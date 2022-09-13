İnanılması zor işsizlik ve cari açık…

Kamunun açıkladığı gerileyen işsizlik oranları ve cari açık verilerinin net hata noksanla ilişkisi, bu rakamları inanılması zor kılıyor.

TÜİK’e göre işsizlik, Temmuz 2021’den Temmuz 2022’ye yüzde 11,5’ten yüzde 10,1’e gerilemiş. Hane halkı işgücü araştırmalarına göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerin işsiz sayısı, 2022 Temmuz’unda azalarak 3,4 milyon kişi olmuş. Ama İŞKUR kayıtlarına göre kayıtlı işsiz sayısı 542 bin artmış. Temmuz ayında cari açık 4,1 milyar dolar olurken, kaynağı belirsiz net hata-noksan döviz girişi 5,4 milyar dolara ulaşmış. Yedi aylık kaynağı belirsiz döviz girişi ise 24,3 milyar dolara yükselmiş. Uzmanlar, net hata-noksandan gelen kaynağı belirsiz döviz girişinin, rezerv artışının yüzde 124’üne denk geldiğini hesaplıyor.

İş Yatırım Araştırma Müdürü ve DÜNYA yazarı Serhat Gürleyen, ithalatın tüm zamanların rekorunu kırdığı ağustos ayında 3 milyar dolar cari açık tahmin ettiklerini açıklarken, “Rusya’dan gelen para, hisse senedinde yabancı girişi ve ölçülemeyen girişler sayesinde, TCMB’nin brüt döviz rezervinin 9,8 milyar dolar artacağı tahminini yapıyoruz” diyor.

TÜİK Temmuz ayı istihdamının azalarak 30 milyon 608 bin olduğunu, bununla istihdam oranının %47’ye düştüğünü açıklıyor. 15-24 yaş genç işsizliğinin azaldığını ve %19,1’e gerilediğini açıklıyor.

Bağımsız ve yetkin çalışmalarına tanık olduğum DİSK-AR’a göre durum çok farklı: 2019 yılında 6,6 milyon olan geniş tabanlı işsizlik, 2022 Temmuz’unda 8,4 milyona yükselmiş. 15 yaş üstü çalışabilir nüfus 64 milyon 500 bin iken, istihdamdaki nüfus, üçte birinden az ve sadece 21,4 milyon.

Aktardığım rakamlar, işsizlik verilerinin ve cari açığı kapatmaya yardım eden net hata-noksan rakamlarının inanılması zor sonuçlar verdiğini ve “gizemli” olduğunu gösteriyor.

Son dönemde TÜİK verileri başta olmak üzere, devlet kurumlarının açıkladığı rakamlara bir güvensizlik oluştuğuna sıkça rastlıyoruz. Buna paralel olarak sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı rakamlara güvenin arttığına tanık oluyoruz. Bu çok olumsuz bir gelişmedir…

İş insanlarının yarınlarını görmek ve gelişmeleri daha net anlamak için, devlet kurumlarının açıkladığı rakamların basit, anlaşılır ve en önemlisi güvenilir olması gerekir.

GÜNÜN SÖZÜ:

AB’nin 2 üyesi İsveç ve İtalya’nın genel seçimleri Avrupa’da yeni türden siyasal koalisyonlar ortaya çıkaracak.