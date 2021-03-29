İlk çeyrek verileri netleşiyor

Piyasalarda gel-gitli bir haftayı geride bıraktık. Pazartesi ve salı günü volatilitenin zirve yaptığı günler oldu. İzleyen günlerde dalga boyu kısaldı. Sonuçta dolar ve Euro’nun önceki haftaya göre TL’ye karşı yüzde 10 civarında değer kazandığı bir noktadayız. Ekonomik göstergeler tarafında geçen hafta tüketici güveni ve sektörel güven endeksleri açıklandı. Tahminlere uygun şekilde tüketici ve hizmet sektörü güven düzeylerinde anlamlı artışlar yaşandı. İnşaat güven endeksi ise gerilemeye devam etti.

Cuma açıklanan mart ayı reel sektör güven endeksi, sanayide görünümün iyileşmeye devam ettiğini gösterdi. İhracat siparişleri, sabit sermaye yatırımları ve istihdam alt endeksleri son zamanlardaki en yüksek düzeylerine ulaştı. Bütün bu endeksler, bu hafta çarşamba sabahı açıklanacak ekonomik güven endeksinin de şubattan daha iyi geleceğine işaret ediyor.

Bu haftaki veriler ile ilk çeyreğe yönelik göstergeler büyük oranda netleşecek. Böylece gelecek haftadan itibaren ilk çeyrekte büyümenin ne olacağına dair daha net bilgiler ile konuşuyor olacağız.

Perşembe sabah 10:00’da İSO, mart ayı PMI endeksini açıklayacak. PMI, Haziran 2020’den bu yana eşik değeri olan 50’nin üzerinde seyrediyor. Reel kesim güveni, sanayi üretimi ve ihracat değerleri, endekste geçen aylarda yaşanan yükselişi teyit ediyor.

Bu hafta açıklanacak olan önemli bir başka veri ise Perşembe günü öğleye doğru Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan mart ayı geçici dış ticaret verileri. Yılın ilk 2 ayında ihracatımızda yüzde 6, ithalatımızda yüzde 1,6 artış yaşanmıştı.

Bu yıl genelinde ihracatımızın 2020’den daha iyi olacağını biliyoruz. Bunun başlıca nedenleri hedef pazarlarımızdaki büyüme ve küresel fiyatlardaki (hammadde ve nihai ürünler) artış. Ocak ve şubatta olduğu gibi Mart ayında da ihracatımızda artış göreceğiz.

İthalat tarafında ise dalgalı bir seyir var. İçeride tüketimin ve yatırımın büyüyor olması ithalatı artıran faktörler. Küresel fiyat artışları da öyle. Karşı taraftan kurlardaki yükseliş ve kredi faizlerindeki artış ithalatı azaltıcı etki gösteriyor. Hatırlarsanız ocak ayında ithalatımızda azalış, şubatta ise artış yaşanmıştı.

YURTİÇİ

Çarşamba 10:00 Mart ayı ekonomik güven endeksi

Perşembe 10:00 Mart ayı PMI endeksi

Perşembe 11:00 Mart ayı geçici fış ticaret verileri

YURTDIŞI

Salı 17:00 ABD Mart ayı VB tüketici güveni

Çarşamba 04:90 Çin Mart ayı PMI

Perşembe gün boyu: PMI endeksleri