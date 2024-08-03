İklim kriziyle mücadelede güçlü ortağımız: Teknoloji ve yapay zeka

İklim krizi, gezegenimizin bugüne kadar karşı karşıya olduğu en büyük meydan okumalar arasında. İnsan faaliyetleri de bu krizin başlıca sebeplerinden tabii. Orman yangınları, seller ve kuraklık derken doğa adeta “Bana kulak verin!” diye bağırıyor bizlere.

Bu krizinin etkilerini azaltmak için acil ve etkili çözümler bulmamız gerekiyor. Ama iyi haber şu ki, iklim değişikliğiyle mücadelede teknoloji ve yapay zeka güçlü müttefiklerimiz arasında.

Google’ın yapay zeka merkezi DeepMind, enerji tüketimini %40 oranında azaltarak önemli bir başarı elde etti. AI, enerji tüketimini optimize etmek, en verimli rotaları belirlemek ve gelecekteki iklim risklerini tahmin etmek gibi birçok alanda kullanılabilir​.

Mesela, AI destekli hava durumu modelleri, gelecekteki aşırı hava olaylarını daha iyi tahmin etmemize yardımcı olabilir. Bu, kasırgalar, seller ve kuraklık gibi felaketlerin etkilerini azaltmada kritik bir rol oynayabilir. Ayrıca, tarımda AI kullanarak su tüketimini azaltabilir, verimliliği artırabiliriz.

Ancak, teknolojinin kendisi de bir enerji tüketicisi. Büyük veri merkezleri ve sürekli artan dijitalleşme, enerji ihtiyacını artırıyor. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği kadar önemli.

Peki bireysel olarak biz neler yapabiliriz? Günlük yaşantımızda küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için enerji verimli cihazlar kullanabilir, evlerimizi yalıtabilir ve fosil yakıt tüketimimizi azaltabiliriz.

Teknoloji ve yapay zeka bize güçlü araçlar sunuyor. Onlarla iş birliği kurarak, bu araçları bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak bizim elimizde. Hem kendimiz hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışmamız şart!

Arçelik ve YongaTek işbirliğiyle yerli çip tasarımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında, Arçelik ve YongaTek iş birliğiyle yerli çip tasarımına başlanmış. Bakanlığın finansman desteğiyle geliştirilen yerli çipler, Arçelik tarafından beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri gibi çeşitli alanlarda kullanılacak. Bu yerli çip hamlesiyle teknolojide bağımsızlık kazanmak ve dışa bağımlılığı azaltmak adına büyük bir adım. Umarım bu projeyle birlikte Türkiye, teknoloji alanında daha fazla yeniliğe imza atar.

X’in YZ destekli sohbet robotu grok

Sohbet Robotu Grok, kullanıcı gönderilerini analiz ederek kendini geliştiren bir yapay zeka modeli olarak tasarlanmış ve bu sayede daha esprili ve etkileşimli yanıtlar sunabilmeye başlamış. X, sohbet robotu Grok’u eğitmek için kullanıcı gönderilerini kullanmaya başladığını duyurdu. Ancak kullanıcıların haberi olmadan yapılan bu durum bazı tartışmalara da yol açıyor tabii ki. Kullanıcılar bu veri kullanımını kapatma opsiyonuna sahip olsalar da, onların haberi olmadan uygulanması gerçekten kişisel veri konusunda oldukça hassas. Ama diğer yandan bu tür YZ gelişmelerini heyecan verici buluyorum. Gelecekte daha esprili ve interaktif sohbet robotlarıyla karşılaşacağımız kesin.

Kısa Kısa…

Apple’ın Karbon Nötr Hedefi: Apple, 2030 yılına kadar tüm ürünlerinde karbon nötr olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda büyük adımlar atıyor​.

Naqi Neural Kulaklıklar: Beyin dalgalarını okuyabilen bu kulaklıklar, bilgisayarları kontrol etmek ve oyun oynamak gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor, böylece beyin implantlarına ihtiyaç duyulmadan bu tür etkileşimler sağlanabiliyor

Cisco’nun AI Destekli Güvenlik Sistemleri: Cisco, ağ güvenliğini artırmak için yeni yapay zeka destekli çözümlerini tanıttı ve bu alanda 1 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturdu​

Mayo Clinic’in AI Destekli Demans Tespiti: Yapay zeka, EEG testlerini analiz ederek demansın erken belirtilerini daha hassas bir şekilde tespit etmeyi sağlıyor​

Starliner Sıcak Ateş Testi: NASA ve Boeing mühendisleri, Starliner uzay aracının tepki kontrol sistemini başarıyla test etti, bu da gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım