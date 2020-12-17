İlk kez DÜNYA duyurmuştu: Arçelik, Japon devi Hitachi’ye ortak oldu

DÜNYA Gazetesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin beyaz eşya ve elektronik ürünler devi Arçelik ile ilgili önemli bir haberi sizlere duyurmuştu. Haberimizde Arçelik'in Japon devi Hitachi'nin beyaz eşya biriminin yüzde 60'lık hissesini 300 milyon dolara alacağını sizlerle paylaşmıştık. Dün Arçelik'ten açıklama geldi, Hitachi'nin yüzde 60'lık hissesi 300 milyon dolara satın alındığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önde gelen oyuncusu Hitachi GLS ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu Arçelik’in global yetkinliği ile Hitachi GLS’nin bölgesel ve marka gücünü bir araya getirecek olan yeni şirket, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak. Ortaklık anlaşması, 16 Aralık’ta Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd. ve Hitachi GLS’nin üst yönetimlerinin katıldığı sanal imza töreniyle hayata geçirildi.

"Global büyüme yolculuğumuz hızlanacak"

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik’in bu önemli yatırımını, Koç Topluluğu’nun küresel büyüme yolculuğundaki stratejik bir hamle olarak gördüklerini belirtti. Çakıroğlu; “Ülkemiz ve Topluluğumuz için uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Çakıroğlu şöyle devam etti: “Hızlı büyüyen Asya Pasifik bölgesi son yıllarda yeni yatırımlar için önemli bir merkeze dönüştü. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede; Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliği Arçelik’in global büyüme yolculuğunu hızlandıracak.”

3 bin 800 çalışan, 2 üretim merkezi var

300 milyon dolar büyüklüğündeki işlem kapsamında; Hitachi GLS’nin 3.800 çalışana sahip, Çin ve Tayland’da bulunan 2 üretim ve 10 satış şirketi 2021 yılının ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek. Yeni kurulacak şirkette Arçelik’in global iş yapma birikimi ve deneyimini, Hitachi markasının gücü ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu’nun küreselleşme yolculuğunda, dünya genelindeki 12 markası ve 22 üretim tesisiyle önemli bir yere sahip olan Arçelik, küresel büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha ekledi." dedi.

“Yeni şirket global satış ağımızı genişletecek”

Hitachi Kıdemli Başkan Yardımcısı Keiji Kojima ise “Hitachi GLS, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde stratejik iş birlikleri kurarak rekabet gücünü artırmayı ve insanların yaşam kalitesinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Arçelik ortaklığında kurulacak yeni şirketle global satış ağımızı genişleterek Hitachi markalı dayanıklı ev aletlerini daha geniş bir coğrafyada pazara sunacağız” diye konuştu