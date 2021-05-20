İlkokul 5’teyken kara lastikle koştu, ‘Dağ Yıldızları’ arasına girdi

GÜLCAN Palavan, Ardahan’ın Göle İlçesi’nin Samandöken Köyü’nde çobanlık yapan bir babanın 7 çocuğundan 5’incisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul 5’inci sınıftayken okulda düzenlenen yarışmaya kara lastikle katıldı. Öğretmenlerinin dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi:

-10 yaşımda spora başladım. Çok sayıda ilde müsabakalara katıldım ve hep dereceyle evime döndüm.

Palavan, 2015 yılında Bulgaristan’da “Dünya Yıldızlar Dağ Yarışması”nda Türkiye’yi temsil etti:

-O gün kolum sakattı. Ağrı bandı ile 10 kilometre dağ koşusunda yarıştım ve 3’üncü oldum.

Gülcan Palavan’ın öyküsünü Cengiz Holding’in “Ay Yıldızın Gençleri” projesiyle öğrendim. Cengiz Holding, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda uluslararası başarı kazanan çocuklara sağladığı eğitim desteğini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da sürdürdü.

Palavan, proje ekibine şunları anlattı:

-Babam çoban, annem ev kadını. Aileme yük olmamak için hem çalışıyorum, hem koşuyorum. Boş zamanımda da üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hedefim 2024 Olimpiyatları’nda ülkemi temsil etmek.

Cengiz Holding, projesiyle çeşitli spor dallarında imkansızlıkları aşıp uluslararası yarışmalarda birincilikler-madalyalar kazanan gençleri kucakladı:

-Türkiye’nin genç ve başarılı gençlerini maddi-manevi destekleyeceğiz. Yeni başarı hikayelerinin de izinden gideceğiz.

“Ay Yıldızın Gençleri” projesi kapsamına giren diğer 3 başarılı sporcu da şöyle sıralandı:

ALEYNA ERTÜRK: 2005 yılında Ankara’da doğdu. Eskrime 10 yaşında başladı. 24-25 Ocak 2020’de Tunus’ta Akdeniz Şampiyonası’nda Yıldızlar Epe Kategorisinde Akdeniz Şampiyonu, Gençler Epe’de Akdeniz 3’üncüsü oldu. Bu yıl Kahire’de Yıldız Epe Dünya Şampiyonasında 6’ncılık elde etti. 40’ı aşkın derece ve madalyası var.

2005 yılında Ankara’da doğdu. Eskrime 10 yaşında başladı. 24-25 Ocak 2020’de Tunus’ta Akdeniz Şampiyonası’nda Yıldızlar Epe Kategorisinde Akdeniz Şampiyonu, Gençler Epe’de Akdeniz 3’üncüsü oldu. Bu yıl Kahire’de Yıldız Epe Dünya Şampiyonasında 6’ncılık elde etti. 40’ı aşkın derece ve madalyası var. TAHA YEDİKARDEŞ: 2002’de Bursa’da doğdu. Babası, annesi ve ablasının yaptığı binicilik sporuna 3 yaşındayken başladı. 10 yaşına kadar ponylerle yarışlara katıldı. Türkiye Şampiyonluğu ve ikinciliği kazandı. Eylül 2016’da Romanya’daki Balkan Şampiyonası’nda Yıldızlar Türk Takımıyla Balkan Şampiyonluğu yaşadı. 2019’da İstanbul’da Balkan Şampiyonası’nda gençler kategorisinde bireysel ve takımla Balkan ikinciliği elde etti.

2002’de Bursa’da doğdu. Babası, annesi ve ablasının yaptığı binicilik sporuna 3 yaşındayken başladı. 10 yaşına kadar ponylerle yarışlara katıldı. Türkiye Şampiyonluğu ve ikinciliği kazandı. Eylül 2016’da Romanya’daki Balkan Şampiyonası’nda Yıldızlar Türk Takımıyla Balkan Şampiyonluğu yaşadı. 2019’da İstanbul’da Balkan Şampiyonası’nda gençler kategorisinde bireysel ve takımla Balkan ikinciliği elde etti. MUHAMMET HAMZA BAKIR: 2001’de Gaziantep’te doğdu. Ailedeki sporcuların etkisiyle 10 yaşında güreşe başladı. 2018 yılında Yıldızlarda Avrupa Şampiyonluğu, yine aynı yıl Dünya Şampiyonluğu kazandı. 2019’da gençler kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı. Ardından Dünya Üçüncüsü oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenim görüyor, spora İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devam ediyor.

Cengiz Holding, “Ay Yıldızın Gençleri” projesinin her spor branşına açık olduğunu duyurdu:

-Atletizm, kürek, basketbol, bisiklet, binicilik, eskrim, futbol, jimnastik, halter, hentbol, hokey, judo, tekvando, tenis, masa tenisi, atıcılık, okçuluk ya da voleybol, gençlerimizin uluslararası başarı kazandığı her dalda desteğimiz yanlarında olacak.

Gülcan Palavan, ailesine yük olmamak için hem çalışıp, hem koşuyordu. Üniversite sınavlarına boş zamanlarında hazırlanabiliyordu.

“Ay Yıldızın Gençleri” kapsamına girmesi, spora ve eğitime daha fazla odaklanmasını sağlayacak.

Hedeflediği olimpiyat başarısını yakalama şansı önemli ölçüde artacak…

Pandemide 10 kitap yapıp 4’ünü yayınevine verdim

ADNAN Genç’i 1976’da girdiğim, boykot sonrası Mayıs 1977’de derslere başlayabildiğimiz İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda (GHİYO) şimdi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) tanıdım.

Dev-Genç çizgisinde olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Derneği’nin (GAHAD) etkin isimleri arasındaydı.

Mezuniyetten 7 yıl sonra, 1987-1992 döneminde çalıştığım Milliyet Gazetesi’nde yolumuz kesişti.

Ben Necati Doğru’nun yönettiği Ekonomi Servisi’nde muhabir olarak çalışırken sayfaların tasarlandığı yazı işleri masasına oturduğumda kendimi mezunlar buluşmasında hissederdim.

O dönemde Milliyet’in yazı işleri masasında GHİYO’da birlikte derslere girdiğimiz Tahir Özyurtsever, Tamer Üner, Ünal Kurtul ve Adnan Genç vardı.

Milliyet’ten Ekim 1992’de ayrıldım. O günlerden sonra haberleşme aralığımız seyrekleşti.

Geçen hafta eşim Emine Munyar, okuldan arkadaşlarıyla yazışmalarından Adnan’ın COVID-19’un pençesine düştüğünü, entübe olduğunu öğrendi.

Şeker, kalp sıkıntısı derken kaldığı huzur evinde bir de COVID-19 kapmıştı. Üzücü haber salı sabahı ulaştı:

-Adnan’ı kaybettik…

Ortak arkadaşlarımız Turan Sül ve Tahir Özyurtsever’i aradım, dertleştik. Tahir, Adnan’la mesele121.org’da yayınlanmış bir söyleşinin linkini gönderdi:

-Adnan, Milliyet sonrasında ne kadar çok iş yapmış.

Söyleşiyi okudum, şu özeti çıkardım:

-45 yıl önce mesleğe Milliyet’te dizgi servisinde başladım. Liseyi bitirme çabası içinde geceleri çalıştım.

-Teknik servisi gözüm tutmadı. Ayrıldım, yeniden döndüm, bu kez yazı işlerine. Milliyet’te 3 kez işe girdim, kovuldum. Son kovulmam Körfez Krizi sırasında oldu.

-Kömürcü patron döneminde Günaydın Gazetesi yazı işlerinde de çalıştım. Orada da iki kez kovuldum.

-Özgür Gündem’in kuruluşunda görev aldım. Orada çalışmam iki ayı geçmedi.

-Daha sonra Mehmet Ali Ilıcak’ın Akşam Gazetesi’nin ilk hazırlığında Arslan Bartu’nun şefliğinde görev yaptım. Görsel yönetmen de oldum. Bir habere itiraz edip, istifamı verdim.

-Evrensel’in kuruluşuna katkı verdim. Bir dış haber yüzünden tartıştık, 30 kişi ayrıldı. Kalan ekiple birkaç ay gazeteyi yaptık. Ardından yine evin yolunu tuttum.

-Kuruluşunda emeğim olan bir ajansa katıldım, sektörel dergi yaptım. İTKİB’in Hedef Dergisi’ni birkaç yıl hazırladım. AMD’nin Arasta Dergisi’ni yaptım.

-Sonra turizm, tekstil, elektrik-elektronik, ev elektroniği, mimarlık, çorap, su, makine, mutfak, akıllı bina, inşaat, inşaat makineleri gibi sektörlere dergiler hazırladım.

-Ama yine kovuldum…

-Şu an 6 aylık dergiye yazıyorum, birinden telif alıyorum. Ayrıca 2 etnik dergi ile 11 siteye haber ve yazı veriyorum. Sitelerin 4’ünden telif alıyorum. Yazı başına telifim 18 liraya denk geliyor.

-Bu arada 6 yıl boyunca İSMMMO’da danışman olarak çalıştım. Bir ara büyükşehir belediyesi ile bazı ilçe belediyelerinde de danışmanlık görevim oldu.

-Yayınevlerinin kuruluşunda bulundum. 200’e yakın kitapta bir biçimde imzam oldu.

-Kendim de kitap yaptım. “Çalışkan Kadınlar Ülkesi: Hemşin”, “Solcunun Biri Bir Gün”, “Abdülhamid’in İstanbul Fotoğrafları”… Pandemide 10 kadar kitap yapıp, 4’ünü iki yayınevine verdim.

-Bir de uluslararası bir genç kadının escort günlerini yazdım. O anlattı ben okunur hale getirdim.

Adnan’a Allah’tan rahmet diliyorum…