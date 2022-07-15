İKSV 50. yılında etkinliklere hız kesmeden devam ediyor

İKSV #50YıldırBurada etiketini gördüğümde 45 yıl öncesine anımsamıştım. Yani onu takip etmeye başladığım zamanları… İKSV, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın İstanbul için kurduğu bir festival hayalinin somutlaşmasıydı. Kendisini de tanımıştım festivalin tek sayılı yıllarında. “Neden Türkiye’de uluslararası bir festival olmasın?” sorusunun yanıtını kurucusu olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın etkinlikleriyle veriyordu. Konserler, tiyatro oyunları, sergiler, film gösterimleri festivalin içindeydi. Bu çalışmalarla bir süre sonra İKSV, UNESCO’dan ödül kazanılacaktı.

Evet, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) yarım asırdır var ve 50. yaşını bu sene tüm yıla yayılan film gösterimleri, konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutluyor.

2022’nin ilk aylarından bugüne neler yaptılar bir hatırlayalım:

Mart ayında Salon İKSV konserleriyle başlayan İKSV etkinlikleri, 41. İstanbul Film Festivali, 50. İstanbul Müzik Festivali, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali ve İKSV 50. Yıl Özel Etkinlikleri kapsamında ağırlanan Zürih Balesi’nin Anna Karenina gösterisinin ardından 29. İstanbul Caz Festivali ile devam etti. Nisan ayında, İKSV’nin koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda kapılarını açan Füsun Onur’un Evvel zaman içinde… başlıklı sergisi, 27 Kasım’a kadar sürüyor.

Yılın ilk altı ayında düzenlenen İKSV etkinliklerine 200 bine yakın izleyici katıldı.

Haziran ayı boyunca devam eden 50. İstanbul Müzik Festivali ile sanatseverler müziğe doydu. Borusan Holding’in ilk notadan beri destekçisi olduğu ve Festival Sponsoru olarak yer aldığı etkinlikte 27 konser düzenlenirken 20 bine yakın müziksever ile buluşuldu.

Bu yıla özel ayrıcalıklardan birisi, öğrencilere yönelik: 80’inci yaşını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle İKSV’nin tüm etkinliklerindeki öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunuluyor.

Peki, yılın ikinci yarısında neler olacak?

21 Ağustos’ta Parkorman’da müziğin dev ismi Nick Cave & The Bad Seeds sahne alacak. Efsane gruptan önce İngiliz alternatif rock grubu Black Country, New Road müzikseverlerle buluşacak.

Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül–20 Kasım tarihleri ​​arasında Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünde yapılacak. İstanbul’un üç farklı semtinde yoğunlaşarak 20’den fazla mekâna yayılacak.

Bu yıl 21. kez gerçekleştirilecek Filmekimi, uluslararası festivallerde henüz gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.

Programını yeni bir yapıyla şekillendiren 26. İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl, tiyatromuzun son 40 yılındaki en önemli isimlerinden Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenecek.

İKSV, 50. yılında iki yeni tiyatro prodüksiyonu da hayata geçirecek. Özen Yula, Sabahattin Ali ve Aliye Ali’nin birbirlerine yazdıkları mektuplardan yola çıkarak metnini oluşturduğu Alelade Âşıklardan Farkımız’ın yönetmenliğini de üstlenecek. İKSV ve BKM işbirliğiyle sahnelenecek bu “müzikli tiyatral gösteri”, ülkemizin dününden bugününe bir yolculuğunun izlerini sürerken Ali çiftinin aşklarına bir saygı duruşunda bulunacak.

İKSV, ID Pro ve Zorlu PSM ortak yapımcılığında hazırlanan, Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği Saatleri Ayarlama Enstitüsü ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın unutulmaz eserine çağdaş bir yaklaşım sunacak.

Bu arada tamamlanan çalışmalardan birisi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesindeki Kültür Politikaları Çalışmaları’nın UNESCO desteğiyle hayata geçirdiği “Kültür Hattı” projesi kapsamında kültür politikaları ve yönetimi alanına odaklanan video ve yazı dizisi. “Kültür Hattı” projesi, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında Türkiye’nin farklı bölgelerinden kültür profesyonellerinin alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi. Projeye özel hazırlanan www.kulturhatti.org web sitesi üzerinden geçtiğimiz aylarda paylaşılan ilk videolar ve okumaların ardından, beşer video ve yazıdan oluşan yeni seri de erişime açıldı.

Öte yandan, İKSV Alt Kat’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında, İstanbul Film Festivali işbirliğiyle 16-19 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği stop-motion animasyon atölyesi sona erdi. Nisan-Haziran ayları arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen atölyede stop-motion tekniğiyle üretilen 18 kısa animasyon film, İKSV YouTube kanalında yayında!

İKSV etkinlikleri yılın ikinci yarısında da ve tabii ki önümüzdeki senelerde de hız kesmeden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Nice nice 50 yıllara İKSV…