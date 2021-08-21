İnançları buluşturan tatlı: Aşure

Gökhan TURHAN - gokturas@hotmail.com

“Eski İstanbul Hatırları” kitabının yazarı, 1964 yılında yitirdiğimiz, gazeteci Sadri Sema’ya göre Aşure Günü, Osmanlı’nın en renkli anlarına sahne olurdu. Muharrem Ayı’nın 10’uncu günü, “İmaretler faaliyete geçer, ocaklar alev alev yanar, bacalardan buram buram dumanlar çıkardı. İstanbul’un Hamidiye, Laleli; Üsküdar’ın Yeni Cami, Valide Camii imareti gibi büyük aş ocaklarında ve birçok dergahlarda Aşure pişirilirdi. Bu görülecek bir anane idi. İstanbul şahlanırdı.”

Dünyanın belki de ilk tatlı tarifiydi Aşure. Osmanlı döneminde Tabb-ı Aşura diye seslendirilen tatlıya adını veren Aşure Günü’ydü geçtiğimiz hafta Çarşamba Günü. O nedenle bu hafta bu kadim yiyecekten bahsetmek isterim sizlere. Arapça’da 10’uncu anlamını ifade eden “Aştıra” kelimesinden türeyen Aşure, işte bu nedenle Muharrem Ayı’nın 10’uncu gününe denk gelir. Kimileri de develerin güdülmesini ifade eden “Işr” kelimesinden geldiğini söyler. Aşure Günü’nde Hz.Adem’in tevbesinin kabul edildiği rivayet edilir. Hz. Musa ve İsrailoğulları’nın, Firavun’un zulmünden bu günde kurtuldukları, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın doğdukları, Hz. Süleyman’a mülkün verildiği, Hz. İbrahim’in doğduğu günü de Aşure Günü ile bağlayanlar var tabii. Alevi kültüründe, Kerbela Savaşı’nda Hazreti Hüseyin’in öldürüldüğü günde aşure pişirilmesi ile aşurenin hiçbir hayvansal ürün içermemesi arasında bağlantı kurulur ve şiddetin genel olarak protesto edildiği ifade edilir.

Farklı kültürlerde farklı isimlerle anılır

Priscilla Mary Işın’ın Osmanlı Mutfak Sözlüğü kitabında ise “Kökeni tarıma başlanan ilk döneme kadar iner. Kutsal sayılan bu yiyeceğin berekete dair inançlarla yakın bir bağlantısı vardır. Aşure, buğday kültürü ile Mezopotamya’dan yayılmıştır. Bu yüzden Çin’den İngiltere’ye kadar dünyanın birçok ülkesinde aşure benzeri, bayram veya yeni yıl yemeklerine rastlanır…” ifadeleri yer alır.

O nedenle değişik coğrafyalarda da kendine yer bulur Aşure ve yarattığı inancı. Hristiyan ve Yahudi kültürlerin bir parçası olarak da çeşitli isimler altında hazırlanan Aşure’nin bir benzeri olan Anuş-Abur” 6 Ocak’ta Ermeniler tarafından yapılır. Rumlar da, benzer şekilde buğday, kuru üzüm ve bal ile yaptıkları “Koliva”yı kilise kapısında dağıtıp ortasına bir mum diktikleri bir tabakla mezarın başına yerleştirir. Yani Aşure, aslında yapılan ilk yemek tarifi kadar ilk küresel yiyecektir de.

İlk yemek kitabında tarifi var

1844 yılında kaleme alınan ilk yemek tarifi kitabımız Melceü’t-Tabbâhîn (Aşçıların Sığınağı) adlı kitaptaki tarifi belki de en ayrıntılı olanı: “Matlûbü’l-mikdâr kabuğu çıkmış buğdayı ba’det-tathîr tencere içine koyub bolca su ile bir taşım kaynatub altına kömür tozu döküb az ateş ile beş on sâ’at terk itdikden sonra yine altına odun yakub kaynadıkda içine kaynamış fasulye ve bakla ve pirinc her ne murâd olunur ise ilâve ve tatlu olacak mikdârı asel veya şeker koyub bir taşım dahî kaynatub indireler. Eğer pek koyu olur ise bir mikdâr sıcak su ile alışdırub tabaklara vaz’birle üzerine kavrilmuş badem dizub tenâvül buyrula.”

Gazeteci Sadri Sema’ya göre Aşure Günü, Osmanlı’nın en renkli anlarına sahne olurdu