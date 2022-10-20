İMES, Mükemmeliyet Merkezi için birlik oldu 2 milyon Euro katkı verdi

İMES OSB’nin DÜNYA Gazetesi’yle birlikte düzenlediği, Prof. Erhan Aslanoğlu ve Prof. Ahmet Kasım Han’ın ana konuşmacıları arasında yer aldığı “Ekonomi Zirvesi” için Bilişim Vadisi’ne giderken bu yılın ortalarında faaliyete geçen “İMES Mükemmeliyet Merkezi”ne uğradık.

Prof. Erhan Aslanoğlu, Şeref Oğuz ve DÜNYA Gazetesi Kocaeli Temsilcisi Sabiha Toprak’la birlikte gittiğimiz “Mükemmeliyet Merkezi”nde bize İMES OSB BaşkanıAhmet Tokkan ve Başkanvekili Kerim Çolakoğlu rehberlik etti.

Tokkan ve Çolakoğlu ile ekipte yer alan sanayiciler, merkezin girişinde ve eğitim-çalışma alanındaki duvarda isimleri yer alan firmaları işaret etti:

- Burada isimleri yer alan 35-40 sanayici, Mükemmeliyet Merkezi için 2 milyon Euro hibe etti. Bu birliktelik İMES OSB’deki sanayicilerin teknoloji geliştirme ve eğitimli insan kaynağına verdiği önemi açıkça ortaya koyuyor.

Tokkan, Mükemmeliyet Merkezi’ne Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın da 10 milyon lira katkı verdiğini belirtip, çalışmaların başladığı ilk günlere döndü:

- Bölgemizde yapılan saha çalışmaları sonucu, başta nitelikli eleman olmak üzere, ürün geliştirme, tasarım-analiz ve test ölçüm altyapısı konularında ihtiyaç olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi İleri Mühendislik A.Ş.’yi kurduk.

Üniversite ve liselerle işbirliğine değindi:

- Merkezimiz Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’ni kapsayan güçlü bilimsel altyapısıyla ve iştirakçi liseler başta olmak üzere tüm liselerin katılımlarıyla bölgemizde kısa sürede cazibe merkezi rolünü üstlendi.

İMES OSB’de 322 firmanın faaliyet gösterdiğini kaydetti:

- Sadece İMES OSB’dekiler değil, çevremizdeki diğer OSB’lerde yer alan 1000 dolayındaki imalat sanayi firmasının hatta daha fazlasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunulması söz konusudur.

Ar-Ge ve tasarımın öneminde değindi:

- Bölgemizde ve çevremizdeki sanayi kuruluşlarından imkanı olmayanların Ar-Ge ve tasarım ihtiyaçları da İMES Mükemmeliyet Merkezi tarafından karşılanacak.

Merkezin yöneticileri araya girdi:

- Burada öğrencilerin eğitimi sağlanırken aynı zamanda gerçek üretim de yapıyoruz. Bize bazı ürünlerin siparişini veren firmalarımıza fatura kesmeye başladık.

Yöneticiler, CNC simülatörlerini gösterdi:

- Burada sadece öğrenciler değil, meslek lisesi öğretmenleri de eğitim alıyor. Öğrenciler CNC kullanmayı önce simülatörde öğreniyor, sonra gerçeğini kullanmaya başlıyor.

Kerim Çolakoğlu ekledi:

- Burada eğitime katılan öğrencilere devlet asgari ücretin 3’te biri düzeyinde maaş veriyor. Biz de öğrencilerin maaşına aynı düzeyde katkı yapıyoruz. Böylece İMES Mükemmeliyet Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler asgari ücretin 3’te 2’si düzeyinde maaş alabiliyor.

Ahmet Tokkan, İMES OSB ile ilgili son verileri de paylaştı:

Bölgemizde 322 firma faaliyet gösteriyor, üretim yapıyor. Bunların 32’sini yabancı sermayeli kuruluşlar oluşturuyor.

İMES OSB’deki fabrikalarda 12 bin kişilik istihdam söz konusu.

Bölgemizdeki firmaların ihracatı toplam 1 milyar 150 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

İMES OSB’deki firmaların 35’i savunma sanayine dönük üretim yapıyor.

OSB’mizde yüzde 95 doluluk söz konusu. Genişleme konusundaki çalışmalarımız sürüyor.

İMES yönetiminin “Mükemmeliyet Merkezi” turu sırasındaki heyecanı, sanayicinin içindeki teknoloji çıtasını yükseltme isteğini, çabasını ortaya koyuyor.

MESS’in İstanbul’daki Mext’i başta olmak üzere farklı illerde Oda’ların kurduğu model fabrikalar, mükemmeliyet merkezleri, oralardan yoğun yararlanma çabası, Türkiye’nin kilo başına ihracat değerini 1.3-1.4 dolardan daha yukarı taşımasının çok da zor olmayacağını gösteriyor…

İthali 180 Euro olan saç teli kalınlığındaki bıçağı 16 Euro’ya üretiyor

İMES OSB Başkan Yardımcısı, Piksan CNC Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Çolakoğlu, İMES Mükemmeliyet Merkezi’nden Bilişim Vadisi’ne giderken Piksan’ın ürünlerine değindi:

- Freze bıçakları, matkap uçları üretiyoruz. Ürettiğimiz bıçaklar arasında saç teli kalınlığında olanları da var.

Ürettikleri bıçaklardan bazılarının Japonya’dan ithal edilenlerinin olduğunu belirtti:

- Dental implant frezeleri 180 Euro’ya pazara girerken biz 16 Euro’ya piyasaya verebiliyoruz. Kendi alanımızda ithalatı frenleyen rolümüz de söz konusu.

Kısaca kişisel öyküsüne değindi:

- İsviçre doğumluyum. Ben doğduğum yıllarda babam İsviçre’de çalışıyordu. Teknolojiyi İsviçre’den getiriyoruz.

Dudullu OSB’de kesici takımların üretimini yaptıklarını kaydetti:

- Pandemide talep katlandı. Dental implant frezeleri için teşvik kullandık, İMES’deki tesisimize 10 milyon Euro’luk yatırım yaptık.

Şeref Oğuz, ihracatı sordu, Çolakoğlu yanıtladı:

- Üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz.

Çalışanlar mutlu olsun diye fabrika mutfağında kokoreç makinası da var

İMES OSB Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, personelin iş değiştirme sıklığını şu cümleyle anlatmayı seçti:

- Bir tabak yemek farkına iş değiştirenler oluyor.

Çalışanların mutluluğunun önemi üzerinde durdu:

- Personelin iş değiştirme iştahını azaltmak için iş yerinde mutlu olmalarını sağlamak gerekiyor.

Kendi şirketi Piksan’dan bir örnek verdi:

- Bizim fabrikanın yemekhanesinde döner tezgahı, kokoreç makinası bile var. Fabrikada iyi yemek çıkmasını, çalışanı mutlu etmenin bir parçası olarak görüyoruz.