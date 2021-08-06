İlk yarı karnesi ve 2. yarı beklentisi

Fehmi KÖFTEOĞLU - BU AÇIDAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk yarısına ilişkin turizm verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran) gelen toplam ziyaretçi 7.5 milyon, turizm geliri ise 5.5 milyar dolar.

Bu arada pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında Türkiye’nin İspanya’nın önüne geçtiğini söyleyelim. İspanya’nın altı aylık ziyaretçi sayısı 5,4 milyon oldu. Turizm geliri 5.6 milyar Euro ile Türkiye’den daha yüksek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TÜİK’in bu verileri açıklamasından bir gün önce düzenlediği basın toplantısında şöyle demişti: “Bir önceki yılın, hatta 2019 yılının üzerine çıkacak yaklaşık 20 milyar doların üzerinde turizm geliri bekliyoruz."

Merkez Bankası Başkanı bu açıklamayla gaf mı yaptı, dili mi sürçtü anlaşılamadı. Zira 2019 yılı turizm geliri; 34.5 milyar dolardı.

Nitekim Kavcıoğlu’nun başkanı olduğu Merkez Bankası’nın hazırladığı üç ayrı senaryonun ilkinde 14.6 milyar, ikincisinde 17.4, üçüncüsünde 19.9 milyar dolar turizm geliri olabileceği belirtiliyor. Senaryolarda 2021 yılı turizm gelirinin 20 milyarı aşacağına ilişkin herhangi bir değerlendirme ya da ifade yer almıyor.

Zira aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, yılın ilk yarısında gerçekleşen verilere yılın ikinci yarısı için de geçen yılkiler kadar gelir ve ziyaretçi eklendiğinde bile ziyaretçi sayısı 16.8 milyon, turizm geliri 13.4 milyar dolar olur.

Son orman yangınlarının olası olumsuz etkilerini de bir yana bırakıp yılın ikinci yarısında geçen yıla göre yüzde 20 daha çok ziyaretçi geleceği ve o kadar turizm geliri elde edileceği varsayıldığında bile Merkez Bankası Başkanı’nın dediği rakam oluşmuyor. TÜİK’in açıkladığı yılın ilk yarı verilerinden hareketle ve ikinci yarıyıl olası gerçekleşmeleri dikkate alındığında turizmde 2021 yılının 16.8 milyon ziyaretçi, 13.4 milyar dolar gelir olarak gerçekleşebileceği görülüyor.

Peki bu kötü mü? Hayır. Bu koşullarda başarı bile sayılır. Bu gerçeği görüp bunun üzerinden değerlendirme yapmak varken gerçeğe ve olguya dayanmayan, üç gün sonra geçerliliğini yitirecek açıklamaların hiçbir yararı olmadığı gibi gereksiz yere hayal kırıklıklarına da neden oluyor.