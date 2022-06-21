İlk 1.000 İhracatçı 2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı çalışmasını 2021 yılı değerlendirmesini yaparak açıkladı.

Çok önemsediğim bu çalışmayı, firmaların sadece rakamlarla değerlendirilmesi olarak değil amma önde gelen Türk ihracatçılarının ve Türkiye ihracatının yapısına ışık tutan bir çalışma olarak gördüğümü belirtmek isterim.

Bu düşünce ile de her yıl bu çalışmaya farklı pencerelerden bakmayı sürdürüyorum.

Bu çalışmaları yapmaktaki amacım, ihracat odaklarına dikkatlerinizi çekmek ve ihracatımızın bu odaklardaki payını azaltıp yurt geneline yayılması için düşünmeye çalışmak.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı Ocak Aralık döneminde ihracat yapan firma sayısı 96.158 adet olmuş.

2021 yılında 225,4 milyar ABD Doları ihracat yapılmış.

İlk 1.000 ihracatçı %54,71 oranındaki 123,317 milyar ABD Doları’nı yapmış.

Kalan 95.158 ihracatçı da %45,29 oranındaki 102,083 milyar ABD Doları’nı yapmış.

İlk 10 ihracatçının payının azalmasına karşın ilk 50/100 / 500 firmanın ve toplamda 1.000 firmanın Türkiye ihracatından aldığı pay aynı kalmış gibi görünüyor.

Başka bir deyişle ihracatın tepede yoğunlaşması devam ediyor.

İhracatçı Sayısı 2019 yılı ihracatı 2019 İhracatına Yüzdesi 2020 Yılı İhracatı 2020 ihracatına yüzdesi 2021 Yılı İhracatı 2021 İhracatına Yüzdesi Milyar ABD $ Milyar ABD $ Milyar ABD $ İlk 10 firma 28,228 16,00 22.205 13,10 27.064 12,01 İlk 50 firma 50,648 28,06 41.300 24,37 54.182 24,04 İlk 100 firma 60,579 33,56 50.478 29,78 67.755 30,06 İlk 500 firma 88.535 49,06 78.247 46,17 104.246 46,25 İlk 1000 firma 102,963 57,00 92.571 54,62 123.317 54,71 Toplam Türkiye İhracatı 180,468 169.482 225.400

Yumurtaların aynı sepette taşınmasının doğuracağı riskleri azaltmak için, tepede yoğunlaşan ihracatın Anadolu’ya ve özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelere yayılması konusundaki görüşlerim değişmiyor.

İhracata verilen devlet desteklerinin bu yönde yapılanmasının ve ödemelerin “Devletin cebinde akrep var” yorumlarını ortadan kaldıracak hızda yapılmasının, KOBİ’lerin ve özellikle Anadolu sanayicisinin ihracata yönlendirilmesi açısından faydaları tartışılmaz.

İhracat artışlarımız iyi ve bu artış hızı biraz azalsa bile 2022 yılı için öngörülen 250 milyar ABD Doları hedefin aşılması çok olasıdır.

Ancak, Uzak Doğu’da yaşanan COVID, enerji, konteyner bulma ve yüksek konteyner fiyatları sıkıntılarının desteklediği yurtdışı taleple, bugün ihracat yelkenlerimizi dolduran küresel rüzgârın ne kadar devam edeceği konusunda kuşkulu ve buna bağlı olarak tedbirli olmamızda çok büyük yarar vardır.

Aşağıdaki ikinci tabloda da son 3 yılda ilk 1.000 ihracatçı listesine 10 veya daha fazla firması girebilen illeri kıyasladım.

İstanbul, her konuda olduğu gibi burada da liderliği kimseye kaptırmıyor.

Listede yer alan yer alabilen illere baktığımızda da ihracat odakları oluştuğunu görüyoruz.

Amaç ihracat odaklanmaların azaltılması ve ihracatçı firma sayısının yurt çapında arttırılması.

Ve en önemlisi de bu ihracat çabalarının sürdürülebilir kılınması.

Şehirlerin ilk 1000 ihracatçı içerisindeki payları Şehir İhracatçı Firma Sayısı İhracat Tutarı Milyon USD 2019 2020 2021 2019 2020 2021 İstanbul 430 425 429 45.260 37.787 54.254 İzmir 78 80 78 5.582 5.111 6.800 Gaziantep 70 73 71 4.134 4.579 5.487 Bursa 60 60 52 6.142 9.082 6.654 Kocaeli 64 59 65 13.424 10.172 14.000 Ankara 48 49 46 5.074 4.228 4.973 Denizli 25 25 29 1.754 1.923 2.788 Manisa 23 19 22 4.173 3.500 4.541 Adana 21 18 20 1.045 805 1.400 Tekirdağ 16 11 14 550 378 605 Kayseri 14 16 17 878 808 121 Mersin 13 13 17 618 600 988 Hatay 11 13 9 1.750 979 2.680 Samsun 10 11 9 501 534 936 Trabzon - 11 8 - 878 887 TOPLAM 883 883 886 90.885 81.364 107.114

Not: Tablolardaki rakamlar TİM sitesinden alınmış olup yuvarlatılarak kullanılmıştır.

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