İlk 1000 ihracatçı 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) her yıl yayınladığı güzel çalışmasını bu yıl da yaparak, bir önceki yılın ilk 1.000 ihracatçısı listesini yayınladı.

Bu son yayınlanan listede yer alan ihracatçıların, yıllık ihracat toplamı içerisindeki payları geçen yıla göre biraz düşük kalsa da bunu ben memnuniyet verici olarak görüyorum.

Çünkü Türkiye ihracat rakamlarındaki ciddi artışlara karşın, büyük ihracatçıların tüm ülke ihracatından aldıkları payın azalması, ihracatın büyüklerde yoğunlaşmasının azaldığının bir göstergesidir.

Ki bu da ihracatın, daha küçük boyutlu ihracatçılara, başka bir deyişle KOBİ'lere doğru yayıldığının bir kanıtıdır.

Daha ne isteyebiliriz ki ihracat yurt sathına yayılıyor ve daha küçük işletmeler de ihracattan aldıkları payları arttırıyorlar.

Kıyaslama tablosuna baktığımızda ilk 10 ihracatçının payı %3 kadar azalmış olsa da sonraki 90 ihracatçının payında %20'ye varan bir kayıp görüyoruz.

Bu kaybın büyük bir kısmının daha alt sıralarda yer alan 900 ihracatçıya kaydığını görüyoruz.

İlk 1.000 ihracatçının toplamdaki pay kaybının da % 2,4 kadar olduğu görülüyor.

Öte yandan son 12 aylık ihracat rakamlarına baktığımızda görülen 200 milyar ABD Doları üzeri ihracat rakamı, 2021 yılı ihracatının da 200 milyar ABD dolarının üzerinde olacağını müjdeliyor.

Hal böyle iken büyük ihracatçıların ülke ihracatı içerisindeki paylarının azalması iyi haber.

İhracat daha fazla işletme tarafından yapılıyor, ihracat yurt sathına yayılıyor.

İhracatçı Sayısı 2019 Yılı İhracatı 2019 ihracatına Yüzdesi 2020 Yılı İhracatı 2020 ihracatına Yüzdesi Milyar ABD $ Milyar ABD $ İlk 10 28,228 16,00% 22,205 13,10% İlk 50 50,648 34,00% 41,300 24,37% İlk 100 60,579 49,00% 50,478 29,78% İlk 1000 102,963 57,00% 92,57 54,62% Toplam Türkiye 180,468 169,482

Bir sonraki tabloda da ihracatçıları ilk 1.000 ihracatçısı listesine giren şehirlerimizin ihracatta gösterdikleri performansı sergilemeye çalıştım. Bunun için de listeye 10 ihracatçıdan fazla ihracatçı ile giren şehirleri kıyaslamaya dahil ettim.

İstanbul ihracat liderliğini kaptırmasa da hem ihracatçı sayısında hem de ihracat tutarında biraz kayıp vermiş.

İzmir ihracatçı sayısını 2 arttırmış olsa da ihracat tutarı biraz azalmış.

Gaziantep hem ihracatçı sayısını hem de ihracat miktarını arttırmış.

Bursa ise ihracatçı sayısının aynı kalmasına karşın ihracat miktarında ciddi artış yakalamış.

Denizli de ihracatçı sayısının aynı kalmasına karşın ihracat miktarında artış yapmış

Hatay ve Kayseri, ihracatçı sayısını arttırmalarına karşın ihracat miktarlarında bir artış gerçekleştirememişler.

Diğer şehirler ise hem ihracatçı sayısında ve hem de ihracat miktarlarında azalma yaşıyorlar.

Bu kötü mü?

Kesinlikle değil hatta aksine daha iyi bir görünüm.

Yukarıda birkaç kez tekrar ettiğim gibi ihracatımız güzel ve yurt sathına yayılarak artıyor.

Şehirlerin İlk 1000 İhracatçı içerisindeki payları Şehir İhracatçı Firma Sayısı İhracat Tutarı Milyon USD 2019 2020 2019 2020 İstanbul 430 425 45.260 37.787 İzmir 78 80 5.582 5.111 Gaziantep 70 73 4.134 4.579 Bursa 60 60 6.142 9.082 Kocaeli 64 59 13.424 10.172 Ankara 48 49 5.074 4.228 Denizli 25 25 1.754 1.923 Manisa 23 19 4.173 3.500 Adana 21 18 1.045 805 Kayseri 14 16 878 808 Mersin 13 13 618 600 Hatay 11 13 1.750 979 Samsun 10 11 501 534 Trabzon 11 878 Tekirdağ 16 11 550 378 TOPLAM 883 883 90.885 81.364

Not: Tablolardaki rakamlar TİM sitesinden alınmış olup yuvarlatılarak kullanılmıştır.

Hesaplama hatası görülmesi halinde okuyucularımızın geri bildirimde bulunması memnuniyet verici olur.