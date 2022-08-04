İlk 500 sanayi kuruluşu içerisinde Türkiye plastik sektörü…

Türkiye plastik sektörü, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2021 yılı listesinde her geçen yıl ağırlığını arttırmaya devam ediyor.

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) listedeki verilere ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, ilk 500 büyük arasında yer alan plastik sanayi işletmesi sayısı 14’ten 15’e yükseldi.

Özellikle ortalama dolar kurunun %26 oranında arttığı bir ortamda ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan plastik sektörü temsilcileri döviz bazında da cirolarını arttırdığı görüldü.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün’den değerlendirmesini rica ettim.

Başkan Gülsün, “NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ilk 500 listesinde yer alan 15 plastik sanayisi kuruluşunun oldukça verimli bir yılı geride bıraktığını gözlemliyoruz.”

Diyen Gülsün sözlerine şöyle sürdürdü…

Emtiada yaşanan enflasyonun etkisini göz ardı etmemek gerekiyor

“Veriler incelendiğinde İSO 500’de yer alan sektör temsilcilerimizin cirolarının önemli bir oranda arttığı görülüyor olsa da bu artışın altında yatan nedenler de göz ardı edilmemelidir.

Öncelikle 2020 ile 2021 yıllarının ortalama döviz kurları kıyaslandığında %26’ya varan bir artış göze çarpmaktadır.

Lakin döviz kurunda yaşanan bu artışı göz ardı etsek dahi işletmelerin dolar bazında cirolarını %40’ın üzerinde arttırdığı gözlemlenmektedir.

Bu artışın önemli bir bölümü ise emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artıştan kaynaklanmaktadır. Girdi maliyeti kaynaklı enflasyon yaşanan böylesi dönemlerde görüldüğü üzere işletmelerin ciroları artarken karlılıkları gerilemekte.

Zaten TÜİK tarafından yayınlanmakta olan enflasyon verilerinde ÜFE’nin TÜFE’yi neredeyse ikiye katlamış olması da bu savı doğrular niteliktedir.

Emtia fiyatlarında yaşanan artışın bir diğer göstergesi ise listede sektörlerin ağırlığında yaşanan değişikliklerdir.

Ülkemizde satın alma gücünün düşmesi sebebiyle özellikle nihai tüketiciye hitap eden işletmelerin ciro kaybı yaşadığını ve bunun bir neticesi olarak ISO 500’de gıda gibi sektörlerin ağırlığının azalırken ana metal, kimya ve plastik gibi sektörlerin ağırlığının arttığını görüyoruz” dedi.

İlk 500’de yer alan işletmelerin üretimden ve ihracattan aldıkları pay arttı

İhracat tarafında ise %10’un üzerinde bir artış yaşandığının altını çizen Gülsün: “Plastik sektörünün ihracatının arttığı bir dönemde ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan plastik işletmelerinin bu ihracattan aldığı payda önemli bir artış yaşanmıştır.

İlk 500 listesinde yer alan plastik işletmeleri 2020 yılında sektörün toplam ihracatından %5,2 pay alırken bu oranın 2021 yılında %5,7’ye gerilediğini görüyoruz.

2020 yılında ihracattan aldığı pay gerileyen büyük işletmelerimizin tekrar bu payı arttırdığını görmek sevindirici” dedi.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK’sı PAGDER olarak, İSO ilk 500 listesinde 14 üyelerinin bulunduğunu belirten Selçuk Gülsün: “Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz” dedi.

Değerli başkan Selçuk Gülsün listeye giren üyelerini sıralarken mutlu olduğumu özellikle belirtmek isterim sözleriyle değerlendirmesini sonlandırdı.

Sevgili Selçuk başkanı ve sıralamada yer alan PAGDER üyelerini kutluyor, başarılarının ülkemiz ekonomisine, sektöre hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 listesinde yer alan PAGDER üyeleri

2021 2020 Kuruluşlar

76 123 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

84 84 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

128 107 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

148 142 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

164 151 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

177 184 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

210 253 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

213 226 Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

287 258 Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

308 293 Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

327 - CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.

350 364 Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.

434 470 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

448 - Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.

Kaynak: İSO