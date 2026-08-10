İncelemeye hazırlık yazısı geldi: Pişmanlık kapısı hâlâ açık mı?

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Vergi Denetim Kurulu, 5 Ağus­tos’ta yayımladığı duyuruyla İnceleme­ye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygula­masını başlattı. Artık inceleme öncesinde mükellefe bir “İnce­lemeye Hazırlık Yazı­sı” gönderilecek; is­tenen bilgi, belge ve açıklamalar elektronik ortamda hazırlanıp Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden Kurula sunulacak.

Duyurudaki tek bir cümle, bu yazının konusunu oluşturuyor: Hazırlık yazısının tebliği, vergi incelemesine başlanması anla­mına gelmiyor. İnceleme, ancak İncelemeye Başlama Bildirimi­nin tebliği ile başlayacak.

Bu tespitin mükellef için pra­tik sonuçları var ve şu sorular henüz kamuoyunda yeterince tartışılmadı:

1 Hazırlık yazısı alan mükellef, dosyayı hazırlarken fark et­tiği eksiklikler için pişmanlıkla beyanda bulunabilir mi?

2 Pişmanlık mı, yoksa piş­manlık talebi olmadan veri­len düzeltme beyanı mı tercih edilmeli?

3 Bu beyanlar, yüzde 5’lik ver­giye uyumlu mükellef indiri­mini kaybettirir mi?

Sırayla gidelim.

Hazırlık yazısı incelemeye başlama sayılır mı?

Sayılmaz. Vergi incelemesi, VUK ve ilgili yönetmelik uya­rınca incelemeye başlama bil­diriminin tebliği ile başlar. İn­celemeye Hazırlık Yazısı ise VUK’un 148’inci maddesindeki bilgi isteme yetkisine dayanan, inceleme öncesi safhaya ilişkin bir idari yazıdır. VDK duyuru­su da bunu açıkça teyit ediyor: Yazının tebliği veya dosyanın gönderilmesi incelemeye baş­lanması anlamına gelmediği gi­bi, mükellef hakkında vergisel bir eleştiri yapıldığı ya da vergi kaybının tespit edildiği anlamı­na da gelmez.

Bunun pratik sonucu şu: Piş­manlığın (VUK m. 371) aradığı “ilgili vergi türünden inceleme­ye başlanmamış olma” şartı, ha­zırlık yazısı tebliğ edilmiş olsa dahi henüz ihlal edilmiş değil­dir. Yani hazırlık dosyasını ha­zırlarken beyan dışı kalmış bir gelir, haksız indirilmiş bir KDV veya şüpheli bir alış faturası fark eden mükellef, diğer şart­lar da varsa, pişmanlıkla beyan­da bulunabilir.

7338 sayılı Kanunla 2021’de yapılan değişiklik sonrasında incelemeye başlanmış olması, yalnızca incelemenin ilgili ol­duğu vergi türü için pişmanlı­ğa engel. Kurumlar vergisinden incelenen mükellef, KDV ve­ya stopaj için pişmanlık yolunu kullanmaya devam edebilir. İle­ride inceleme fiilen başlasa bile pencere tümden kapanmıyor.

Pişmanlık mı, düzeltme beyanı mı?

İki yol da eksik beyanı ta­mamlar; ama sonuçları köklü biçimde farklıdır. Tercih, kana­atimce dört ölçüte göre yapıl­malı.

1 Cezai risk. Fark edilen hu­sus sahte veya yanıltıcı bel­ge kullanımı gibi VUK 359 kap­samına girebilecek niteliktey­se, tek güvenli yol pişmanlıktır: Şartlara uygun pişmanlık halin­de 359 hükümleri uygulanmaz, cezai soruşturma riski ortadan kalkar. Düzeltme beyanı bu ko­rumayı sağlamaz. VDK-İHD’nin ilk yayımlanan modül kılavu­zunun sahte belge kullanımına ilişkin olması, bu ölçütün öne­mini kendiliğinden anlatıyor.

2 Ödeme gücü. Pişmanlıkta vergi aslı ve pişmanlık zam­mı (aylık yüzde 3,70) 15 gün içinde ödenmek zorunda. Öden­mezse pişmanlık düşer; beyan­name kendiliğinden verilmiş sayılır ve yüzde 50 vergi ziyaı cezası kesilir. 15 günde ödeme yapamayacak mükellef için baş­tan düzeltme beyanı verip ke­silecek yüzde 50 ceza üzerinde uzlaşma veya VUK 376 indirimi (yarısı) istemek, başarısız bir pişmanlık denemesinden daha öngörülebilir sonuç verir.

3 Uyuşmazlık niyeti. Mükel­lef, hazırlık yazısında işaret edilen konuda idareyle aynı gö­rüşte değilse — bir giderin indi­rilebilirliği ya da bir istisnanın uygulanabilirliği tartışmalıysa — pişmanlık yolu seçilmemeli. Anayasa Mahkemesi içtihadına göre pişmanlıkla verilen beyan­nameye konulan ihtirazi kayıt dava hakkı vermez; pişmanlık, hatanın kabulü üzerine kurulu­dur. Buna karşılık idarenin ya­zısı üzerine ihtirazi kayıtla ve­rilen düzeltme beyannamesin­de dava yolu açıktır (AYM, B. No: 2015/15100). Hazırlık yazı­sı belirli işlemleri konu eden bir idari yazı olduğundan, bu yazı üzerine ihtirazi kayıtla verile­cek düzeltme beyannamelerin­de de dava yolunun açık tutul­ması gerektiği kanaatindeyim; ancak bu konuda henüz yerleşik içtihat bulunmadığını belirtme­liyim.

4 Uyumlu mükellef indirimi. Süresinde verilmiş bir be­yannamenin sonradan pişman­lıkla veya düzeltme beyanıyla düzeltilmesi, yüzde 5’lik indiri­min “beyannamelerin süresin­de verilmiş olması” şartını ihlal etmez; kanunda açık hüküm var.

Bir uyarı: Dosyaya yüklediğiniz her belge, yarının delilidir

İHD dosyasına yüklenen her açıklama ve belge, ileride baş­layacak incelemenin delil setini şimdiden oluşturur. Pişmanlık veya düzeltme beyanı verilecek­se, bunun dosya gönderiminden önce ve dosya içeriğiyle tutarlı biçimde kurgulanması gerekir. Ek süre ihtiyacı varsa, gerekçe­li talep süre dolmadan sistem üzerinden iletilmeli.

Son söz

Hazırlık yazısı alan mükellef için sıralama bence şöyle olma­lı:

1 Önce dosya hazırlığını bir öz-denetim fırsatı olarak kul­lanın ve riskli kalemleri çıkarın.

2 Cezai risk taşıyan bir husus varsa ve 15 günlük ödemeyi karşılayabiliyorsanız pişman­lıkla beyanda bulunun.

3 Ödeme gücünüz yoksa dü­zeltme beyanı artı uzlaşma yolunu seçebilirsiniz.

4 İdareyle görüş ayrılığınız varsa ihtirazi kayıtlı düzelt­me beyanı ve dava yolunu seçe­bilirsiniz. Ancak yargının ida­renin yazısını müeyyideli yazı olarak değerlendirmesi halinde kendiliğinizden verdiğiniz piş­manlık beyanı yargıda ele alına­bilmektedir. Bu konu idarenin yazışmalarındaki tona ve yargı­nın yaklaşımına göre şekillene­cektir.

İncelemeye Başlama Bildiri­minin tebliğiyle ilgili vergi türü için pişmanlık imkanı kapana­cağı için konu hızlıca değerlen­dirilerek karara varılmalıdır.

İdareye önerim ise şu: İHD rehberlerine pişmanlık ve dü­zeltme beyanı seçenekleri açık­ça işlensin, sistem arayüzünde mükellef bu haklarına yönlendi­rilsin. Uygulamanın hedefi gö­nüllü uyumsa, bunun yolu mü­kellefe düzeltme imkânlarını görünür kılmaktan geçer.

Hangi yolun size uygun oldu­ğu; tespit edilen hususun niteli­ğine, ödeme gücünüze ve uyuş­mazlık niyetinize göre değişir. Adım atmadan önce mutlaka mali müşaviriniz ve avukatınız­la birlikte değerlendirin.