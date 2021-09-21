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İlk 1000 ihracatçı 2020

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) her yıl yayınladığı güzel çalışmasını bu yıl da yaparak, bir önceki yılın ilk 1.000 ihracatçısı listesini yayınladı.

Bu son yayınlanan listede yer alan ihracatçıların, yıllık ihracat toplamı içerisindeki payları geçen yıla göre biraz düşük kalsa da bunu ben memnuniyet verici olarak görüyorum.

Çünkü Türkiye ihracat rakamlarındaki ciddi artışlara karşın, büyük ihracatçıların tüm ülke ihracatından aldıkları payın azalması, ihracatın büyüklerde yoğunlaşmasının azaldığının bir göstergesidir.

Ki bu da ihracatın, daha küçük boyutlu ihracatçılara, başka bir deyişle KOBİ'lere doğru yayıldığının bir kanıtıdır.

Daha ne isteyebiliriz ki ihracat yurt sathına yayılıyor ve daha küçük işletmeler de ihracattan aldıkları payları arttırıyorlar.

Kıyaslama tablosuna baktığımızda ilk 10 ihracatçının payı %3 kadar azalmış olsa da sonraki 90 ihracatçının payında %20'ye varan bir kayıp görüyoruz.

Bu kaybın büyük bir kısmının daha alt sıralarda yer alan 900 ihracatçıya kaydığını görüyoruz.

İlk 1.000 ihracatçının toplamdaki pay kaybının da % 2,4 kadar olduğu görülüyor.

Öte yandan son 12 aylık ihracat rakamlarına baktığımızda görülen 200 milyar ABD Doları üzeri ihracat rakamı, 2021 yılı ihracatının da 200 milyar ABD dolarının üzerinde olacağını müjdeliyor.

Hal böyle iken büyük ihracatçıların ülke ihracatı içerisindeki paylarının azalması iyi haber.

İhracat daha fazla işletme tarafından yapılıyor, ihracat yurt sathına yayılıyor.

İhracatçı Sayısı

2019 Yılı İhracatı

2019 ihracatına Yüzdesi

2020 Yılı İhracatı

2020 ihracatına Yüzdesi

Milyar ABD $

Milyar ABD $

İlk 10

28,228

16,00%

22,205

13,10%

İlk 50

50,648

34,00%

41,300

24,37%

İlk 100

60,579

49,00%

50,478

29,78%

İlk 1000

102,963

57,00%

92,57

54,62%

Toplam Türkiye

180,468

 

169,482

 

 

Bir sonraki tabloda da ihracatçıları ilk 1.000 ihracatçısı listesine giren şehirlerimizin ihracatta gösterdikleri performansı sergilemeye çalıştım. Bunun için de listeye 10 ihracatçıdan fazla ihracatçı ile giren şehirleri kıyaslamaya dahil ettim.

İstanbul ihracat liderliğini kaptırmasa da hem ihracatçı sayısında hem de ihracat tutarında biraz kayıp vermiş.

İzmir ihracatçı sayısını 2 arttırmış olsa da ihracat tutarı biraz azalmış.

Gaziantep hem ihracatçı sayısını hem de ihracat miktarını arttırmış.

Bursa ise ihracatçı sayısının aynı kalmasına karşın ihracat miktarında ciddi artış yakalamış.

Denizli de ihracatçı sayısının aynı kalmasına karşın ihracat miktarında artış yapmış

Hatay ve Kayseri, ihracatçı sayısını arttırmalarına karşın ihracat miktarlarında bir artış gerçekleştirememişler.

Diğer şehirler ise hem ihracatçı sayısında ve hem de ihracat miktarlarında azalma yaşıyorlar.

Bu kötü mü?

Kesinlikle değil hatta aksine daha iyi bir görünüm.

Yukarıda birkaç kez tekrar ettiğim gibi ihracatımız güzel ve yurt sathına yayılarak artıyor.

Şehirlerin İlk 1000 İhracatçı içerisindeki payları

Şehir

İhracatçı Firma Sayısı

İhracat Tutarı Milyon USD

 

2019

2020

2019

2020

İstanbul

430

425

45.260

37.787

İzmir

78

80

5.582

5.111

Gaziantep

70

73

4.134

4.579

Bursa

60

60

6.142

9.082

Kocaeli

64

59

13.424

10.172

Ankara

48

49

5.074

4.228

Denizli

25

25

1.754

1.923

Manisa

23

19

4.173

3.500

Adana

21

18

1.045

805

Kayseri

14

16

878

808

Mersin

13

13

618

600

Hatay

11

13

1.750

979

Samsun

10

11

501

534

Trabzon

 

11

 

878

Tekirdağ

16

11

550

378

TOPLAM

883

883

90.885

81.364

 Not: Tablolardaki rakamlar TİM sitesinden alınmış olup yuvarlatılarak kullanılmıştır.

Hesaplama hatası görülmesi halinde okuyucularımızın geri bildirimde bulunması memnuniyet verici olur.

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