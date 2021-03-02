İlkeli ve tarafsız haberciliğin adıdır ‘DÜNYA’

Anadolu sanayisinin sesini gerçek manada duyurabilmek için atılan adımın adıdır DÜNYA. Ekonomi bugün hayatımızda vazgeçilmez bir yer aldıysa ve bu basında en öne çıktı ise bunda kurucumuz rahmetli Nezih Demirkent’in attığı adım ve DÜNYA’nın başarısı yadsınamaz. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum.

Demirkent’in kurduğu DÜNYA, aslında ekonomi gazetecilerinin de bir okuludur. Bugün ekonomi haberciliğiyle adı anılan çok kişinin yolu mutlaka DÜNYA’dan geçmiştir. Basının özellikle son yıllarda içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ önderliğinde yeni yapılanması ile birlikte gazetecilerin de sığınacak limanı haline gelmiştir. Bu nedenle ayrıca çok kıymetlidir. Yaşamalı, yaşatılmalıdır.

Ekonomi haberciliği kolay bir iş olmadığı gibi bu alanda ayakta kalmakta oldukça zor. Yıllar içinde bunu yaşayarak gördük. Çok sayıda yayın rakip olarak karşımıza çıktı ama maalesef ayakta duramadı. DÜNYA’nın sırrı rahmetli Nezih beyin Anadolu sanayicisi ile kurduğu derin bağa dayanır. Bugün Türkiye genelinde hangi kente giderseniz gidin ekonomi çevrelerinde mutlaka birisine dokunmuştur ve adı saygı ile anılır. DÜNYA’nın Anadolu’da oluşturduğu yerinde yapılanma bir başka basın kuruluşu ya da kuruluşları tarafından oluşturulamamıştır. DÜNYA’yı güçlü kılan da bu yerinde oluşum ve insana dokunmadır.

İlkeli ve tarafsız habercilik her zaman karşılık bulmuştur, bulmaya da devam edecektir. DÜNYA da var olduğu sürece bu çizgisinden taviz vermeden yoluna devam edecektir. Bu yolculukta elbette ki siz okurlarımız ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen iş dünyası ile birlikte.

Gazetemiz DÜNYA 41. yaşını kutluyor. Bu güzide kuruluşun 25 yıldır bir parçası olmaktan son derece mutluyum... İyi ki doğdun DÜNYA’m... Nice yıllara hep beraber…