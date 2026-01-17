İklimden yapay zekâya: Amerika’nın stratejik kör noktası

Amerika Birleşik Devletle­ri’nin son yıllarda küresel iklim rejimleriyle kurduğu me­safeli ilişki, çoğu zaman yalnızca çevre politikaları üzerinden oku­nuyor. Oysa bu tercihin etkileri, iklim başlığının çok ötesine uza­nıyor. Washington’un iklim dip­lomasisinden fiilen uzaklaşması; teknoloji rekabeti, sanayi politi­kası ve altyapı planlaması açısın­dan da ciddi bir stratejik kırılma­ya işaret ediyor.

ABD, 1992’de Birleşmiş Millet­ler İklim Değişikliği Çerçeve Söz­leşmesi’nin (UNFCCC) kurucu ve taşıyıcı aktörlerinden biriydi. Bugün gelinen noktada ise Paris Anlaşması’ndan çıkış–geri dö­nüş–yeniden çıkış tartışmalarıy­la şekillenen belirsizlik, ABD’nin iklim yönetişimindeki ağırlığını aşındırıyor. Resmî bir kopuştan ziyade, çatı rejimi işlevsizleşti­ren bir geri çekilmeden söz et­mek daha doğru olur.

Bu durum yalnızca diplomatik bir pozisyon değişikliği değil. Ay­nı zamanda geleceğin ekonomik ve teknolojik değer zincirlerin­den uzaklaşma riskini de berabe­rinde getiriyor.

İklimden uzaklaşmanın bedeli

İklim politikalarından mesa­felenmenin en somut sonucu, te­miz enerji ve yeşil teknolojiler alanında yaşanan güç kayması. ABD fosil yakıt üretimini artır­mayı, karbon yoğun enerji kay­naklarını stratejik esneklik aracı olarak kullanmayı sürdürürken; Çin, sistematik ve uzun vadeli bir planla temiz teknoloji ekosiste­minin merkezine yerleşiyor.

Bugün küresel güneş pane­li üretiminin büyük bölümü Çin kaynaklı. Aynı durum batarya­lar, rüzgâr türbinleri ve elekt­rikli araç tedarik zincirleri için de geçerli. Temiz teknoloji artık yalnızca bir çevre tercihi değil, sanayi politikasının ve jeopoli­tik etkinin temel unsurlarından biri. Bu nedenle iklim politika­larından uzaklaşmak, fiilen bu alanlardaki liderlik iddiasından vazgeçmek anlamına geliyor.

ABD açısından mesele yalnız­ca karbon emisyonları değil. Asıl mesele, geleceğin trilyon dolar­lık pazarlarında kimlerin stan­dart belirleyici olacağı. Bu yarış­ta iklim politikalarıyla uyumlu sanayi stratejileri geliştireme­yen aktörler, oyunun dışında kal­ma riskiyle karşı karşıya.

Yapay zekânın görünmeyen ağır maliyeti: Su

İklimle kurulan bu mesafeli ilişkinin bir diğer, daha az tartışı­lan sonucu ise yapay zekâ altya­pısında ortaya çıkan kırılganlık. Yapay zekâ, ABD için ulusal reka­betin merkezine yerleştirilen bir öncelik. Ancak bu teknolojinin fiziksel ve çevresel maliyetleri hâlâ yeterince bütüncül biçimde ele alınmış değil.

Veri merkezleri, dijital ekono­minin görünmeyen omurgası. Ancak bu omurga yalnızca elekt­rikle değil, yoğun biçimde suyla ayakta duruyor. Büyük ölçekli bir veri merkezi günde yüz binlerce galon su tüketebiliyor. Üstelik bu suyun önemli bir kısmı soğutma süreçlerinde buharlaşarak sis­temden tamamen çıkıyor; yani yerel su döngüsüne geri dönme­yen bir kayıptan söz ediyoruz.

Sorun yalnızca mutlak tüke­tim miktarı değil. Asıl sorun, yö­netişim. ABD’de veri merkezleri çoğu eyalette sıradan ticari veya endüstriyel projeler gibi ruhsat­landırılıyor. Oysa enerji ve su ta­lepleri, küçük yerleşimlerin alt­yapısını zorlayabilecek ölçekte. Ulusal ölçekte stratejik olan bir sektör, yerel düzeyde kısa vadeli teşvikler ve pazarlıklarla şekil­leniyor.

Su ise bu denklemde esnek bir girdi değil. Elektrik üretilebilir, iletim hatları genişletilebilir an­cak su coğrafyayla, havzalarla ve iklimle sınırlı. Üstelik iklim de­ğişikliği, suyun mevsimselliğini ve öngörülebilirliğini daha da za­yıflatıyor. Yapay zekâ iş yükleri büyüdükçe, verimlilik artsa bi­le toplam su talebi artmaya de­vam ediyor. Bu durum, teknolojik ilerlemenin klasik paradoksunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Planlama olmadan rekabet olmaz

Ortaya çıkan tablo net: İklim politikalarından uzaklaşan, te­miz teknoloji liderliğini rakiple­rine kaptıran ve yapay zekâ alt­yapısını parçalı bir yönetişim­le büyüten bir ABD. Bu bir çevre meselesi değil; stratejik planla­ma sorunu.

Su, bu hikâyede sessiz ama belirleyici bir aktör. Yapay zekâ ekonomisinin geleceği yalnız­ca algoritmalarla, veriyle ve ser­mayeyle değil, su havzalarıyla ve altyapı kararlarıyla da şekil­lenecek. Ulusal ölçekte stratejik kabul edilen bir sektörün, yerel kaynakları zorlayarak büyümesi sürdürülebilir değil.

Asıl soru şu: ABD, dijital alt­yapısını bir zamanlar otoyolları, enerji santrallerini ve boru hat­larını planladığı ciddiyetle ele al­maya hazır mı? Yoksa iklimi ve suyu tali meseleler olarak gör­meye devam edip stratejik üs­tünlüğünü adım adım başkaları­na mı devredecek?

Görünen o ki, iklimden uzak­laşmak yalnızca bugünü değil, geleceği de başkalarına bırak­mak anlamına geliyor.