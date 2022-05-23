İlk çeyrekte kurulan şirket sayısı rekor kırdı

Geçen hafta açıklanan verilere göre nisan ayında Türkiye genelinde 133 bin 508 konut satıldı. Bunların yaklaşık 36 binini yeni konutlar, 96 binini ikinci el konutlar oluşturdu. Son veriler şunları söylüyor:

Yeni konut satışlarının toplam satışlardaki payı gerilemeye devam ediyor

Yeni konut satışları ile ikinci el satışlar arasındaki fark büyümeye devam ediyor.

Konut fiyatları ve kiraları son iki yılda neredeyse üç katına yükseldi ve bugün öğleden sonra nisanda artışın ne olduğunu öğreneceğiz.

Bu haftaya sektörlere ait güven endekslerinin mayıs sonuçları ile başlıyoruz. Geçen cuma açıklanan tüketici güven endeksi 67,6 olmuştu. Tüketici tarafında güven, tarihi düşük düzeylerde seyrederken, sektörler tarafında olumlu işaretler gelmeye devam ediyor. Bu ikisi arasında giderek açılan farkın uzun süre kalıcı olamayacağını zaman zaman dile getiriyorum. Pazartesi açıklanacak veriler bu nedenle önem taşıyor.

Cuma günü açıklanan tüketici güveninin dört alt endeksinden ikisi düşerken, ikisi yükseldi. Gerileyen endeksler, hanelerin mevcut ekonomik durumu ve gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi. Yükselenler ise gelecek 12 ayda hanenin ekonomik durum beklentisi ile gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı alma düşüncesi. Bir tuhaflık sizin de dikkatinizi çekmiş olmalı: Gelecek yıl ülke ekonomisinin iyi olacağına olan inanç azalırken, insanların kendi hanelerindeki ekonomik durumun daha iyi olacağına yönelik inancı yükselmiş. Normalde bu ikisinin aynı yönde hareket etmesini beklemek gerekir ancak anketlerde zaman zaman böyle küçük ve geçici sapmalar olabiliyor.

Çarşamba gecesi açıklanacak FED tutanakları, sonrasındaki günlerde para ve sermaye piyasalarının yönünü belirleyecek. Kripto piyasalarındaki çöküş ve borsa endekslerindeki gerilemenin ardından, FED’den önümüzdeki günlerde daha ılımlı açıklamalar gelme olasılığı güçlenmiş olabilir. Şüphesiz haftanın en kritik gelişmesi perşembe ilan edilecek olan faiz kararı. PPK’dan herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor.

Cuma sabahı TOBB nisan ayında kurulan yeni şirket sayısını açıklayacak. Yılın ilk çeyreğinde kurulan şirket sayısı 32 bini aştı. 2022 ilk çeyreği şimdiye dek en fazla şirket kurulan ilk çeyrek oldu. Yeni şirket kurulumu ve tarım dışı istihdam arasında doğru yönlü bir ilişki var. Bu nedenle açılan yeni şirketlerin istihdam adına pozitif yansımaları olmasını bekleriz. İstihdam piyasasına bir pozitif etki de, önümüzdeki aylarda Türkiye’deki mültecilerin anavatanlarına dönmeye başlaması ile yaşanabilir.