İlaç sanayi tersyüz oluyor

COVID pandemisi, ilaç sektöründe yeni bir yapılanmayı getirdi. Pfi zer CEO’su Dr. Albert Bourla, “İmkansız gözükenler aslında çoğunlukla gerçekleşir” derken noktayı koyuyor:

“Tüm kurallarımız COVID aşısıyla yıkıldı, aşı hayat kurtarıcımız oldu...”

“İmkansız gözükenler aslında çoğunlukla gerçekleşir” derken, Pfizer CEO’su Dr. Albert Bourla sadece kendi kuruluşunu değil, tüm sektörü anlatıyor ve ekliyor:

-Tüm kurallarımız COVID aşısıyla yıkıldı, aşı hayat kurtarıcımız oldu...

Bourla’nın “kural” dediği adı “Big Pharma” olan dev ilaç sektörünün yapısı… Kibirli, pazarlamaya Ar-Ge’den fazla para harcayan, kişisel bakım ilaçlarını tedavi edicilere yeğleyen, pahalı ve pahası yüksek bir sektörden söz ediyorum. O kadar ki, 2019’daki bir Gallup araştırması onları 24 sektör içinde “en sevilmeyen” olarak son sıraya yerleştirdi.

COVID aşısı, sektörün “küllerinden yeniden doğma” nedeni oldu. Yeni ilaçlara yatırılan fonlar arttı. Şirketlerin esnekliği arttı, deney süreçleri kısaldı, karar alma süreci hızlandı. Dr. Bourla deyimiyle “Cüret edemeyeceğimiz işleri yaptık.” Elektronik yoldan hasta gözetimi ve tele-konsültasyon yöntemi gelişti. Bunun üzerine hemen tüm ilaç endüstrisi verilerini dijitalize etti. Doktor ile ilaç şirketleri arasında dijital ilişki bilgi alışverişini hızlandırdı, yerinde ilaç kullanım oranı arttı.

Sonuçta ilaç sektörünün “hareketsiz/yenilikçiliğe kapalı modeli” alaşağı edildi, sektör kendini tersyüz etti. Eskilerde yılda 3-5 olan yeni ilaç sayısı, 100’ler olarak ifadesini buldu. Bu kuşkusuz sektörde irili ufaklı yeni işbirliği modelleri geliştirdi ve geliştirecek de... Dr. Bourla altını çiziyor:

En önemlisi fikri haklara sarılmak yerine, kaynağı açık yenilikçilik öne çıktı!

Mesajın tüm sektörde yankılandığı kesin. Dr. Bourla‘nın bir mesajı var: Bu fiyat yapısı kabul edilemez!... Fiyatlarımızla herkes ilaç alabilmelidir.

Bunları söyleyen Dr. Bourla, Selanikli bir Yahudi ailenin oğlu. Ailesi Nazi zulmünden kurtulan 3 bin kadar insanlardandı. BioNTech öncüsü Prof. Uğur Şahin’le işbirliği için “İlk andan o beni, ben onu anladım’’ diyor, bu da işin hoş yanı...

Şirket demokratikleşmesinin öncelikle ortakların “içindeki ben”ini kırıp, önce sosyal sorumluluk ve insan olmaktan geçtiği kesin.

GÜNÜN NOTU:

Kübalı BioCubaFarma bu yıl 100 milyon doz COVID-19 aşısı üretiyor, ilaç sanayisi yeni ülkelerde yepyeni kapılar açıyor.