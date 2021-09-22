İktidarı savunmak isterken…

Düşük demokrasi çıtası, TV programlarını ‘’hık’’ deyicilere bıraktı, yalan/iftira/haksız suçlama zemini çok derinleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi konusundaki son açıklamalarının ele alındığı CNN Türk’teki bir programda, hukukçu Ersan Şen, Hazine eski Müsteşarı Mahfi Eğilmez’in ekonomi konusunda görüşlerini sıralarken, bu tür programların gediklisi, her konuyu bilen (!)insan olarak katılan medya ünlüsü, Cumhurbaşkanını savunmak için söze girdi, “Mahfi Eğilmez 2001 yılında Merkez Bankası Başkanı olarak ekonomiyi batırdı” dedi.

Şen ise “Sizin bu söylediklerinizle Mahfi Eğilmez’e cevap hakkı doğdu” açıklamasını yaptı ve Eğilmez’den ‘’yalanlayan‘’ açıklama gecikmeden geldi.

Hazine eski Müsteşarı ve iktisat doktoru Mahfi Eğilmez bir tweet’le yanıt verdi ve “Hayatımda hiç Merkez Bankası’nda görev yapmadım. Kamudaki görevim de 1997 yılında Aralık başında istifayla son buldu, kamuoyuna duyururum” açıklamasını yaptı.

Bu olay TV oturumlarının gediklisi olarak her konuda ahkâm kesenlere bir ‘’yanıt’’ olarak önemli bir açıklama oldu. Sonrasında yapılması gereken yapıldı, özürler dilendi. Bu örnek ne ilk, ne de son…

Bu tür açık oturumlarda bazı gedikli konuşmacılar saf tutuyor, ses yükseltip bağırıp çağırarak ‘’program notu‘’ elde etmeye çalışıyorlar.

Televizyon açık oturumlarının çoğunun izlenirliği ortadan kalkıyor. Ümit ederim ki televizyonlardaki açık oturumlarda gedikli konuşmacılar yerine, konunun uzmanı olan kişiler daha fazla yer alır. Daha titiz hazırlıklarla bilgi aktaran, zihin açan, yararlı hale gelen oturumlar yapılır. Son programların çoğunun düzeyinin bende yarattığı beklenti bu.

İktidar formasıyla ‘’savunma’’ yapanlar, bu programların izlenmesine değil, izlenmemesini sağlıyor, hepsi bundan ibaret... Konunun kuşkusuz toplumda ‘’ifade özgürlüğü‘’nün yorumuyla da yakından ilgisi var. Açılan soruşturma ve davaların çokluğu, meydanı sadece gedikli/pişkin/özel korunanlara bırakıyor. TV programlarının düzeyiyle demokrasinin düşük çıtasının yakından ilintisi var, bunu göz ardı etmemiz mümkün değil...

GÜNÜN NOTU:

AB Başkanı Ursula Von der Leyen‘in ‘’Türkiye ile ilişkilerin farklı yönleri üzerinde çalışmaya devam edildiği‘’ ifadesi, üyelik/genişleme konularının gündemden çok düştüğünü gösteriyor.