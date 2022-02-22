İklim Şurası’nda önemli kararları beklerken...

Türkiye, İklim Şurası 2022’de alınacak kararlarla BM 2053 karbon nötr ve AB yeşil kalkınma değerleri hedefleri yolunda adımlar atmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “İklim Şurası 2022” toplantısı Konya‘da başladı. Toplantıda konuşan Bakan Kurum, “Türkiye’nin acilen İklim Kanunu’na ihtiyacı bulunduğunu, bu kanunun kalkınma açısından olmazsa olmaz bir durum olduğunu’’ açıkladı. Kurum, Türkiye’nin yeşil faaliyet standartlarını tanıyacağını, gereğini yerine getireceğini, standartlara uyum sağlayarak küresel yeşil finansmanın kurulmasına katkıda bulunacağını belirtti. AB’ye ihracatının yüzde 45’ini gerçekleştiren Türkiye için sınırda karbon düzenlemesinin çok yerinde olduğunun altını çizdi. Bakan Kurum’un, karbon fiyatlaması noktasında kararlı adım atılması gerektiğini belirterek, “Türkiye bu piyasanın gerektirdiği kurumun önemine inanarak, bu yolda adımlar atacaktır ”demesi bana anlamlı geldi. Kurum’un, ‘şura’da alınacak kararların fiyatlama mekanizmasının temelini oluşturacağını söylemesinin altı çizilmeli…

Kurum, uluslararası kuruluşlardan 3.1 milyar dolarlık iklim desteği alacaklarını, bunun 3 yıl içinde kullanılacağını söylüyor. Bunun karşılığında Türkiye’nin ‘’az gelişmiş ülke’’ statüsüne girmeyi kabullendiğini biliyoruz. Dünya Bankası ve JICA işbirliğiyle 20 milyar liralık bir finansman paketinin belediyelere sunulacağı da Bakan Kurum‘un açıklaması içinde yer alıyor.

Bakan Kurum, oturum öncesinde Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen 209 öğrenciyle bir araya geldi. Bu öğrenciler, üniversitelerinde yeşil dönüşüm için eylem planı hazırlayacaklarını belirtti ve isteklerini dile getirdi. Bakan Kurum, bu arada belediyelerin İklim Daire Başkanlığı ve Sıfır Atık Müdürlükleri kurmasının gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca iklim ve çevre konusunda Türkiye’nin bir seferberlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Konya’daki “İklim Şurası 2022” toplantısı, BM İklim 2053 karbon nötr hedefi ve AB yeşil dönüşümü konusunda atılacak önemli adımları ortaya çıkaracak bir sonuca ulaşılması açısından önemli bir gelişme…

Son yıllarda yaşadığımız çevre sorunları, sel ve orman yangınları, bu zorunluluğu gözler önüne sermektedir.

GÜNÜN NOTU:

Ukrayna gerginliğinin azalması, stratejik güçlerin bölgesel krizlerden nemalanmak istediklerini ortaya koyuyor.