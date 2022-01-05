İMÇ’de duvarları kaldıran ortaklık Zühre, 35 ülkede Müslüman kadınlara ulaşıyor  

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, kısa adıyla İMÇ… 80’li yıllarda müzisyenler ve yapımcılar arasında geçen maceraların ev sahibi… Bugünler de ise “ihracat”ın yeni adresi… 35 ülkeye muhafazakar moda ihraç eden Zühre Tekstil de İMÇ’de iki komşu dükkanın aralarındaki duvarı kaldırmasıyla doğan bir marka… Geçen yıl ihracatlarını yüzde 45, e-ticaret kanalları zuhre.com.tr’yi yüzde 200 büyüttüler. Zühre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, kuruluş hikayelerini şöyle anlatıyor: “Bu işe ilk olarak Sultanhamam’da başladım. 19 yaşında kendi işimi kurmuştum. İşin perakendesini yaparken, atölyeleri, kumaşçıları öğrendim ve imalata başladım. İMÇ’de bir dükkan açtım. Yan komşumla ilişkilerim çok iyi gitti. 18 ay işlerimizi birlikte yönettik. 2005’te Zühre markasını kurduk. İMÇ’deki dükkanlarımızın arasındaki duvarı yıktık, işleri birleştirdik.”

ONLINE SATIŞ %200 BÜYÜDÜ

Pandemi döneminde birçok ülkenin aksine Türk tekstil sektörünün hem üretimini hem ihracatını artırdığını anımsatıyor Yazıcıoğlu ve “Sektörümüzün ihracatı yüzde 30 büyürken, biz Zühre olarak ihracatımızı yüzde 45 artırdık. Geçen yıl büyümemizi e-ticaret kanalımız ateşledi. E-ticaret kanalımız zuhre.com.tr’yi pandemide yüzde 200 büyüttük” açıklamalarını yapıyor Yazıcıoğlu, son 5 yılda 50 olan istihdamlarını 250’ye çıkardıklarını da kaydederek, “Zühre ekibimizde profesyonelleşmeyi sağladık. Tasarım, üretici, yönetici, kurumsal ekip, dış ticaret ihracat, online operasyon ekibi ve e-ticaret ekibimiz var. Geçen yılı da 300 milyon lira ciro ile kapattık” diyor.

MAKEDONYA, MISIR VE IRAK’A MAĞAZA…

Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 35 ülkeye ihracat yaptıklarını da anlatıyor Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu, “Bu yılın ilk yarısında en çok ihracat yaptığımız beş ülke Irak, İran, Lübnan, Fas ve Cezayir oldu. Makedonya - Tetova’da açtığımız mağaza markamız için bir üs niteliğinde” diyerek, şunları kaydediyor: “Son bir yılda Mısır (Kahire) ve Irak'ta yeni mağazalar açarak, hazır giyim sektörünün ihracat rakamlarına katkı sağladık. Tekstil sektörü yıldan yıla büyüyen bir sektör. Pazar artık İstanbul’un belli başlı lokasyonlarını aşarak global arenalara taşındı. Önümüzdeki dönem için hedefimiz önce Cezayir, Endonezya, Almanya ve Lübnan pazarında büyümek. Bu yılda da yeni yurtdışı mağazalar açacağız. Şu anda ihracat pazarında ulaştığımız ülke sayısı 35. Irak, Ürdün, Filistin, Cezayir, Lübnan, Mısır, Tunus, Çin’in Doğu Türkistan bölgesi, İran, Suudi Arabistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Fas, Libya, Endonezya, Suriye, Makedonya, Rusya, Ukrayna, Kenya, Özbekistan, Almanya, Gana, Avusturya, Yunanistan, Hollanda, Amerika, Almanya, İspanya'ya ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz.”

YURTİÇİNDE DE MAĞAZALAR ARTIYOR

Öte yandan yurtiçinde de mağazalaştıklarını belirten Erhan Yazıcıoğlu, “Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da da mağazalarımızı açtık. Yurtiçinde de yaygınlığımızı artıracağız” şeklinde konuşuyor.

Muhafazakar modayı Türk markaları belirliyor

Türkiye’nin beş büyük muhafazakar giyim markasından biri olduklarının altını çizen Erhan Yazıcıoğlu, şunları söyledi: “Pek çok ülke Türk kadınları gibi örtülü olmak istiyor. Biz çok sayıda fuara gidiyoruz. Oralardan besleniyoruz. Ama sektörü bizim ülkemizin markaları domine ediyor. Pandemide küresel moda endüstrisi sarsıldı. Bunun tam aksi olarak online satış kanalları, e- ticaret siteleri de tüm zamanların rekorlarını kırıyor. Muhafazakar moda özellikle internet alışverişinde yüzde oranı çok yüksek bir kalemdi. Dünyanın her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz, bugün koleksiyonumuz çıkar çıkmaz İstanbul’daki bir kadın ile Dubai’deki bir kadın aynı hafta aynı trençkotu giyebiliyor. Pandemi bizleri daha da öne çıkardı. Biz de büyüyoruz, bayilerimiz de… Şimdi 2022 hedeflerimizi çok büyüttük. İhracat yaptığımız ülke sayısını bu yıl ikiye katlayacağız. Online olarak B2B de satış yapıyoruz. Bu özelliğimizi de kuvvetlendireceğiz.”

Fuardan sonra standımızı ziyaret edenin ayağına gideriz

Tekstilde en önemli gündemin sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Erhan Yazıcıoğlu, “Gençlerin önünü açarak ekolojiyi koruyarak, güncel kalarak, kısacası akıllı uzmanlaşarak ilerlediğimiz sürdürülebilir üretim planımızla büyüyen Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” diyor. Sadece Ortadoğu ülkelerine değil, Batı’daki Müslüman kadınlara da ulaşmak için bir strateji oluşturduklarını kaydediyor Yazıcıoğlu ve “Biz bir fuara gittiğimiz zaman, fuar sonrası dönmeyiz. Standımızı ziyaret edenleri bir de kendi yerlerine giderek ziyaret ederiz. Bu dünyanın her yerinde aynı. İnsan ilişkilerinde başarılı olmak her şeydir” açıklamasını yapıyor.