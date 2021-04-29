IMF: Türkiye salgında en az harcama yapan ülke....

IMF raporuna göre Türkiye’nin pandemi etkilerini azaltmak için yaptığı harcamaların toplamı GSYİH’nin yüzde 1.1’i oldu. Bu oranla Türkiye dünyanın en alt liginde yer alırken garanti ve nakit desteğinde yüzde 6.4 ile 1. sırada bulunuyor.

IMF’in (Uluslararası Para Fonu) “COVID- 19’la Mücadelede Mali Önlemler Raporu”nda, Türkiye’nin pandemiye karşı yaptığı harcamalar toplamının Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 1.1’i olduğu bilgisi yer aldı, son sıradaki Meksika’nın ardından geldiği vurgulandı. Buna karşılık Garanti ve Nakit Desteği’nde Türkiye % 6.4 ile 1. sırada bulunuyor.

Raporda, 15 ülkenin yüzde 2.5’in altında harcama yaptığı belirtilirken, bu ülkeler içinde Meksika, Suudi Arabistan, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Romanya ve Katar yer alıyor. 5 grup üstünden yapılan sınıfl amada en tepedeki grup %10’un üstünde harcama yapan ülkeler. Bunlar arasında en üstte ABD (%24.3) ve İngiltere (%16.3) var. Onların ardından Japonya, Avusturya, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong ve İsrail gibi ülkeler geliyor. Türkiye’nin salgın döneminde yaptığı ek harcamalar içinde ilaç ve tıbbi malzeme için 4.3 milyar lira, hastane ihtiyaçları ve koruma malzemesi için 1.3 milyar lira, sağlık personeli tazminatları için 9.6 milyar lira ek ödeme yapıldığı anlaşılıyor.

Raporda, 18 günlük tam kapanma döneminin getireceği yüklere yer verilmiyor. Rapor, ülkelerin salgından etkilenmelerinin farklı olduğunu, bu nedenle ödemeler ile ilgili kıyaslamalar yapılmadığını belirtiyor. Ancak, Türkiye’nin salgın dönemi ek harcamalarının dünya ve AB ortalamasının da çok altında olduğu görülüyor. Eurostat’a göre COVID-19 döneminde en çok çalışan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Dünya genelinde COVID harcaması düşük ülkelerle yatırımcı eğilimi arasında da direkt bir ilişki var. Uluslararası finans kurumu Morgan Stanley bu bağlamda devlet tahvillerine “ilgi” yaratmak için Brezilya, Rusya ve Meksika’nın yakın günlerde politika faiz oranını yükseltmesini beklediğini açıklıyor. JP Morgan ise COVID mücadelesinde başarısız olan Brezilya, Hindistan, Filipinler ve Doğu Avrupa ülkelerinin 2021 büyüme hızı tahminini düşürdü.

Salgınla mücadele başarısının aynı zamanda ülkelerin büyüme potansiyelini etkilediğini unutmadan yola devam etmek zorundayız.

GÜNÜN NOTU:

ABD asgari ücreti % 100 artırarak saati 15 dolara çıkarırken, AB; BioNTech aşısı için 2021’de 1.8 milyar dozluk anlaşma yaptı. COVID mücadelesinde büyük sayılar yasası işliyor...