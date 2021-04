İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amiralin bildirisine ilişkin olarak “104 emekli amiral, bir bildiri paylaştılar. Sonuçta ne oldu? İktidar, darbe edebiyatıyla, 4 gün daha milletin dertlerini konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri, partisinin Meclis grubunda konuşacak konu bulmakta zorlanan küçük ortağa, öfke krizlerine girerek işleyeceği, yeni bir malzeme çıktı. Yine esnafın derdi konuşulmadı, yine çiftçinin çilesi konuşulmadı. Yine aşı sırası bekleyen insanlarımız, tavan yapan vaka sayıları konuşulmadı. Yine milletimiz kaybetti, yine Türkiye kaybetti” dedi. “Bugün, vesayete kafa tutuyormuş gibi yapanlar, dün, 28 Şubat’ta masaların altına saklandığında da, biz yine aynı yerdeydik, yine dimdik duruyorduk” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye dair endişeleri olanların, bu endişeleri, usulünce, zamanını ve zeminini doğru ayarlayarak dile getirmeleri, çok önemlidir. Hele de, ülkesine yıllarca hizmet etmiş, çok kritik makam ve mevkilerde bulunmuş olanların, bu konuda, çok daha sorumlu davranmaları gerekir. Bu kadar basit. Türkiye’yi maalesef, her itiraz edeni, hainlikle, teröristlikle, darbecilikle suçlayıp, buradan siyaset devşirmeye çalışmayı, alışkanlık haline getirmiş bir zihniyet yönetiyor” dedi. Akşener, Türkiye’nin bunca sorunu varken, kimsenin çıkıp da, iktidarın değirmenine su taşımaması gerektiğini belirterek, “Kimse kusura bakmasın. Ülkeye dair endişeleri, kaygıları olanlar, bireysel olarak her platformda veya bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında, görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler. Ancak, bunu, gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da karşılarında önce bizi bulur. Vesayetin, üniformalısına da, cübbelisine de, lacivert takımlısına da her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz.”

“ÖZEL SEKTÖR NASIL KÜSTÜRÜLÜR TEMALI TEKLİF”

Akşener, ekonomiye ilişkin de değerlendirmeler yaptığı konuşmasında “Üreteni, istihdam yaratanı koruyayım, kollayayım” demesi gereken iktidar ne yapıyor? Kurumlar vergisini artırıyor. İşte size, AK Parti’nin olağanüstü ekonomi vizyonu. ‘Özel sektör nasıl küstürülür?’ temalı bir kanun çıkarın deseler, ortaya ancak bu çıkar. Allah aşkına, siz bu ülkenin çalışanından, üreteninden ne istiyorsunuz?” diye konuştu.