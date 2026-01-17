İklimden yapay zekâya: Amerika’nın stratejik kör noktası
Amerika Birleşik Devletleri’nin son yıllarda küresel iklim rejimleriyle kurduğu mesafeli ilişki, çoğu zaman yalnızca çevre politikaları üzerinden okunuyor. Oysa bu tercihin etkileri, iklim başlığının çok ötesine uzanıyor. Washington’un iklim diplomasisinden fiilen uzaklaşması; teknoloji rekabeti, sanayi politikası ve altyapı planlaması açısından da ciddi bir stratejik kırılmaya işaret ediyor.
ABD, 1992’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) kurucu ve taşıyıcı aktörlerinden biriydi. Bugün gelinen noktada ise Paris Anlaşması’ndan çıkış–geri dönüş–yeniden çıkış tartışmalarıyla şekillenen belirsizlik, ABD’nin iklim yönetişimindeki ağırlığını aşındırıyor. Resmî bir kopuştan ziyade, çatı rejimi işlevsizleştiren bir geri çekilmeden söz etmek daha doğru olur.
Bu durum yalnızca diplomatik bir pozisyon değişikliği değil. Aynı zamanda geleceğin ekonomik ve teknolojik değer zincirlerinden uzaklaşma riskini de beraberinde getiriyor.
İklimden uzaklaşmanın bedeli
İklim politikalarından mesafelenmenin en somut sonucu, temiz enerji ve yeşil teknolojiler alanında yaşanan güç kayması. ABD fosil yakıt üretimini artırmayı, karbon yoğun enerji kaynaklarını stratejik esneklik aracı olarak kullanmayı sürdürürken; Çin, sistematik ve uzun vadeli bir planla temiz teknoloji ekosisteminin merkezine yerleşiyor.
Bugün küresel güneş paneli üretiminin büyük bölümü Çin kaynaklı. Aynı durum bataryalar, rüzgâr türbinleri ve elektrikli araç tedarik zincirleri için de geçerli. Temiz teknoloji artık yalnızca bir çevre tercihi değil, sanayi politikasının ve jeopolitik etkinin temel unsurlarından biri. Bu nedenle iklim politikalarından uzaklaşmak, fiilen bu alanlardaki liderlik iddiasından vazgeçmek anlamına geliyor.
ABD açısından mesele yalnızca karbon emisyonları değil. Asıl mesele, geleceğin trilyon dolarlık pazarlarında kimlerin standart belirleyici olacağı. Bu yarışta iklim politikalarıyla uyumlu sanayi stratejileri geliştiremeyen aktörler, oyunun dışında kalma riskiyle karşı karşıya.
Yapay zekânın görünmeyen ağır maliyeti: Su
İklimle kurulan bu mesafeli ilişkinin bir diğer, daha az tartışılan sonucu ise yapay zekâ altyapısında ortaya çıkan kırılganlık. Yapay zekâ, ABD için ulusal rekabetin merkezine yerleştirilen bir öncelik. Ancak bu teknolojinin fiziksel ve çevresel maliyetleri hâlâ yeterince bütüncül biçimde ele alınmış değil.
Veri merkezleri, dijital ekonominin görünmeyen omurgası. Ancak bu omurga yalnızca elektrikle değil, yoğun biçimde suyla ayakta duruyor. Büyük ölçekli bir veri merkezi günde yüz binlerce galon su tüketebiliyor. Üstelik bu suyun önemli bir kısmı soğutma süreçlerinde buharlaşarak sistemden tamamen çıkıyor; yani yerel su döngüsüne geri dönmeyen bir kayıptan söz ediyoruz.
Sorun yalnızca mutlak tüketim miktarı değil. Asıl sorun, yönetişim. ABD’de veri merkezleri çoğu eyalette sıradan ticari veya endüstriyel projeler gibi ruhsatlandırılıyor. Oysa enerji ve su talepleri, küçük yerleşimlerin altyapısını zorlayabilecek ölçekte. Ulusal ölçekte stratejik olan bir sektör, yerel düzeyde kısa vadeli teşvikler ve pazarlıklarla şekilleniyor.
Su ise bu denklemde esnek bir girdi değil. Elektrik üretilebilir, iletim hatları genişletilebilir ancak su coğrafyayla, havzalarla ve iklimle sınırlı. Üstelik iklim değişikliği, suyun mevsimselliğini ve öngörülebilirliğini daha da zayıflatıyor. Yapay zekâ iş yükleri büyüdükçe, verimlilik artsa bile toplam su talebi artmaya devam ediyor. Bu durum, teknolojik ilerlemenin klasik paradoksunu bir kez daha ortaya koyuyor.
Planlama olmadan rekabet olmaz
Ortaya çıkan tablo net: İklim politikalarından uzaklaşan, temiz teknoloji liderliğini rakiplerine kaptıran ve yapay zekâ altyapısını parçalı bir yönetişimle büyüten bir ABD. Bu bir çevre meselesi değil; stratejik planlama sorunu.
Su, bu hikâyede sessiz ama belirleyici bir aktör. Yapay zekâ ekonomisinin geleceği yalnızca algoritmalarla, veriyle ve sermayeyle değil, su havzalarıyla ve altyapı kararlarıyla da şekillenecek. Ulusal ölçekte stratejik kabul edilen bir sektörün, yerel kaynakları zorlayarak büyümesi sürdürülebilir değil.
Asıl soru şu: ABD, dijital altyapısını bir zamanlar otoyolları, enerji santrallerini ve boru hatlarını planladığı ciddiyetle ele almaya hazır mı? Yoksa iklimi ve suyu tali meseleler olarak görmeye devam edip stratejik üstünlüğünü adım adım başkalarına mı devredecek?
Görünen o ki, iklimden uzaklaşmak yalnızca bugünü değil, geleceği de başkalarına bırakmak anlamına geliyor.
