ILO: Evden çalışma yasallaşsın!

Uluslararası Çalışma Örgüt (ILO), Türkiye dahil birçok ülkeyi “177 Sayılı Evden Çalışma Sözleşmesi” ni imzalamaya çağırıyor. Çalışma Bakanlığı’nın, sendikalarımızın ve sosyal güvenlik uzmanlarının daha derinlikli yaklaşımlarının gününün geldiğine inanıyorum.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çok az sayıda ülkenin evden çalışmaya yönelik ulusal stratejisi olduğunu ve evden çalışmanın görmezden gelinmesinin kayıt dışılığı yarattığını açıklıyor. DÜNYA Ankara Bürosu’ndan arkadaşımız Mehmet Kaya’nın haberinden öğreniyoruz ki, ILO Türkiye’nin evden çalışma stratejisini onaylaması ve buna bağlı olarak çıkarılan tavsiye kararlarına uyulmasını talep ediyor.

ILO, ev eksenli çalışmanın bir bölümünün sanayi eksenli olduğu belirtilerek, bunun fabrika üretimlerine evden parça üretimi katkısı olduğu açıklanıyor. Bir diğer evden çalışma konusu bilgi ve iletişim sektörlerinde uzaktan iletişim teknolojileri kullanılarak çalışılıyor. Bir de ev temelli olarak dijital platformda çalışma yapılıyor.

Türkiye’de ve dünya genelinde evden çalışma kadın yoğun ve evden çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konuları sorunlu. Evden çalışanların, ücret, sosyal haklar konularında korunmaya ihtiyaçları olduğu konusu ILO çıkışının en önemli vurgusu olarak karşımıza çıkıyor.

ILO, ülkelerin evden çalışma sözleşmesine ve tavsiyelerine uyulmasını talep ederken, Türkiye gibi düzenlemeleri olmayan ülkelerde evden çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiden çıkmaları için ‘’tavsiyeler”de bulunuyor. Evden çalışanlara örgütlenme özgürlüğü tanınması, toplu pazarlık sistemine dahil edilmeleri de ILO’un talepleri arasında. ILO’nun evden çalışma ile ilgili ortaya koyduğu riskler içinde en önemli öğe, çalışanların örgütlenmeye gidemediği için hak kayıpları yaşaması konusu oluyor. Sonuç?

ILO, 177 sayılı Evden Çalışma Sözleşmesi’nin imzalanmasını ve tavsiye kararlarına uyulmasını talep ediyor. Salgının yaşamımıza getirdiği evden çalışma halinin rejimi konusunda sendikalarımızın, Çalışma Bakanlığı’nın, sendikalarımızın ve sosyal güvenlik uzmanlarının daha derinlikli yaklaşımlarının gününün geldiğine inanıyorum.

Ama ilk elde, en yavaş değişen öğe olan bu konudaki zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Peyami Sefa’nın sözleriyle “Derin tesirler dilsizdir.”

GÜNÜN NOTU:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına yönelik şiddet en önemli konuydu, Türkiye’de kadın haklarının 95. yılında gündem bu olmamalıydı.