İktidar ile muhalefet arasında Dodurga atışması

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da, 3 Temmuz Pazar günü yapılan seçimlerde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Kaşıkçı, 1411 seçmenin bulunduğu beldede 979 oy aldı. Dodurga seçimleri sonuçlandı ama iktidar ile muhalefet arasında Dodurga üzerinden karşılıklı atışmalar bitmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Dodurga’da alınan sonucu Haziran 2023 seçimlerinin ‘işaret fişeği’ olarak değerlendirdi. “Bu sonuç 2023 seçimlerinin ilk turda açık ara AK Parti ve Cumhur İttifakının zaferi ile sonuçlanacağının göstergesidir” diyen Akbaşoğlu, “Dodurga’da masa başı değil, asparagas değil, sipariş değil, gerçek bir canlı anketi hep beraber yaşadık” diye konuştu.

Akbaşoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “Dodurga’da alınan yüzde 87,2 rekor oyla ‘AK Parti ve Cumhur ittifakını sandığa gömeceğiz“ diyenler mahcubiyet yaşadılar. 3 Temmuz 2022, 28 Şubatta bir araya gelen, yemek yiyerek sohbet eden, seçimin yapıldığı gün beşinci toplantısını yapan 6 artı 1 yemek yeme ittifakının sandığa gömüldüğü tarihtir“ diye konuştu.

“Dodurgalıların mücadelesi önemliydi, o mücadeleyi veren muhtarın aday olması ve belediye başkanı seçilmesi anlamlıdır. Dodurgalılara hayırlı olsun” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Cumhur ittifakının Dodurga seçimleri üzerinden kendisine umut devşirdiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özel, “Cumhur ittifakının Dodurga üzerinden umut devşirmesini tebessümle izliyoruz. Cumhur İttifakının ne hallere düşmüş olduğunu görmek açısından da önemsiyoruz. Son il genel meclisi seçimlerinde yüzde 91 oy aldıkları Dodurga da şimdi yüzde 87 oy almışlar yani biz Dodurga’da geriye gittiniz demeyeceğiz ama Dodurga’ya bakıp Türkiye’de durumuz iyidir sanıyorlarsa sanmaya devem etsinler“ diye konuştu.

Sözleşmeli personel düzenlemesi Ekim ayında Meclise gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, basın toplantısında Ekim ayı Meclis açıldığında, sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınacağını ve kadro haklarının yapılacak yasal düzenlemeyle netleştirileceğini söyledi. Akbaşoğlu, bu düzenlemenin ardından da EYT’li kesimin durumun ele alınarak çözümleneceğini belirtti.