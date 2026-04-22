İmkansızlıklar/zorluklarla artan “verimli çalışma isteği”…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cev­det Yılmaz…

Dün akşam TOB­B-ABD Ticaret Oda­sı Yuvarlak Masa Toplantısı’nda dik­kat çekti:

“Savaş sonrası ye­ni şartlar, yeni dina­mikler devreye gire­cek… Bu ortamda, önemli değerleri olan bir ülke olarak çok önemli fır­satlarımız olduğuna inanı­yorum…”

***

Ekledi:“…Ülkemizin sunduğu gelişmiş yatırım ortamı, iş yapma kolaylığı ve stratejik konumu Ame­rikalı yatırımcılar için de güçlü fırsatlar barındırı­yor…”

***

Evet, “plansızlık ve furya tuzaklarına düş­meden” değerlendirmemiz gereken büyük fırsatlar, yi­ne/yeniden önümüzde sı­ralanıyor… Değerlendire­bilmemiz için ise, “yaşa­dıklarımızdan ders alıp”, planlama ve verimlilik temelli çaba gerekiyor…

Toplantılar için gittiği­miz şehirlerdeki üretim havzalarında şahit oldu­ğumuz “dönüşüm girişim­leri” ise yaşadığımız zor­luklardan (nihayet) ders aldığımızın sinyallerini veriyor…

***

ABD örneğiyle devam edersek…

2013 yılında “Türkiye Yatırım Haftası” etkinlik­leri için bulunduğumuz Los Angeles, San Francis­co, San Jose, Seattle ve Chicago’da görmüştük...

2012’de iflas noktasına gelen Kaliforniya eyaleti­nin güneyindeki Los An­geles’ta krizin hasarı gözle görülüyordu…

Yıllar önce çölü, do­ğal güzelliklere çevire­bilmiş deha, sonrasında “Tüm dünyaya modelim” kolaycılığına kaçmış ve “furya”/“atıl ka­lan/kalacak yatı­rımlar” tuzağına düşmüştü...

***

Ama… Daha ku­zeydeki San Jo­se, Hollywood’u, Broadway’i, Al­katraz’ı olma­masından olsa gerek farklılaşmaya, ge­lişmeye odaklıydı… Ve GE, İntel, Cisco gibi dünyaya hükmeden binlerce şirke­tin doğduğu Silikon Vadi­si’ni yaratmıştı…

***

Daha kuzeyde, sapa ka­lan Seattle’da da San Jo­se’ye benzer hikaye var­dı:

Nirvana’nın doğduğu kent, Microsoft ve Boe­ing ile Nirvana’ya ulaşmış, renksiz kenti, renklendir­meyi başarmıştı… Genç yaşlı demeden 40 bine ya­kın çalışanının, sıklıkla 48 saat aralıksız çalıştığı ve 24 saat açık olan Microsoft kampüsü, aynı duyarlılık­la çalışılan Boeing tesisleri gibi yüzlerce üretici kenti ve bölge ekonomisini zen­ginleştirmişti…

VELHASIL

Dünyanın her yerinde böyle:

Zorluklar ve imkansız­lıklar, “verimli çalışma isteğini artırıyor”…

Bizde mi?

Stratejik konumumuz nedeniyle zorluklar ka­dar, (hatta çok daha faz­la) fırsatlarla da baş ba­şa kalıyoruz…

Bugün içinde bulundu­ğumuz ekonomik duru­ma bakınca, acaba, “Fır­sat bu, nasıl olsa tekrar çıkar!..” rahatlığına/ko­laycılığına mı kaçıyo­ruz…