde getirdi.

2025 itibarıyla reasürans piya­salarında yumuşama görülse de sınırlı küresel kapasite nedeniy­le özellikle iklim hassasiyeti yük­sek sektörlerde teminat bulmanın zorlaşması, muafiyetlerin artması ve daha sert fiyatlamalar görülme­si mümkün olduğundan, iklim poli­tikaları artık yalnızca çevresel değil aynı zamanda finansal risk yöneti­mi konusu haline geldi.

CBAM ve rekabet gücü

Kanunun önemli başlıkların­dan biri olan Emisyon Ticaret Sis­temi’nin (ETS) arkasındaki temel motivasyon, Avrupa Birliği’nin Sı­nırda Karbon Düzenleme Mekaniz­ması (CBAM). Yani ithal ürünlerin üretim sürecindeki karbon emisyo­nuna göre maliyetlendirilmesi ve yüksek emisyonun daha düşük reka­bet avantajı anlamına gelmesi.

Türkiye açısından konu özellik­le önemli çünkü en büyük ihracat pazarımız Avrupa Birliği. Yeni ka­nunla birlikte emisyon raporlaması, karbon piyasaları, doğrulama ve de­netim süreçleri daha görünür hale gelirken, bu durum özellikle CFO’lar, halka açık şirketler ve yatırımcı iliş­kileri ekipleri açısından şirketlerin yalnızca finansal performanslarıy­la değil; karbon yoğunlukları, enerji dönüşüm stratejileri ve iklim riskle­rine hazırlık seviyeleriyle de değer­lendirileceği yeni bir döneme işaret ediyor.

Enerji maliyetlerinden finansma­na erişime, ihracattan yatırım karar­larına kadar pek çok başlık bilanço­lar üzerinde doğrudan etkili olabilir. Bugün birçok şirket için konu hâlâ “sürdürülebilirlik raporu” gibi görü­lüyor olabilir. Oysa mesele giderek daha fazla risk yönetimi ve rekabet gücü konusu haline geliyor.

Sigortacılıkta yeni dönem

Diğer taraftan kamuoyunda, kanu­nun önceliğinin iklim değişikliğinin fiziksel etkileriyle mücadeleden çok emisyon raporlaması, karbon piya­saları ve CBAM uyumu gibi ticaret odaklı alanlara yöneldiği eleştirileri de bulunuyor. Oysa 2025’te yaşanan don, kuraklık, yangın ve aşırı yağışlar özellikle tarım sektöründe mil­yarlarca liralık kayba yol açarak koruma açığını yeniden görünür hale getirdi; bu nedenle para­metrik sigortalar, mikro sigorta çözümleri ve iklim finansmanıy­la bağlantılı ürünlerin önemi gi­derek artıyor.

İklim dönüşümü; yenilenebi­lir enerji, enerji verimliliği, sel ve kuraklık altyapıları gibi alanlar­da trilyonlarca dolarlık yatırım ihtiyacı yaratırken, sigorta sektörü de yatırım risklerini azaltıp finans­man maliyetlerini düşürerek bu dö­nüşümün önemli kaldıraç mekaniz­malarından biri haline geliyor; nite­kim Türkiye Sigorta Birliği’nin İklim Kanunu kapsamında Karbon Piyasa­sı Kurulu’nun danışma yapısında yer alması da bu rolün kurumsal olarak tanındığını gösteriyor. Üstelik risk­ler yalnızca enerji sektörüyle sınır­lı değil; nakliyat, ürün sorumluluk, mesleki sorumluluk, D&O ve siber risk sigortaları gibi alanlarda veri merkezlerinin enerji tüketimi, elekt­rikli araç bataryaları ve siber saldı­rıların operasyonel etkileri yeni risk değerlendirme modellerini ve sigor­ta ürünlerini beraberinde getiriyor.

İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir sorun değil; ekonomik, ticari ve finansal bir risk yönetimi meselesi.

Belki de bugünün sorusu şu;

İklim değişikliğiyle mücadele yal­nızca karbonu fiyatlamak mı, yoksa üretimi, yaşamı ve ekonomik daya­nıklılığı koruyabilmek mi?

Sigorta sektörü sağladığı teminat­lar, risk analizi ve finansman deste­ğiyle bu dönüşümün en kritik aktör­lerinden biri olmaya devam edecek.