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İlkokullara, “Planlama dersi”!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Her alanda, plansızlığın sıkıntısını çekiyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapamıyoruz…

*          *          *

Örneğin…

Yangınların çıkabileceğini biliyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…

Çıktığını görüyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…

Büyüyebileceğini biliyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…

*          *          *

Yangını yaşayan bölgelere yardım edilmesi gerektiğini biliyoruz…

İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…

*          *          *

Ama…

“İhtiyaç dışı” her şeyi planlayabiliyoruz!

*          *          *

Bodrum’da yaşayan arkadaşım anlattı:

“Kamyonlarca yardım geliyor…

İçleri battaniye, ekmek dolu…

Her taraf battaniye, ekmek…

Ekmekler bayatlayacak, battaniyeler çürüyecek!”

*          *          *

Devlet kurumlarında da “planlamacı” eksikliği yaşıyoruz…

Özel kurumlarda da…

Bireysel olarak da, planlama yapabilme kabiliyetimizi kaybediyoruz…

*          *          *

Ve bu hayati kaybımızı görmezden gelerek, tüm sorunlara kapı açıyoruz…

VELHASIL

2 yıl önce üreticilerimiz için yazmıştım…

“Doğal afetler (sel/yangın/deprem...)

Tüm dünyada yanmaz/kırılmaz mobilya, kablo, ayakkabı, elbise, boru vb. ihtiyacını artırıyor...

Bu talebe yönelik geliştirme/üretim, ekonomimize kaldıraç, “yeni hikâye” ihtiyacımıza ise “ilaç” olabilir…”

*          *          *

Bugün…

Binlerce tekstilcimiz var, yanmaz eldiveni/kıyafetleri ithal ediyoruz; binlerce ayakkabı üreticimiz var, yanmaz ayakkabıyı ithal ediyoruz; yüzlerce boru üreticimiz var, yanmaz boruyu/bantı ithal ediyoruz…

*          *          *

Yani, tüm bireylere “planlama kabiliyeti” kazandırmaya ihtiyaç duyuyoruz…

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