‘İleri dönüşüm’e dikkat çekmek için 27 ton hurda çelikten 5 eser yaptılar

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın ekibi 2021 yılının ilk yarısında Contemporary İstanbul Foundation (CIF) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin kapısını çaldı:

- Tosyalı Holding, 70’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Contemporary İstanbul’da biz de yerimizi almak istiyoruz.

Ali Güreli, İlhan Koman’ın 100’üncü yaşının kutlanacağını belirtti:

- Tosyalı Holding’e Contemporary İstanbul’da İlhan Koman sergisinin sponsoru olmasını öneririm.

Tosyalı Holding, böylelikle İlhan Koman’ın eserlerinin sergilenmesi sponsorluğuyla geçen yıl Contemporary İstanbul’a adım attı.

Ali Güreli ile bu yılki program konuşulurken “Artist in Residence” (Sanatçı Misafir Programı) gündeme geldi.

Tosyalı Holding, bu programa katılan sanatçılar Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin’i Osmaniye’deki tesislerine götürdü. Sanatçılar önce tesisi gezdi, üretimin her aşamasını yakından gördü.

Ardından üretim sırasında ortaya çıkan hurdadan 27 tonluk bölümü inceledi. Söz konusu atıklar içinden kullanacakları malzemeleri seçip, İstanbul’a taşınacaklar arasında ayrılmasını sağladı.

Tosyalı Holding’in İstanbul Maslak’ta programa özel kurduğu stüdyoda çalışan sanatçılar, 27 ton hurda yığını arasından seçtikleri malzemelerle birer eser ortaya koydu.

Eserler 16 Eylül’de VIP gösterim için kapılarını açan, 22 Eylül’e kadar Tersane İstanbul’da sürecek olan Contemporary İstanbul’da Tosyalı Holding sponsorluğundaki bölümde sergilenecek.

Contemporary İstanbul’da Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, CIF Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile buluştuk. Sohbete Contemporary İstanbul’u o saatlerde gezen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önceki başkanlarından Oğuz Satıcı da eşlik etti.

Ali Güreli, Fuat Tosyalı ve ekibinin sanatla bulundukları sektörü, üretim alanlarını bütünleştirdiğine işaret etti:

- Türkiye’de sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasında özel sektörün son dönemde çok önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz. Özellikle sanat ve sürdürülebilirliği birlikte düşünme fikri, toplumu daha çağdaş yarınlara taşıma konusunda umut verici bir gelişme.

Tosyalı Holding ile CIF’in gerçekleştirdiği “Artist in Residence” projesinin topluma ilham verecek iyi bir örnek olacağına inandığını vurguladı:

- Eğer bu projeleri daha da geliştirir ve sayısını artırırsak Türkiye’nin büyük bir sanat merkezine dönüşmesi yolunda önemli bir mesafe kaydedebiliriz.

Ardından ekledi:

- Tosyalı Holding’in sanatla işini bütünleştiren yaklaşımının ürünlerinin ihracat fiyatını yukarı çekeceğine inanıyorum.

Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding’in tüm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm odaklı olduğuna dikkat çekti:

- Bu konuda farkındalık yaratmak adına sanatta ileri dönüşümü destekliyoruz.

Tosyalı Holding’in dünyanın sayılı “yeşil çelik” üreticilerinden biri olduğu iddiasını ortaya koydu:

- Teknoloji, inovasyon, ileri dönüşüm ve yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlarla çevresel etkimizi her geçen gün daha da azaltıyoruz.

Grubun Ar-Ge merkezinden çıkan projelerin tamamına yakınının sürdürülebilirlik odaklı olduğunu bildirdi:

- Hatta bunların birçoğu dünyada ilk denilebilecek projelerden oluşuyor. Bu sayede fabrikalarımızda karbon salımını üçte bir oranında azalttık.

Devletin kurduğu, özelleştirmeyle özel sektöre geçen Erdemir, İsdemir ve Kardemir dışındaki tüm demir çelik tesisleri, hurdayı işleyerek üretim yapıyor.

Özel sektörün cevherden demir-çelik üretme gücüne erişememesi önemli eksiklik olarak görülüyordu. Dünyada “sıfır atık”, “yeşil mutabakat” yolunda adımlar atılması, hurdadan üretim yapanlar için fırsat kapısı açtı.

Tosyalı Holding, teknoloji, inovasyon ve yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla “ileri dönüşüm”ü desteklemekle kalmıyor, “sıfır atık-karbon sıfır” konusunda da önemli yol alıyor…

Çatıdaki GES’le dünyanın en büyüğü olacak

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, fabrikalarının çatısına güneş enerjisi santralı (GES) kurduklarını belirtti:

- Türkiye’deki tüm Tosyalı tesislerinin çatılarında toplam 140 megawat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralı kuruyoruz. 140 megawatlık toplam kurulu güç, bizi bu alanda dünyanın en büyüğü yapacak.

Tosyalı’ya Osmaniye’deki fabrikanın çatısına yaptıkları GES yatırımını anımsattım:

- Fabrikanızı ilk faaliyete geçtiği dönemde gezerken çatıda 17 şirket olduğunu söylemiştiniz. Lisans sıkıntısını aşmak için her megawat başına bir şirket kurup, oradaki GES’i devreye almıştınız.

Fuat Tosyalı, bunun üzerine son durumu anlattı:

- Mevzuat değişti. Şimdi ihtiyacımız kadar elektriği çatıda üretmek konusunda serbestiz. Osmaniye’deki panelleri söktük. Yerine teknolojisi gelişmiş, aynı alanda daha fazla elektrik üretme şansı veren yeni paneller koyuyoruz.

İskenderun’da ‘Quantum Furnace’, Cezayir’de hidrojen devreye giriyor

FUAT Tosyalı, İskenderun’da 2023’ün ilk çeyreğinde üretime başlayacak yeni yatırımlarına işaret etti:

- Bu tesis ile daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan “Quantum Furnace” teknolojini hayata geçiriyoruz. Bu teknolojiyi Türkiye’de ilk kullanan biz olacağız. Böylece enerji tüketimimiz yüzde 20 azalacak, karbon salımı da aynı oranda düşecek.

Cezayir’deki Tosyalı tesislerine uzandı:

- Cezayir’deki tesisimiz, yeni yatırımımız tamamlandığında yüzde 100 hidrojen ile çalışma kabiliyetine sahip olacak. Bu yatırımla karbon ayak izimiz ciddi oranda azalacak.