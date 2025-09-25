İmalat, ticaret ve inşaatta arttı

Küresel ve ulusal eko­nomiyi olumsuz etki­leyen iç ve dış şok ge­lişmelerin etkisiyle mart-ni­san döneminde sert güven kaybı yaşayan başta imalat sa­nayii olmak üzere üretici sek­törlerin moralinde yavaş da olsa düzelme bulunuyor.

Güven düzeyi ağustosta ye­niden 100 baz puanı aşarak “iyimser” alana geçen reel sektörde (imalat sanayii) bu seyrin devam ettiği eylül ayın­da, perakende ticaret ve inşa­atta da güven artışı yaşandı. Hizmetlerde ise güven düze­yi eylülde küçük çapta gerile­mekle birlikte pozitif alanda kalmaya devam etti. Son altı ayda sınırlı da olsa var olan ge­nel iyileşme trendine rağmen sektörlerin güven düzeyi, iç ve dış şoklar öncesi mart ayın­daki düzeylerinin hala altında bulunuyor. En stratejik sektör olan imalat sanayiinde kapa­site kullanım oranı da önceki üç ay boyunca yaşanan düşüş­ten sonra eylülde artışa geçti, ancak sektörde geleceğe yö­nelik kaygılar devam ediyor.

Reel sektörde sınırlı iyimserlik

Merkez Bankası’nın imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.821 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırıl­masıyla elde ettiği İktisadi Yönelim Anketi’nin ey­lül ayı sonuçlarına göre hesapladı­ğı mevsim­sellikten arındırılmış Reel Kesim Gü­ven Endeksi aylık bazda 0,2 puan artarak 100,8’e çıktı. En­deks değerinin 100’den büyük olması genel olarak ekonomik iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği ifa­de ediyor. Üç ay aradan son­ra ağustosta yeniden iyimser bölgeye geçmiş olan reel sek­törün güveninde bu durum eylülde biraz daha pekişti.

Anket sorularına ait ya­yılma endekslerine göre, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş mik­tarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlen­dirmeler endeksi artış yönün­de; mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hac­mi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlen­dirmeler ise azalış yö­nünde etkiledi.

Marttaki düzeyine gelemedi

Reel kesimin güveni son üç aydaki artışlara rağmen eylül itibarıyla, iç ve dış şoklar öncesi bu yıl martta ulaştığı düzeyin hala 2,4 puan altında bulunuyor. Reel Sektör Güven Endeksi, her ayın 1-15’inci günleri arasında anketle derlenen yanıtlara göre oluşturuluyor. Söz konusu endeksin 19 Mart’ta başlayan İBB operasyonları öncesi durumu yansıtan mart ayı değeri 103,2 düzeyinde bulunuyordu.

İçerideki operasyonların ardından, ABD’nin Çin ve diğer rakip ülkelere karşı aşırı yüksek gümrük duvarları belirlemesi ile küresel ticaret savaşlarının kızıştığı nisan ayında 100,8’e gerileyen endeks, devem eden gerilimle mayısta da 98,6 ile 100 baz değerin altına inmiş, haziranda da 98,4’e kadar gerilemişti. Gerilimin ve belirsizliklerin azalması paralelinde temmuzda 0,5 puanlık artışla 98,9 olan Endeks, ağustosta yeniden 100 baz düzeyini aşmıştı.

Motorlu taşıtlar gaza bastı

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise eylülde 0,5 puan (yüzde 0,7) artarak yüzde 74 oldu. Merkez Bankası’nın bu bazda açıkladığı seriye göre eylülde imalat sanayiinde en yüksek kapasite ile çalışan beş alt sektör yüzde 85,6 ile tütün, yüzde 83,9’la kâğıt, yüzde 83,7 ile ağaç ürünleri, yüzde 79,2 ile diğer ulaşım araçları ve yüzde 78,5’le temel eczacılık oldu.

Bunları yüzde 75,9’la mobilya, yüzde 75,6 ile ana metal sanayii, yüzde 74,7 ile giyim, yüzde 74,5’le kauçuk ve plastik ve yüzde 74,3’le kimya izledi. En düşük kapasite ile çalışanların ise yüzde 63,4’le deri, yüzde 63,5’le makine ve ekipman imalatı, yüzde 68,8’le tekstil, yüzde 69,3’le kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltılması, aynı oranla bilgisayar ve yüzde 71,4’le motorlu taşıtlar olduğu belirlendi. Eylül ayında temel alt sektörlerin azında kapasite kullanımı artarken, en yüksek artış yüzde 10,1’le motorlu kara taşıtlarında gerçekleşti.

Kapasite kullanımındaki artışta bu sektörü yüzde 4,9’la temel eczacılık, yüzde 3,4’le diğer ulaşım araçları, yüzde 2,6 ile ana metal sanayii, yüzde 1,9’la içecek imalatı izledi. Eylülde kapasite kullanımı en hızlı düşenler ise yüzde 4,3’le makine ve ekipman imalatı, yüzde 3,6 ile kayıtlı medya, yüzde 1,5 düşüşle ağaç ve deri sektörleri ve yüzde 1,4’le diğer metalik olmayan mineral ürünler sektörü oldu.

Hizmetler sınırlı düşüte etkili odu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sektör bazında cironun yüzde 70’ini gerçekleştiren girişimleri kapsayan hizmet, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinin eylül ayı sonuçları da açıklandı. Mevsimsellikten arındırıldığında güven endeksleri perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 artışla 109,2’ye, inşaatta da yüzde 3,6 artışla 88,3’e çıkarken, hizmetlerde ise yüzde 0,1’lik bir düşüşle 111 oldu.

Perakende ticaretteki güven artışlarında mevcut stoklardaki erime, inşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişler ve gelecek üç ayda çalışan sayısına ilişkin beklentideki artışlar etkili. Hizmetlerde ise son üç aylık iş durumu ve gelecek üç aydaki talep beklentisindeki azalış güvendeki sınırlı düşüşte belirleyici oldu. Söz konusu endeksler, mart ayı düzeylerinin; hizmet sektöründe 3,4, perakende ticarette 4,2, inşaatta da 0,6 puan altında kaldı. 100’ün üzerindeki değerlerin “iyimser”, altındaki değerlerin “kötümser” durumu yansıttığı endekslere göre martta hizmet sektörünün güven düzeyi 114,4, perakende ticarette 113,4, inşaatta 88,9 düzeyinde bulunuyordu.

İmalatın kapasite kullanımında sınırlı artış

İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlara göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı eylülde önceki aya göre 0,2 puanlık bir artışla yüzde 73,8’e yükseldi. İmalat sanayii kapasite kullanımı ağustosta son beş yılın en düşük düzeyine inmişti. Kapasite kullanımının eylüldeki bu sınırlı artışla aldığı değer de oldukça düşük bir düzeyi oluşturuyor.

Bir üretim biriminin belirli bir dönemde fiilen gerçekleştirdiği üretim miktarının fiziki olarak gerçekleştirme imkânı olan en yüksek üretim miktarına oranını gösteren kapasite kullanımının, üretim biriminde her an yaşanabilecek elektrik kesintisi, makine arızası, çalışanlarla ilgili sorunlar gibi üretimi aksatacak olası gelişmeler dolayısıyla her zaman yüzde 100 olması beklenmiyor. Ancak oranın son beş yılın en düşük düzeylerinde seyretmesi olumsuz bir sinyal niteliği taşıyor. Kapasite kullanımındaki seyir sanayi üretimindeki değişimin de öncü göstergesi. Sektörün gelecek dönem beklentileri ise bu oranın izleyen dönemde artma olasılığını yeterince desteklemiyor.