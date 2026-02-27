İlaç ithalatı 7,3 milyar dolarla rekor kırarken…

2025 yılında:

İlaç ithalatı yüzde 18’lik artışla 7,3 milyar doları aştı…

TÜİK verisi ise şöyle diyor:

İlaç harcamaları, hanelerin yüzde 5›ine çok;

Yüzde 50,9’una ise “normalin üzerin­de” yük oluşturmaya başladı…

İlaç ithalatındaki artışı…

Sadece, “İlaç üretemiyoruz, cari açığın yanında hanelerin de yükünü artırıyoruz…” şeklinde değerlendirmek ve temel tehdidi görmezden gelmek:

İlaç tüketimini ve üretme hevesini “daha da artırmak” dışında katkı sağlamaz…

Nedir tehdit?

“Sağlıksız beslenme”, verimsiz çalışma kültürünün tetikleyici faktörlerinden…

“Verimsiz çalışma kültürü”nün getirileri ise sağlıksız beslenme kültürünü tetikleyen faktörlerinden…

Her ikisi ise, ilaç tüketiminden, mal ve hizmet arzı eksiğine, açıklardan borçlan­maya tüm temel sorunların tetikleyici fak­törlerinden…

Eğitim ve çalışma hayatı, ya “kültürel ge­lişimi”, ya da “kültürel eriyişi” sağlıyor…

Örneğin Yeni Zelanda…

Çalışma hayatındaki verimlilik sıralama­sında, en yakın rakibi İrlanda’ya karşı 4 kat fark atmış durumda…

Eğitim kurumları ile çalışma hayatı ara­sında kurulan sıkı bağla edinilen kültüre sırtını yaslayan bu iki ülke, bu yolla, kaliteli üretim ve dolayısıyla kaliteli tüketim kültü­rünün de kapısını araladı…

Ne kazandı?

Tahmin ettiğiniz gibi, her iki ülke de, sağlık harcamalarında, 2025’te de dünya sıralamasının en altında yer aldı…

VELHASIL

Eğitim ve çalışma hayatı sayesinde biz ne kazanmışız? TÜİK verisi: “15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 63,3’ü, iş dışında fiziksel aktivite veya boş za man faaliyetlerine zaman ayırmadığını belirtti…

Düzenli olarak her gün fiziksel aktivite yapanların oranı ise yüzde 13’ün altında kaldı…”

İlaçta yerli üretim mi? Geliştirebilmek, üretmek, açıkları ka patmak ve hastalarımızı yükünü hafiflet mek için sadece finansal sermaye yetmi yor…

“Sağlıklı/nitelikli/verimli beşeri ser maye, geliştirmede de, üretimde de başa rıyı, getiriyor…

Örnek mi? Sandoz’un Türkiye ve META Bölgesi Baş kanı Cengiz Zaim dikkat çekti: “Gebze’de ki fabrikamızda, üniversitele rimizden mezun olmuş ve yeteneklerini ge liştirmiş 700 kişilik ekibimizle, tüm dünya ya ihracat da yapıyoruz. Son 3 yılda döviz ba zında iki kat artırdık.”