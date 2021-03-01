İlaca yapılan yüzde 20 zam tıbbi teçhizatı ayağa kaldırdı

İlaç fiyatlandırmasındaki tartışma, geçtiğimiz hafta açıklanan yüzde 20 oranındaki zam kararıyla duruldu. Kurun 3.80’den sabitlendiği sektörde, her yıl şubat ayında düzenli olarak zam yapıldığını belirten tıbbi cihaz sanayicileri ise benzer disiplinin kendi sektörlerine de getirilmesini talep ediyorlar.

Geçtiğimiz hafta tıbbi cihaz sanayicileriyle bir araya gelen TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Esgin’in “Bundan sonra sizi ben temsil edeyim” sözleriyle kamuda muhatap bulmaktan dolayı ümitlenen sektör temsilcileri, belirli kurallarla fiyatlandırmanın sisteme oturtulmasını istiyorlar. Esgin’e, “Tedavi için ilaç kadar tıbbı cihaz da gerekli. Finansal sıkıntılar nedeniyle yeni teknolojileri geliştirecek Ar-Ge kaynağına ulaşamıyoruz. Dünyadaki yeni cihazları da getiremiyoruz. Şu anda bazı tedavi gruplarında 10-15 yıl öncesinin teknolojisiyle tanı ve tedavi yapılmaya çalışılıyor. Bu da aslında uzun vadede bir tasarruf değil, tam tersine sağlık maliyetlerini artıran bir durum yaratıyor” bilgilerini veren tıbbi cihaz sanayicileri, başkan yardımcısından olumlu sözler aldıklarını dile getirdiler.

SUT sürekli güncellenmeli

Konuya ilişkin DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Sağlık Endüstrileri İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, “Bizim derdimiz ilaca zam geldi bize de gelsin değil. Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) düzenli olarak güncellenmesini talep ediyoruz” dedi.

Tıbbi cihaz sektörünün finansal sorunlarının çözümü için uzun süredir seslerini duyurmaya çalıştıklarının altını çizen Demir’in önerisi tüm tarafların bir araya gelip meramlarını anlattığı iki günlük bir çalıştay düzenlenmesi. Tıpkı ilaç sektöründe olduğu gibi tıbbi cihaz sektörü için de fiyatlandırma sisteminin bir disipline oturtulmasına ihtiyaç bulunduğunu anlatan Demir şöyle konuştu: “Doğru ürüne doğru fiyatlandırma yapılmalı. Bir türlü bunu yakalayamadık. Ülkemizin kaynakları belli. Ortada bir sağlık bütçesi var. Bunu verimli ve uzun vadeli düşünerek kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle biz işin tüm taraflarıyla iki gün sürecek bir çalıştaş istiyoruz. Herkes sorunlarını, çözüm önerilerini ortaya koysun. Tartışılsın. SUT’un tıbbi cihaz için güncellenmesi yapılmıyor. Kamu yapıldığını söylüyor ama 50 kalem ürün varsa sadece ikisinde yapılıyor. Bunlar yeterli değil. Bahsettiğimiz gibi bir çalıştayla güncelleme bir disipline oturtulmalı. İlaçta bu oturmuş ve her yıl düzenli olarak sağlanıyor.”

Tıbbi cihaza ayrılan kaynak tasarruf getirir

SEİS Başkanı Metin Demir, sağlıkta bugün birtakım konularda maliyetler düşmüşse bunun tıbbi cihaz teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle olduğunun altını çizdi. Sektörün daha yenilikçi teknolojiler geliştirebilmesi için kaynağa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demir, “Bir düşünün eskiden açık ameliyatlar yapılırdı. Bir hastanın yatış süresi ve dolayısıyla devlete maliyeti de ona göre fazla olurdu. Şimdi ise laparoskopi ile eskiden ameliyat sonrası 5 gün yatan hasta iki günde taburcu oluyor” diye konuştu.

Sektörde yapay zeka entegrasyonunun önemli olduğunun da altını çizen Demir, şöyle devam etti: “Yapay zeka ile kolonoskopi birleştirildi. Hekimlerin artık bir belirtiyi atlaması neredeyse imkansız. Bu da erken tanıya imkan sağlıyor. Hastalık ilerlemeden yapılan tedavi hem ömrü uzatıyor hem de sağlık maliyetlerini düşünüyor. Bu nedenle tıbbi cihaz sektörünün stratejik olarak ele alınması sağlık politikalarında hayati önem taşıyor. Bu alana yapılan yatırım maliyet değil uzun vadede tasarruf getiriyor.”