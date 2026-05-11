İmparatorun dönüşü: Enflasyon

“Güç seninle olsun.” Star Wars

Buz pateninde pu­anlar ikiye ayrı­lır: teknik ve artistik. Edebiyat da belirli kalıplar içinde ilerler. Önce kahraman (pro­tagonist) görünmeye başlar. Ardından kar­şısına çıkan karakter (antagonist) alan ka­zanmaya çalışır. Gerilim yük­selir. Fakat bazı hikâyelerde sonuç en baştan bellidir.

Edebiyat akışını haya­tın kendi tecrübesinden alır. O yüzden doktor, mühendis, ekonomist, savcı, asker fark etmeksizin tedrisatın ayrıl­maz parçasıdır. Bir doktor için salgında tecrübe edindiğimiz üzere yeniden güç kazanan vi­rüs. Bir mühendis için Tho­mas Edison’a elektriği 99 ke­re yeniden keşfettiren inatçı mekanizmalar. Bir ekonomist için de yapışkan fiyatlar.

Gizli tehlike: Tarladan değil, soğuk zincirden gelen baskı

Ocak ayından beri 4 Mayıs “Star Wars” günü açıklana­cak Nisan ayı enflasyonunun yıl geneli açısından belirleyi­ci özellik taşıyacağını değer­lendiriyorduk. Gerçekten de TÜİK verileri, dez-enflasyo­nun düz bir çizgi değil, arz şok­larıyla sınanan katmanlı bir süreç olduğunu gösterdi.

İlk bakışta COICOP 1.1.7 yaş sebze grubundaki yıllık %63,3’lük artış sert görünü­yor. Ancak bozulma genele yayılmış değil. Gıda enflasyo­nundaki baskı büyük ölçüde üç üründe yoğunlaşıyor: do­mates, salatalık ve biber. Özel­likle sera ve yüksek sirkülas­yon zincirine bağlı COICOP 1.1.7.2 başlığında yer alan bu ürünlerde fiyat hareketi %135 ile astronomik.

Protein kaynakları ise et ha­riç kontrol altında. Süt ve yu­murtada yıllık artış %20,7 dü­zeyinde. Et fiyatları kırmızı ete bağlı %39, sıvı yağlar %34 artmış durumda. Daha önem­lisi, yaş grupta söz konusu üç salata sebzesi dışlandığında tablo mevsim deseniyle uyum­lu belirgin şekilde sakinliyor. Baklagillerde yıllık artış %29. Soğan, sarımsak, havuç, man­tar ve zeytini içeren COICOP 1.1.7.4 alt grupta artış yalnızca %6,3. Yumru sebzelerde aylık bazda %3,6 gerileme var. Mey­ve grubunda (COICOP 1.1.6) yıllık artış ise %13 düzeyine kadar yavaşladı.

Seracılık ve soğuk zinci­re bağlı yüksek sirkülasyon ürünlerde Hürmüz’ün geçici etkisi görülüyor. Enflasyonist dinamiğin tarladan kaynak­lanmadığı, lojistik bazlı ger­çekleştiği anlaşılıyor. Hürmüz kaynaklı geçici etkinin bizim ayrıştırmamıza göre yaklaşık 6,3 puan ek baskı oluşturduğu anlaşılıyor. Etkiyi dışlayan se­naryoda COICOP 1.1 gıda enf­lasyonu %34,9 yerine %28,6 düzeyinde şekillenebilirdi. Bu dinamik değiştiği anda işlen­memiş gıda fiyatlarında nega­tif değerler belirebilir!

Klonların saldırısı: FAO da aynı hikâyeyi anlatıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de Cuma günü Nisan ayı fiyat endeksi­ni açıkladı. Küresel dinamik­ler yurt içi tabloyu doğruluyor. Et fiyatları kırmızı ete bağlı tarihi zirvede. Yağ fiyatlarında son bir yıllık artış güçlü seyre­diyor. Süt piyasası ise toparla­nan arz görünümüne bağlı da­ha dengeli; bazı alt kalemlerde fiyatlar düşüyor.

Israrla dikkat çektiğimiz üzere FAO, uluslararası tica­rete konu standardize fiyatla­rı ölçüyor. Yerel tüketime tabi yaş sebze meyve FAO’nun ilgi alanına girmiyor. Bu nedenle yurt içi ÜFE-TÜFE dinamiği ile FAO arasında oluşan ma­kasta yerel yaş sebze, enerji ve lojistik katmanları belirleyici rol oynuyor. Nitekim FAO en­deksi son üç ayda yalnızca sı­nırlı yükseldi ve yıllık artış %2 düzeyinde kaldı. Dahası artış ivmesi Nisan ayında belirgin şekilde yavaşladı.

Buna karşın ambalajlı ve işlenmiş gıda grubunda da­ha yapışkan bir görünüm var. İşlenmemiş gıda enflasyonu Şubat ayındaki %41 düzeyin­den %37’ye gerilerken işlen­miş gıda enflasyonu %31,5’ten %33,7’ye yükseldi. Burada bas­kı tarımdan çok nafta, plastik, ambalaj ve metal (alüminyum) katmanından geliyor. Başka bir ifadeyle işlenmiş gıda ka­lemleri hizmet enflasyonunun sinsi karakteristiğini taşıyor: ağır ama yapışkan.

Son Jedi: Panik değil, desen okuması

Tarım sektöründe globalin lider bazı oyuncuları Mayıs sonu itibariye Hürmüz Boğa­zı’nın kademeli açılacağını ve Çin’in yaz sonuna doğru gübre kısıtlarını gevşeteceği temel senaryosu ile hareket ediyor­lar. Gerçekten de sülfür yük­lü gemiler boğazdan geçmeye başladılar. Bu denklemde dön­güsel gıda ürünlerinde fiyatlar daha hızlı tepki verebilir.

Dez-enflasyon sürecinde Goldman Sachs, uluslarara­sı Türkiye gözlemcileri arasında serin kanlılığı ile ayrışıyor. Goldman, faiz indirim sürecini di­ğer oyunculara nazaran daha tutarlı öngörmüş­tü. Enflasyondaki genel eğilime panik tepkiler vermiyor. Güncel bek­lentileri de %26 düze­yinde. Eğer yaz ayların­da gıda fiyatları mev­simsel örüntüye kısmen sadık kalabilirse daha olumlu bir enflasyon dinamiği mümkün. Faiz indirim beklentisinin ze­mini burada. Aslında Gold­man oldukça muhafazakâr bir enflasyon beklentisine sahip. Yalnızca piyasadaki karamsar­lık Goldman’ın gerçekçiliğini iyimser gösteriyor.

Sonuç: Işın kılıcı rasgele sallanmaz

Piyasalar bazen enflasyo­nu bir veri gibi okur. Oysa enf­lasyon çoğu zaman bir karak­terdir. Geri çekilir, sessizle­şir, hatta bir süre görünmez hâle gelir. Fakat uygun koşul­lar oluştuğunda yeniden sah­neye çıkar. Nisan verileri bize tarla kaynaklı kalıcı bir bozul­madan çok enerji, lojistik ve işlenmiş ürün katmanlarında yoğunlaşan kısmen geçici kıs­men sinsi bir baskıyı işaret ediyor.

Çünkü enflasyon yalnız­ca merkez bankalarının, yatı­rım bankalarının ya da ekono­mistlerin teknik bir tartışması değildir. Bazen bir emeklinin akşam pazarında fileyi yarım doldurmasıdır. Bazen bir öğ­rencinin kantinde bir ürünü rafa geri bırakmasıdır. Bazen de bir ailenin çocuklarına eti ay sonunda hesaplayarak ye­dirmesidir. Star Wars evre­ninde olduğu gibi ekonomik döngülerde de karanlık taraf hiçbir zaman tamamen kay­bolmaz. Ancak unutmamak gerekir ki makroekonomik tablodaki ışın kılıcı düellosu sürerken sokağın gerçeği çoğu zaman ‘Güç seninle olsun’ te­mennisinden değil, akşam pa­zarının sonundaki o etiket sa­vaşından şekillenir.