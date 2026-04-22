İmkansızlıklar/zorluklarla artan “verimli çalışma isteği”…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz…
Dün akşam TOBB-ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı’nda dikkat çekti:
“Savaş sonrası yeni şartlar, yeni dinamikler devreye girecek… Bu ortamda, önemli değerleri olan bir ülke olarak çok önemli fırsatlarımız olduğuna inanıyorum…”
***
Ekledi:“…Ülkemizin sunduğu gelişmiş yatırım ortamı, iş yapma kolaylığı ve stratejik konumu Amerikalı yatırımcılar için de güçlü fırsatlar barındırıyor…”
***
Evet, “plansızlık ve furya tuzaklarına düşmeden” değerlendirmemiz gereken büyük fırsatlar, yine/yeniden önümüzde sıralanıyor… Değerlendirebilmemiz için ise, “yaşadıklarımızdan ders alıp”, planlama ve verimlilik temelli çaba gerekiyor…
Toplantılar için gittiğimiz şehirlerdeki üretim havzalarında şahit olduğumuz “dönüşüm girişimleri” ise yaşadığımız zorluklardan (nihayet) ders aldığımızın sinyallerini veriyor…
***
ABD örneğiyle devam edersek…
2013 yılında “Türkiye Yatırım Haftası” etkinlikleri için bulunduğumuz Los Angeles, San Francisco, San Jose, Seattle ve Chicago’da görmüştük...
2012’de iflas noktasına gelen Kaliforniya eyaletinin güneyindeki Los Angeles’ta krizin hasarı gözle görülüyordu…
Yıllar önce çölü, doğal güzelliklere çevirebilmiş deha, sonrasında “Tüm dünyaya modelim” kolaycılığına kaçmış ve “furya”/“atıl kalan/kalacak yatırımlar” tuzağına düşmüştü...
***
Ama… Daha kuzeydeki San Jose, Hollywood’u, Broadway’i, Alkatraz’ı olmamasından olsa gerek farklılaşmaya, gelişmeye odaklıydı… Ve GE, İntel, Cisco gibi dünyaya hükmeden binlerce şirketin doğduğu Silikon Vadisi’ni yaratmıştı…
***
Daha kuzeyde, sapa kalan Seattle’da da San Jose’ye benzer hikaye vardı:
Nirvana’nın doğduğu kent, Microsoft ve Boeing ile Nirvana’ya ulaşmış, renksiz kenti, renklendirmeyi başarmıştı… Genç yaşlı demeden 40 bine yakın çalışanının, sıklıkla 48 saat aralıksız çalıştığı ve 24 saat açık olan Microsoft kampüsü, aynı duyarlılıkla çalışılan Boeing tesisleri gibi yüzlerce üretici kenti ve bölge ekonomisini zenginleştirmişti…
VELHASIL
Dünyanın her yerinde böyle:
Zorluklar ve imkansızlıklar, “verimli çalışma isteğini artırıyor”…
Bizde mi?
Stratejik konumumuz nedeniyle zorluklar kadar, (hatta çok daha fazla) fırsatlarla da baş başa kalıyoruz…
Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik duruma bakınca, acaba, “Fırsat bu, nasıl olsa tekrar çıkar!..” rahatlığına/kolaycılığına mı kaçıyoruz…
