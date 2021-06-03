“İktidarın dört elle sarıldığı bu büyüme, esasında borçla gerçekleşmiş“

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7 büyüme oranlarını “Gözümüz aydın, büyümüşüz ama bazı şeyleri sorgulamak zorundayız. Mesela, milletimiz bu büyümeyi hissedebilmiş mi?” sözleriyle değerlendirdi.

“Yüzde 7 büyümeye rağmen esnafımız, çiftçimiz neden hala perişan? Mesela, son bir yılda işsiz sayımız, neden 2 buçuk milyon kişi artarak, 10 milyona ulaşmış? Cevap yok” diyen Akşener, “Milli gelirimizi, gelir yöntemiyle incelendiğimizde, ücret ödemelerinin, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının, 2014 yılının ilk çeyreğinden beri, en düşük seviyeye geldiğini görüyoruz. Bir başka deyişle, ücretli çalışanlar, pastadan son yedi yılın, en küçük payını almışlar” açıklamasını yaptı.

Akşener, bu büyümenin, krediyle finanse edildiğini de atlamamak gerektiğini belirterek, “İlk çeyrek sonu itibarıyla, son bir yılda, toplam banka kredileri 830 milyar lira, tüketici kredileri de 223 milyar lira artmış. Yani, iktidarın dört elle sarıldığı bu büyüme, esasında borçla gerçekleşmiş. Yani, zenginleşmemişiz, tam tersine borçlanmışız. Sözüm ona beklentileri aşan, bu olağanüstü büyümenin, milletimizce hissedilememesinin sebebi işte budur. Sipariş istatistik destekli sözde büyüme ile gerçek kalkınma arasındaki fark, işte budur” diye konuştu.

Atatürk’e hakaret eden imama tepki

Akşener, grup toplantısında Ayasofya Camiinde Atatürk’e hakaret eden imama, “Sırf Sayın Erdoğan’a yaranacaklar diye, AK Parti mahalle temsilcisi kılıklı, sözde din adamları, kutsal mabedimizde, Cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okuyor. Allah bunu yapanları da, yapılmasına göz yumanları da ıslah etsin” sözleriyle tepki gösterdi.

Beş bin yıllık devlet geleneğinin paçavra edildiğini söyleyen Akşener, “Geçen hafta, Sayın Erdoğan’ı uyardım. Bağımsız bir yargı süreci derhal işletilsin dedim. O ne yaptı? Küçük ortağın dolduruşuna geldi, gitti kefalet koydu. Toplum vicdanını rahatlatmak yerine, kendisini tartışmaların tarafı yaptı. Çalışma arkadaşlarına bir an önce çekidüzen ver. İçişleri Bakanı’nın, Adalet Bakanlığı’yla, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nın da, İçişleri Bakanı’yla, medya üzerinden atışması devlet geleneğimize yakışmaz. İçişleri Bakanı’nın, kenara çekilmesinde fayda vardır” dedi.