İlklerin şehri Mersin…

Doç. Dr. Onur Başar ÖZBOZKURT

Akademisyen-Stratejist

On bin yıllık tarihe ev sahipliği yapan, insana huzur veren mavisi ile nefes aldıran yeşili buluşturan, Akdeniz’in incisi, palmiyeler şehridir Mersin…

Bir önceki yazımda da dikkat çektiğim üzere, Türkiye’nin turizm başkenti olmaya adaydır Mersin…

Aynı zamanda tarih boyunca ilklere şahitlik eden kenttir Mersin…

Mersin, binlerce yıl geriye uzanan katman katman tarihe ev sahipliği yaptığı süre boyunca birçok alandaki “ilk”in gerçekleştirilmesine öncülük eden bir kent olmuştur ve olmaya da güçlü adımlarla devam etmektedir.

Değerli okurlar,

Mersin’in imza attığı ilklerden birkaçına birlikte göz atacak olursak;

Türkiye’nin aydınlığa kavuştuğu ilk şehirdir Mersin

Kayıtlara göre, 1910 yılında Türkiye’nin ilk elektrik santrali Mersin’in Tarsus ilçesinde kurulmuş ve ilklerin şehri Mersin, Türkiye’de elektriğe kavuşan ilk şehir olmuştur ki uluslararası basın bu duruma kayıtsız kalamamıştır. Dünyaca ünlü “The New York Times” gazetesinin 10 Temmuz 1910 tarihli sayısında, St. Paul’un doğum yeri olan Tarsus’un, Berdan Nehri’nden elde edilen güçle 450 sokak lambası ve 600 evin elektrikle aydınlatılmaya başlandığına dikkat çekilmiştir.

Bağımsızlığa giden sürecin ilk basamağıdır Mersin

Kurtuluş mücadelemizin kazanılmasında da yine bir ilke imza atmıştır Mersin…

5 Kasım 1918 tarihinde ilk defa Mersin’e gelen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Mersin’den aldığı güçle Kuvâ-yı Milliye’nin temellerini atarak hazırlıklarına burada başlamıştır.

Türkiye’de kadınlara siyasetin kapılarının açılmasına öncülük eden ilk şehirdir Mersin

Siyasi tarihimizde de ilkleri yaşatan bir şehirdir Mersin…

Türkiye siyasetinin kapılarının kadınlara açılması konusunda karşılaştığımız ilk isimlerden birisi olan Müfide İlhan, Mersin halkının da kadınlara verdiği önemle, 1950 yılında Mersin ilinin belediye başkanı seçilerek Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı olmuştur.

Tarımın başkenti Çukurova’nın incisi olarak Türkiye’deki ilk Ticaret Odası ve Agropark’ın ev sahibidir Mersin

Tarımda zengin ürün çeşitliliği ve bereketli topraklarıyla tarımsal üretimin başkenti Çukurova’nın incisi Mersin, sanayinin gelişimine de öncülük etmiştir ki Türkiye’nin ilk ticaret odası, Mersin’in Tarsus ilçesinde kurulmuştur. Günümüzde ise kentin bu potansiyelinden hareketle, Türkiye’nin ilk tarım ihtisas teknoparkı olma özelliği taşıyan Mersin, Agropark’a kavuşmuştur. Böylelikle, Mersin’in ilk adımı atacağı bu organizasyonla Türkiye, tarım alanında dünyanın diğer güçlü ülkelerine karşı rekabet avantajı elde edebilecektir.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesine sahip kenttir Mersin

Tıpkı, ticaret ve denizcilikte ülkemizin Akdeniz’e açılan kapısı olduğu gibi sağlık alanında da bu girişimi üstlenmiştir Mersin. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğine sahip Mersin Şehir Hastanesi’nin 2017’de devreye girmesiyle ilklerin şehri Mersin’in, insana ve sağlığa değer veren bir kent olduğu bir kez daha görülmüştür.

Doğasına sahip çıkan bir şehirdir Mersin

Doğal güzelliklerini korumasının yanı sıra onu geliştirmek için Türkiye’nin ilk planlı, programlı ve projeye dayalı ağaçlandırma çalışmasına öncülük etmiştir Mersin. Bu nedenle mavisi kadar yeşiliyle de nam salmıştır aslında…

Sevgili Okurlar,

Kalbi Mersin sevdasıyla çarpan birisi olarak Mersin’in daha birçok “ilk”e imza atacağı nice günler dilerim. Burada bizlere de tarihi bir sorumluluk düşmektedir.

Tıpkı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği üzere, “Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız”