İklim krizi virüsten daha büyük bir tehdit

KONDA Araştırma ve İklim Haber tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırmasının sonucu gerçekten şaşırtıcı. Araştırmaya göre, Türkiye’de her iki kişiden biri iklim krizinin virüsten daha büyük bir kriz olduğunu düşünüyor.

Pandemi süreciyle artan çevresel farkındalığı sorgulamak amacıyla yapılan anket, Türkiye çapında 3 bin 431 kişi ile gerçekleştirilmiş.

Ankette, “Kimileri iklim değişikliğinin koronavirüsün yarattığından daha da büyük bir krize, tahribata yol açacağını söylüyor. Sizin düşüncenizi şimdi okuyacaklarımdan hangisi daha iyi açıklıyor?” sorusuna verilen cevaplar şöyle: Katılımcıların yüzde 51,5’i “Evet, iklim krizi virüsten daha büyük krizdir” yanıtını veriyor. “İklim krizi de ciddi ama o kadar acil bir mesele değil” yanıtını verenlerin oranı yüzde 42. “İklim krizi diye bir şey yoktur” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 6,5.

Araştırma aynı zamanda, iklim değişikliğinin Türkiye’de her 10 kişiden yedisinin endişelendiği bir konu olduğunu ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 14,7’si çok endişeli olduğunu ifade ederken, yüzde 54,6’sı ise endişeli olduğunu söylüyor. Bu arada, Türkiye’de toplumun yüzde 71,4’ü iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını bildiğini ifade ediyor.

Yeşil alan korunsun, termik santraller kapatılsın, ormanlar kesilmesin

Katılımcıların yüzde 75’i “Türkiye iklim değişikliğine karşı ne yapmalı” sorusuna, “Yeşil alanları korumalı” şeklinde yanıt veriyor. “Ulaşımdan kaynaklı karbondioksiti azaltmalı” diyenlerin oranı yüzde 38,5. “Binalarda enerji verimliliğini artırmalı” diyenler ise yüzde 30,4. Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri de, “Termik santraller kapansın” diyenlerin oranının yüzde 23,1’e ulaşması. “Uluslararası anlaşmalara uymalı” diyenler ise yüzde 15,6 oranında.

“Ekonomik kalkınma için ormanlar kesilebilir” cümlesine, katılımcıların yüzde 55’i “Kesinlikle yanlış” diyor. Yaklaşık yüzde 85’lik bir kesim kendini bu yargının karşısında konumlandırıyor.

Yatırım yapılması gereken alan: Tarım

Bu yıl pandeminin özel ve olağanüstü koşulları nedeniyle araştırmaya eklenen bir başka soru ise “Koronavirüs sonrası hangi sektörlere yatırım yapılmasını gerekli görüyorsunuz?” olmuş.Bu soruya katılımcıların yüzde 53’ü “Tarım”; yüzde 36,5’i “Yenilenebilir enerji”, yüzde 13’ü “Kömür, gaz gibi yakıtlar”; yüzde 8,7’si ise “İnşaat” cevabını veriyor. İklim Haber Yayın Yönetmeni Barış Doğru’ya göre, anket çalışmasında dikkat çeken noktalardan biri, sorulara verilen yanıtlarda farklı siyasi görüş, parti ve kimliklere göre çok belirgin bir fark olmaması. Doğru, “Türkiye’de iklim ve çevre konusunda belirgin ve geniş bir konsensüs olduğu söylenebilir” diyor.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise, “İklim değişikliğinden çevre kirliliğine, temiz içme suyundan petrole ve madenlere, doğal kaynakların azalmasından hayvan ve bitki türlerinin azalışına dek bir dizi sorun insanlığın yerküreye hoyrat davranışının bir sonucu. Makul bir ses tonuyla ama toplumun ihtiyaç ve taleplerini, duygularını da dikkate alan, geleceği gösteren yeni bir söyleme geçmemizin zamanı geldi” yorumlarını yapıyor.

Her 10 kişiden 7’si iklim değişikliği için endişeli

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırmasının öne çıkan sonuçları şöyle:

► Türkiye’de her iki kişiden biri iklim krizinin virüsten daha büyük bir kriz olduğunu düşünüyor.

► Her 10 kişiden yedisi iklim değişikliği için endişeli olduğunu belirtiyor.

► Toplum COVID-19 sonrası ekonomik toparlanma için tarım ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasını istiyor.

► Toplumun yüzde 75’i iklim değişikliğine karşı yeşil alanların korunması gerektiğini öne sürüyor.

►Toplumun yüzde 85’i ise ekonomik kalkınma için ormanların kesilmesine karşı.