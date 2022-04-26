IMF ekonominin geleceğini nasıl görüyor?

IMF, Ukrayna savaşı sonrası 2022 dünya ekonomik büyüme tahminini üç ay içinde 0.8 puan düşürerek yüzde 3.6’ya indirdi. IMF, Türkiye’nin de uzun süre düze çıkamayacağını tahmin ediyor. IMF’nin öngörüleri şöyle:

- Enflasyon: Bu yıl ortalama enflasyon yüzde 60.46, yılsonu enflasyonu yüzde 52.41 olacak. Yani yılın çoğunda enflasyon yüzde 60’ın üzerinde kalacak. Yüksek enflasyon 2023 ve sonrasında da sürecek.

- Kurlar: 2022’de yıllık ortalama dolar kuru 16.37 TL olacak. Yani IMF yılın kalan bölümünde kurlarda hatırı sayılır bir artış bekliyor. Yıllık ortalama kur artışı bu yıl yüzde 84.6 ile ortalama enflasyondan da yüksek olacak. Enflasyon ile kur artışı 2023’te dengelenecek, TL’de değerlenme ancak 2024’te görülebilecek.

- Büyüme: Büyüme hızı bu yıl sert bir düşüşle yüzde 11’den yüzde 2.7’ye inecek. 2027’ye kadar yüzde 3-3,5 dolayında büyüme hızı ile durgunluk yaşanacak.

- İşsizlik: Çift haneli işsizlik 2027’de bile sürüyor olacak.

- GSYH: Gayrisafi yurtiçi hasıla bu yıl 700 milyar doların altına, kişi başına gelir 8 bin dolar sınırına düşecek. Türkiye GSYH büyüklüğünde 23. sıraya inecek.

- Yatırım-tasarruf: Hem yatırımların, hem de tasarrufların milli gelire oranı sürekli olarak gerileyecek. Her ikisinde de 2027’ye kadar 7 puanlık düşüş olacak.

- Bütçe açığı: Bütçe açığının milli gelire oranı bu yıl ikiye katlanacak. Sonraki yıllarda da yüksek kalmaya devam edecek.

- Cari açık: Cari açıkta bu yıl sıçrama yaşanacak ve cari açığın milli gelire oranı yüzde 5.66 ile tehlikeli düzeye çıkacak. 2023’ten itibaren cari açık ılımlı düzeye gerileyecek.