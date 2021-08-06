İlkokullara, “Planlama dersi”!

Her alanda, plansızlığın sıkıntısını çekiyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapamıyoruz…

* * *

Örneğin…

Yangınların çıkabileceğini biliyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…

Çıktığını görüyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…

Büyüyebileceğini biliyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…

* * *

Yangını yaşayan bölgelere yardım edilmesi gerektiğini biliyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…

* * *

Ama…

“İhtiyaç dışı” her şeyi planlayabiliyoruz!

* * *

Bodrum’da yaşayan arkadaşım anlattı:

“Kamyonlarca yardım geliyor…

İçleri battaniye, ekmek dolu…

Her taraf battaniye, ekmek…

Ekmekler bayatlayacak, battaniyeler çürüyecek!”

* * *

Devlet kurumlarında da “planlamacı” eksikliği yaşıyoruz…

Özel kurumlarda da…

Bireysel olarak da, planlama yapabilme kabiliyetimizi kaybediyoruz…

* * *

Ve bu hayati kaybımızı görmezden gelerek, tüm sorunlara kapı açıyoruz…

VELHASIL

2 yıl önce üreticilerimiz için yazmıştım…

“Doğal afetler (sel/yangın/deprem...)

Tüm dünyada yanmaz/kırılmaz mobilya, kablo, ayakkabı, elbise, boru vb. ihtiyacını artırıyor...

Bu talebe yönelik geliştirme/üretim, ekonomimize kaldıraç, “yeni hikâye” ihtiyacımıza ise “ilaç” olabilir…”

* * *

Bugün…

Binlerce tekstilcimiz var, yanmaz eldiveni/kıyafetleri ithal ediyoruz; binlerce ayakkabı üreticimiz var, yanmaz ayakkabıyı ithal ediyoruz; yüzlerce boru üreticimiz var, yanmaz boruyu/bantı ithal ediyoruz…

* * *

Yani, tüm bireylere “planlama kabiliyeti” kazandırmaya ihtiyaç duyuyoruz…