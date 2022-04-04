İklim krizi sanat etkinliklerinde

KTSM iklim krizine dikkat çekiyor: Küresel İkaz

Kale Grubu’nun başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketi kapsamında daha sürdürülebilir bir dünya için sosyal fayda yaratan fikirlerin savunuculuğunu üstlenmeyi hedefleyen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi

(KTSM), küresel sorunların başında gelen iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak ve harekete çağırmak amacıyla yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Murat Germen’in iklim değişikliği, küresel ısınma, su hakları gibi konulara dair birbirine eklemli sergilerinin en son aşaması olan “Küresel İkaz” fotoğraf sergisi 30 Nisan’a kadar KTSM’de ziyaret edilebiliyor. Norveç, Svalbard Adası ve Grönland’da çekilen toplam 17 fotoğrafın yer aldığı ve ilk defa sergilenecek olan “Küresel İkaz” (Global Warning) belgeleme, arşivleme ve delil toplama üzerinden bellek oluşturuyor.

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İklim krizi Kahve Dünyası Yanköşe’nin duvarlarına taşındı

Kahve Dünyası’nın 2017 yılında hayata geçirdiği, kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, Şubat-Ağustos 2022 tarihleri arasında sokak sanatçısı No More Lies’ın “Origami Geyik” isimli çalışmasını Kabataş’ta ağırlıyor. Gerçek kimliğini ve yüzünü saklayan sanatçı, söylemek istediklerini, duygularını duvarlara resmediyor. Geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan ve önü alınamayan orman yangınlarından yola çıkarak hazırladığı son eseri, Kahve Dünyası’nın Kabataş mağazasının yanındaki iki duvarda, üstünden güneş ışınları sızan bir ormanı ve kâğıttan yapılmış bir geyiğin yanışını sergiliyor.

Artweeks@Akaretler’in 6. Edisyon’u 10 Nisan’a kadar gezilebiliyor

İstanbul’un kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler Sıraevler, şehri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Çağdaş sanatın çeşitliliğini galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan Artweeks@Akaretler’in 6. Edisyon’u, 10 Nisan’a kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında Akaretler Sıraevler 11,12,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak gezilebiliyor.

“Gül Baba Senfonik Şiiri” Dünya Prömiyerini CSO ile yaptı

Türk ve Macar toplumları arasında bir köprü kurmak, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik, turistik ilişki ve faaliyetleri artırmak amacıyla kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, ilk kez özel bir senfonik şiirle izleyici karşısına çıktı. “Gül Baba Senfonik Şiiri”, dünyanın en eski orkestraları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aracılığıyla CSO Ada Ankara’da dinleyicilerle buluştu.

Singer 170. Yıl Sergisi Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Singer’in 170. yılına özel bir koleksiyonla oluşturduğu “Singer 170. Yıl Sergisi”, İstanbul’un ardından Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluştu. Sergi, 31 Ağustos tarihine kadar görülebilecek.

Plakası 44, Malatyalılar “dört dörtlük insanların yaşadığı yer” diyorlar

“Malatya Malatya bulunmaz eşin/Gönülleri coşturur ayla güneşin” diyor ünlü türkü. Gidip görüp yaşayınca katılmamak mümkün mü? 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri nedeniyle Malatya’daydım geçtiğimiz haftasonu. Üç gün boyunca şehri Malatya’nın yerlilerinden olan ve Malatya Valiliği’nde 40 yıldır İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü sürdüren İbrahim Halil Kılıç ile birlikte dolaştık. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nde tarihi yaşadık, aralarında 80 civarında köftesinin de yer aldığı yüzlerce yemekten kimi lezzetleri tattık, dolaştığımız müzelerde geçmişi yaşadık.

Simon Bolivar Senfoni Orkestrası bu kez genç öğrenciler için sahnede

Venezuela’da sosyal sorumluluk amacıyla kurulan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası İş Sanat’taki 6 ve 7 Nisan’daki konserlerinin ardından bir kez daha 8 Nisan’da konservatuvarlar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verecek.

Sade Beş Denizler’de “Anadolu Sofrası’nda İlk Hasat Lezzetleri”

Sade Beş Denizler’deki “Anadolu Sofrası’nda İlk Hasat Lezzetleri” etkinliğinde gastronomi dünyası bir araya geldi. Özel gecede konuklara, halk mutfakları araştırmacısı ve yazar Adnan Şahin’in anlatımları eşlik etti. Sade Beş Denizler, Anadolu Sofrası menüsünü bir ay boyunca rezervasyon yaptıran müşterilere servis ediyor.