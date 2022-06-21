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İlk 1.000 İhracatçı 2021

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı çalışmasını 2021 yılı değerlendirmesini yaparak açıkladı.

Çok önemsediğim bu çalışmayı, firmaların sadece rakamlarla değerlendirilmesi olarak değil amma önde gelen Türk ihracatçılarının ve Türkiye ihracatının yapısına ışık tutan bir çalışma olarak gördüğümü belirtmek isterim.

Bu düşünce ile de her yıl bu çalışmaya farklı pencerelerden bakmayı sürdürüyorum.

Bu çalışmaları yapmaktaki amacım, ihracat odaklarına dikkatlerinizi çekmek ve ihracatımızın bu odaklardaki payını azaltıp yurt geneline yayılması için düşünmeye çalışmak.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı Ocak Aralık döneminde ihracat yapan firma sayısı 96.158 adet olmuş.

2021 yılında 225,4 milyar ABD Doları ihracat yapılmış.

İlk 1.000 ihracatçı %54,71 oranındaki 123,317 milyar ABD Doları’nı yapmış.

Kalan 95.158 ihracatçı da %45,29 oranındaki 102,083 milyar ABD Doları’nı yapmış.

İlk 10 ihracatçının payının azalmasına karşın ilk 50/100 / 500 firmanın ve toplamda 1.000 firmanın Türkiye ihracatından aldığı pay aynı kalmış gibi görünüyor.

Başka bir deyişle ihracatın tepede yoğunlaşması devam ediyor. 

İhracatçı Sayısı

2019 yılı ihracatı

2019 İhracatına Yüzdesi

2020 Yılı İhracatı

2020 ihracatına yüzdesi

2021 Yılı İhracatı

2021 İhracatına Yüzdesi

Milyar ABD $

Milyar ABD $

Milyar ABD $

İlk 10 firma

28,228

16,00

22.205

13,10

27.064

12,01

İlk 50 firma

50,648

28,06

41.300

24,37

54.182

24,04

İlk 100 firma

60,579

33,56

50.478

29,78

67.755

30,06

İlk 500 firma

88.535

49,06

78.247

46,17

104.246

46,25

İlk 1000 firma

102,963

57,00

92.571

54,62

123.317

54,71

 Toplam

Türkiye İhracatı

180,468

 

169.482

 

225.400

 

Yumurtaların aynı sepette taşınmasının doğuracağı riskleri azaltmak için, tepede yoğunlaşan ihracatın Anadolu’ya ve özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelere yayılması konusundaki görüşlerim değişmiyor.

İhracata verilen devlet desteklerinin bu yönde yapılanmasının ve ödemelerin “Devletin cebinde akrep var” yorumlarını ortadan kaldıracak hızda yapılmasının, KOBİ’lerin ve özellikle Anadolu sanayicisinin ihracata yönlendirilmesi açısından faydaları tartışılmaz.

İhracat artışlarımız iyi ve bu artış hızı biraz azalsa bile 2022 yılı için öngörülen 250 milyar ABD Doları hedefin aşılması çok olasıdır.

Ancak, Uzak Doğu’da yaşanan COVID, enerji, konteyner bulma ve yüksek konteyner fiyatları sıkıntılarının desteklediği yurtdışı taleple, bugün ihracat yelkenlerimizi dolduran küresel rüzgârın ne kadar devam edeceği konusunda kuşkulu ve buna bağlı olarak tedbirli olmamızda çok büyük yarar vardır.

Aşağıdaki ikinci tabloda da son 3 yılda ilk 1.000 ihracatçı listesine 10 veya daha fazla firması girebilen illeri kıyasladım.

İstanbul, her konuda olduğu gibi burada da liderliği kimseye kaptırmıyor.

Listede yer alan yer alabilen illere baktığımızda da ihracat odakları oluştuğunu görüyoruz.

Amaç ihracat odaklanmaların azaltılması ve ihracatçı firma sayısının yurt çapında arttırılması.

Ve en önemlisi de bu ihracat çabalarının sürdürülebilir kılınması. 

Şehirlerin ilk 1000 ihracatçı içerisindeki payları

Şehir

İhracatçı Firma Sayısı

İhracat Tutarı Milyon USD

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

İstanbul

430

425

429

45.260

37.787

54.254

İzmir

78

80

78

5.582

5.111

6.800

Gaziantep

70

73

71

4.134

4.579

5.487

Bursa

60

60

52

6.142

9.082

6.654

Kocaeli

64

59

65

13.424

10.172

14.000

Ankara

48

49

46

5.074

4.228

4.973

Denizli

25

25

29

1.754

1.923

2.788

Manisa

23

19

22

4.173

3.500

4.541

Adana

21

18

20

1.045

805

1.400

Tekirdağ

16

11

14

550

378

605

Kayseri

14

16

17

878

808

121

Mersin

13

13

17

618

600

988

Hatay

11

13

9

1.750

979

2.680

Samsun

10

11

9

501

534

936

Trabzon

 -

11

8

878

887

TOPLAM

883

883

886

90.885

81.364

107.114

 Not: Tablolardaki rakamlar TİM sitesinden alınmış olup yuvarlatılarak kullanılmıştır.

Hesaplama hatası görülmesi halinde okuyucularımızın geri bildirimde bulunması memnuniyet verici olur

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