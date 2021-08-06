İlkokullara, “Planlama dersi”!
Her alanda, plansızlığın sıkıntısını çekiyoruz…
İhtiyaca göre planlama yapamıyoruz…
* * *
Örneğin…
Yangınların çıkabileceğini biliyoruz…
İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…
Çıktığını görüyoruz…
İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…
Büyüyebileceğini biliyoruz…
İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…
* * *
Yangını yaşayan bölgelere yardım edilmesi gerektiğini biliyoruz…
İhtiyaca göre planlama yapmıyoruz…
* * *
Ama…
“İhtiyaç dışı” her şeyi planlayabiliyoruz!
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Bodrum’da yaşayan arkadaşım anlattı:
“Kamyonlarca yardım geliyor…
İçleri battaniye, ekmek dolu…
Her taraf battaniye, ekmek…
Ekmekler bayatlayacak, battaniyeler çürüyecek!”
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Devlet kurumlarında da “planlamacı” eksikliği yaşıyoruz…
Özel kurumlarda da…
Bireysel olarak da, planlama yapabilme kabiliyetimizi kaybediyoruz…
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Ve bu hayati kaybımızı görmezden gelerek, tüm sorunlara kapı açıyoruz…
VELHASIL
2 yıl önce üreticilerimiz için yazmıştım…
“Doğal afetler (sel/yangın/deprem...)
Tüm dünyada yanmaz/kırılmaz mobilya, kablo, ayakkabı, elbise, boru vb. ihtiyacını artırıyor...
Bu talebe yönelik geliştirme/üretim, ekonomimize kaldıraç, “yeni hikâye” ihtiyacımıza ise “ilaç” olabilir…”
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Bugün…
Binlerce tekstilcimiz var, yanmaz eldiveni/kıyafetleri ithal ediyoruz; binlerce ayakkabı üreticimiz var, yanmaz ayakkabıyı ithal ediyoruz; yüzlerce boru üreticimiz var, yanmaz boruyu/bantı ithal ediyoruz…
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Yani, tüm bireylere “planlama kabiliyeti” kazandırmaya ihtiyaç duyuyoruz…