İktidar muhalefet uzlaştı, 3600 düzenlemesi hızla kanunlaştırıldı

Dezenformasyon yasa teklifinin 1 Ekim’e ertelenmesi, iktidar ve muhalefet arasındaki uzlaşmanın yolunu açtı. Meclise sunulan 3600 ek göstergeyi de içeren kapsamlı ekonomi torba kanunu ile Elektronik Ticaret Kanunu, üç gün gibi kısa bir sürede hem komisyon hem genel kurul süreci tamamlanarak yasalaştırıldı.

3600 ek göstergeye ilişkin kanun, geçtiğimiz Cuma akşamı muhalefetin de verdiği destekle hızla kabul edilmesinin ardından, Meclis 1 Ekime kadar tatile girdi. Meclis bu yasama yılında, büyük bölümü uluslararası anlaşmalar olmak üzere 83 kanun çıkardı.

5. Yasama yılına başlar başlamaz Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını açıklamasının ardından, Paris Anlaşmasını 6 Ekim'de onayladı. Çalışma hayatından, yargıya, ekonomiden, çevreye kadar pek çok önemli düzenleme, bu yasama döneminde Meclisin gündemine gelerek kanunlaştı.

Yeni ekonomi modeli, yüksek enflasyon ve fiyat artışları siyasetin öncelikli gündemini oluşturdu. Krizin etkilerini azaltmaya yönelik adımlar atıldı. AK Parti döneminin ilk ek bütçesi bu yasama yılında çıkarıldı. Artan fiyatlar ve stokçulukla mücadele için kanun değişikliğine gidildi. Stokçuluk yapanlara, fiyatları etkileyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. Çalışanların özlük haklarını iyileştirmeye dönük adımlarda bu dönem Meclisin gündeminde oldu.

Önce Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarıldı. Ardından doktorların özlük haklarında iyileştirmeye gidildi. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezası artırıldı. Kadına şiddetin önlenmesine dönük olarak iyi hal indirimini kaldıran, ısrarlı takibe hapis cezası getiren adımlarda bu dönem Meclis’ten geçti. Yargı paketiyle icra dairelerinden çocuk teslimine son verildi. Uzun yıllardır tartışılan Spor Kulüplerinin mali yapılarının şeffaflaşmasına ve yöneticilerine mali sorumluluk getiren Spor Kanunu çıkarıldı.

Seçimin kuralları değiştirildi

2023 seçimlerine giderken AK Parti ve MHP’nin getirdiği Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu değişikliği ile seçimin kuralları değiştirildi. Yüzde 10'luk seçim barajı yüzde 7'ye indirildi. İl, ilçe seçim kurullarının yapısını ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sistemi değiştirildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabilmesinin yolu açıldı. Meclis aynı yasayla Genelkurmay Başkanına da 5 yıl daha görevde kalma imkanı tanıdı. 3600 ek gösterge düzenlemesi ise bu dönem Meclisin son işi oldu, geniş kesimleri ilgilendiren düzenleme muhalefetinde desteği ile kanunlaştı.