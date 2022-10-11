İktisadın romanı

Hafta sonu yeni bir kitap okumaya başladım. Siyah Kitap’tan 2021’de çıkan “Küresel Robotlaşma”. Siyah Kitap’ın kurucusu Vahit Uysal’ın bana gönderdiği bir dizi kitaptan biriymiş. Vahit ile benim 2000 öncesinde çalıştığım Finansal Forum ile komşu olan Doğan Kitap’ta çalıştığı günlerden tanışıyoruz. Komşu derken, yan yana binalardan ya da aynı bina içinde farklı katlardan bahsetmiyorum. O zaman seperatör dedikleri prefabrik parçalarla bizi bölmelere yani departmanlara ayırıyor ve Metaverse’tekine benzer bir biçimde bir omniverse yaratıyorlardı.

Bunun neden olduğunu o zaman bilmiyordum. Bugün de bilmiyorum. Ya medya sektörü çok hızlı gelişiyor ve sürekli yeni atılımlara ihtiyaç duyuyordu ya da medya sektörü batıyor ve hayatta kalabilmek için sürekli yeni atılımlara ihtiyaç duyuyordu. Bunu anlamam için iktisadın romanını yazanlara ihtiyacımız var.

Bu konuda bildiğim en iyi örnek, Yalın Alpay ve Emre Alkin’in imzasını taşıyan Olaylarla Türkiye Ekonomisi idi. Zaten adı da üzerinde; olaylarla ekonomiyi bağlıyor ve neden sonuç ilişkilerini kurmanız için çok iyi bir kaynak sağlıyor. Siyah Kitap’ın yayımladığı ve Richard Baldwin’in imzasını taşıyan Küresel Robotlaşma’nın daha giriş bölümünde buna yakın bir tat aldım ve durup bu yazıyı yazma ihtiyacı hissettim.

Bir sayfalık yazı şöyle ilgi çekici: Benim Delta diye bildiğim Türk Dil Kurumu’nun yelkenkanat dediği motorsuz uçuş aletinde uçuş güvenliği gündeme geliyor. ABD Yelkenkanat ve Yamaç Paraşütçülüğü Derneği, çevrimiçi raporlama ile güvenlik sicilini tutmayı ve böylece ölçülebilir veri üzerinden güvenli uçuşu sağlamayı hedefliyor. Lafı uzatmayayım; bunu yapmak için gerekli insan kaynağı bulunamıyor. Bir online platform kurularak, dünyanın çeşitli yerlerindeki uzmanlık sahibi profesyonellerle çalışmanın önü açılıyor.

Tek bir sayfada (Sayfa 7) bunları öğrenmekle kalmıyoruz. Yazar, bu durumun ABD’deki çalışanların ücretlerinin Pakistan gibi ülkelerdeki meslektaşlarınınkiler ile rekabet etmesine neden olacağını vurguluyor. Pakistan adını, kitapta Pakistanlı yazılım mühendisi tutulduğunun yazması nedeniyle anıyorum.

Adını bilmediğim yazılımcı mahalle komşum

Geçenlerde penceremizin önünde bir yabancı kırık şiveli İngilizce ile bir işi kabul ediyordu. Esnaf arkadaşlara sordum; tanıyorlar. İspanya’dan gelmiş, yazılımcıymış. Ayda 5 bin euro kazanıyormuş; “Madrid’de olsam zor geçinirim. Burada krallar gibi yaşıyorum” demiş. Yani bizim esnafla ortak dilimizde Türkçeleştirmesi böyle. Çocuk tek başına 20 asgari ücretlinin çalıştığı bir işletme kadar ciro yapıyor. Bunu hikaye etmek istedim.

Bizim komşunun adını bilmediğim için hikayesini aktardım. Edebiyattan çok anlamam ama roman olması için karakter derinliğinin olması gerektiğini duymuştum. O kadarına sahip değilim ama kendi romanıma buradan ilerleyebiliyorum. Vahit ile 2000’lere ilerlemenin heyecanını yaşadığımız o yıllarda her şeyin yeri değişiyordu. Finansal Forum’un yerinin değişeceği söyleniyor ve Milliyet Dergi Grubu’ndaki arkadaşlar, “Size yol göründü” diye bizimle dalga geçiyordu. Espri, “Koliniz var mı?” şeklindeydi.

İktisaden haklı bir nedenleri vardı. Milliyet Dergi Grubu çok büyümüştü ve tavuk çiftliğindeki gibi içiçe oturmaya başlamışlardı. Biz ise gezen tavuk lüksüne sahiptik. Bir gitsek, onlar da bizim alana yayılsa sorunlarının çözüleceğini düşünüyorlardı.

Sonra bir gün işyerine geldiğimizde dergi grubundakilerin kolilerini toplanmış bulduk. Büyüyen holding, Hürriyet ve Milliyet Dergi Grupları’ndaki benzer yayınları tekleştirip yabancı ortaklarla büyüme kararı almıştı. Günlük satışla nakit akışını güçlü tutan gazetelerin yanına toplamda daha az satan ama daha yüksek kârlı olduğunu düşündükleri aylık ve haftalık dergileri koymak cazip gelmişti. Böylece bizim dergi grubu ile hasmane arsa ilişkimiz de son bulmuştu. Hikaye bu ama içinde insanların kimlikleri olmadığı için romana dönüşemiyor.

Bunun nedenleri arasında, “insan” diyelim “adam” demeyelim diye başlayan hikayenin payı büyük. Ülkede adam kalmadı. Yıllar önce, “bizim petrolümüz yok, insana odaklanmalıyız” diye başlayan hikayede, bugün her yerde maden arama noktasına gelmiş olmamızın hikayesi aslında bu kadar kısa.

Romanını yazmak için gereken kaynağa sahip değilim ama Vahit sayesinde haberdar olduğum Richard Baldwin gibi kişilere benzer hikayeler anlatacağım.

PÜF NOKTASI

3 Ekim 2022 haftasında önce KALEV Ortaokulu’ndaki genç arkadaşlarımla hayat deneyimimi paylaştım ve sonrasında Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) davetlisi olarak Anıtkabir ziyaretine katıldım. Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV), zeki çocukları bir araya getiren bir okul kurmayı başarmış. Haşarılık ve birbirine laf atmalar zekanın bir diğer göstergesi. KALEV Okulları Müdürü Demet Kır’a kendi hikayeme bu deneyimi ekleme fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Gazeteci olarak tanındığım için gazetecilikle ilgili sorularla başlasak da, “hayatım boyunca istemediğim hiçbir şey yapmadım” dedikten sonra afacan arkadaşlar buraya odaklandı. Son sınıftaki arkadaşlar, kendi aralarında “o zaman biz çıkalım” esprisi yaptı. Duymadım ama tavırlarından anladım; sonradan teyit ettirdim. Biz de zamanında böyleydik. Çıkışta imza isteyen arkadaşlarıma, mesaj yazmadan imza verdim. Zamanla onları tanıdıkça üzerine yazacak metinler bulacağımı umuyorum. İmzaları bitirirken yanda duran bir genç arkadaş, “kedini diskini kırınca çok üzüldün mü?” diye sordu. “Sen nereden biliyorsun?” dedim; “Ben yazılarını okudum, aslında sadece birini...” dedi. Aslında benim de Anıtkabir’de aklımdaki tek soru buydu: “Hayatın boyunca çalışarak kurduğun şeyin kırılması canını yaktı mı?” Bu soruyu sorabilen zaten yanıtını biliyordur.