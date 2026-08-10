İncelemeye hazırlık yazısı geldi: Pişmanlık kapısı hâlâ açık mı?
Vergi Denetim Kurulu, 5 Ağustos’ta yayımladığı duyuruyla İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygulamasını başlattı. Artık inceleme öncesinde mükellefe bir “İncelemeye Hazırlık Yazısı” gönderilecek; istenen bilgi, belge ve açıklamalar elektronik ortamda hazırlanıp Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden Kurula sunulacak.
Duyurudaki tek bir cümle, bu yazının konusunu oluşturuyor: Hazırlık yazısının tebliği, vergi incelemesine başlanması anlamına gelmiyor. İnceleme, ancak İncelemeye Başlama Bildiriminin tebliği ile başlayacak.
Bu tespitin mükellef için pratik sonuçları var ve şu sorular henüz kamuoyunda yeterince tartışılmadı:
1 Hazırlık yazısı alan mükellef, dosyayı hazırlarken fark ettiği eksiklikler için pişmanlıkla beyanda bulunabilir mi?
2 Pişmanlık mı, yoksa pişmanlık talebi olmadan verilen düzeltme beyanı mı tercih edilmeli?
3 Bu beyanlar, yüzde 5’lik vergiye uyumlu mükellef indirimini kaybettirir mi?
Sırayla gidelim.
Hazırlık yazısı incelemeye başlama sayılır mı?
Sayılmaz. Vergi incelemesi, VUK ve ilgili yönetmelik uyarınca incelemeye başlama bildiriminin tebliği ile başlar. İncelemeye Hazırlık Yazısı ise VUK’un 148’inci maddesindeki bilgi isteme yetkisine dayanan, inceleme öncesi safhaya ilişkin bir idari yazıdır. VDK duyurusu da bunu açıkça teyit ediyor: Yazının tebliği veya dosyanın gönderilmesi incelemeye başlanması anlamına gelmediği gibi, mükellef hakkında vergisel bir eleştiri yapıldığı ya da vergi kaybının tespit edildiği anlamına da gelmez.
Bunun pratik sonucu şu: Pişmanlığın (VUK m. 371) aradığı “ilgili vergi türünden incelemeye başlanmamış olma” şartı, hazırlık yazısı tebliğ edilmiş olsa dahi henüz ihlal edilmiş değildir. Yani hazırlık dosyasını hazırlarken beyan dışı kalmış bir gelir, haksız indirilmiş bir KDV veya şüpheli bir alış faturası fark eden mükellef, diğer şartlar da varsa, pişmanlıkla beyanda bulunabilir.
7338 sayılı Kanunla 2021’de yapılan değişiklik sonrasında incelemeye başlanmış olması, yalnızca incelemenin ilgili olduğu vergi türü için pişmanlığa engel. Kurumlar vergisinden incelenen mükellef, KDV veya stopaj için pişmanlık yolunu kullanmaya devam edebilir. İleride inceleme fiilen başlasa bile pencere tümden kapanmıyor.
Pişmanlık mı, düzeltme beyanı mı?
İki yol da eksik beyanı tamamlar; ama sonuçları köklü biçimde farklıdır. Tercih, kanaatimce dört ölçüte göre yapılmalı.
1 Cezai risk. Fark edilen husus sahte veya yanıltıcı belge kullanımı gibi VUK 359 kapsamına girebilecek nitelikteyse, tek güvenli yol pişmanlıktır: Şartlara uygun pişmanlık halinde 359 hükümleri uygulanmaz, cezai soruşturma riski ortadan kalkar. Düzeltme beyanı bu korumayı sağlamaz. VDK-İHD’nin ilk yayımlanan modül kılavuzunun sahte belge kullanımına ilişkin olması, bu ölçütün önemini kendiliğinden anlatıyor.
2 Ödeme gücü. Pişmanlıkta vergi aslı ve pişmanlık zammı (aylık yüzde 3,70) 15 gün içinde ödenmek zorunda. Ödenmezse pişmanlık düşer; beyanname kendiliğinden verilmiş sayılır ve yüzde 50 vergi ziyaı cezası kesilir. 15 günde ödeme yapamayacak mükellef için baştan düzeltme beyanı verip kesilecek yüzde 50 ceza üzerinde uzlaşma veya VUK 376 indirimi (yarısı) istemek, başarısız bir pişmanlık denemesinden daha öngörülebilir sonuç verir.
3 Uyuşmazlık niyeti. Mükellef, hazırlık yazısında işaret edilen konuda idareyle aynı görüşte değilse — bir giderin indirilebilirliği ya da bir istisnanın uygulanabilirliği tartışmalıysa — pişmanlık yolu seçilmemeli. Anayasa Mahkemesi içtihadına göre pişmanlıkla verilen beyannameye konulan ihtirazi kayıt dava hakkı vermez; pişmanlık, hatanın kabulü üzerine kuruludur. Buna karşılık idarenin yazısı üzerine ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamesinde dava yolu açıktır (AYM, B. No: 2015/15100). Hazırlık yazısı belirli işlemleri konu eden bir idari yazı olduğundan, bu yazı üzerine ihtirazi kayıtla verilecek düzeltme beyannamelerinde de dava yolunun açık tutulması gerektiği kanaatindeyim; ancak bu konuda henüz yerleşik içtihat bulunmadığını belirtmeliyim.
4 Uyumlu mükellef indirimi. Süresinde verilmiş bir beyannamenin sonradan pişmanlıkla veya düzeltme beyanıyla düzeltilmesi, yüzde 5’lik indirimin “beyannamelerin süresinde verilmiş olması” şartını ihlal etmez; kanunda açık hüküm var.
Bir uyarı: Dosyaya yüklediğiniz her belge, yarının delilidir
İHD dosyasına yüklenen her açıklama ve belge, ileride başlayacak incelemenin delil setini şimdiden oluşturur. Pişmanlık veya düzeltme beyanı verilecekse, bunun dosya gönderiminden önce ve dosya içeriğiyle tutarlı biçimde kurgulanması gerekir. Ek süre ihtiyacı varsa, gerekçeli talep süre dolmadan sistem üzerinden iletilmeli.
Son söz
Hazırlık yazısı alan mükellef için sıralama bence şöyle olmalı:
1 Önce dosya hazırlığını bir öz-denetim fırsatı olarak kullanın ve riskli kalemleri çıkarın.
2 Cezai risk taşıyan bir husus varsa ve 15 günlük ödemeyi karşılayabiliyorsanız pişmanlıkla beyanda bulunun.
3 Ödeme gücünüz yoksa düzeltme beyanı artı uzlaşma yolunu seçebilirsiniz.
4 İdareyle görüş ayrılığınız varsa ihtirazi kayıtlı düzeltme beyanı ve dava yolunu seçebilirsiniz. Ancak yargının idarenin yazısını müeyyideli yazı olarak değerlendirmesi halinde kendiliğinizden verdiğiniz pişmanlık beyanı yargıda ele alınabilmektedir. Bu konu idarenin yazışmalarındaki tona ve yargının yaklaşımına göre şekillenecektir.
İncelemeye Başlama Bildiriminin tebliğiyle ilgili vergi türü için pişmanlık imkanı kapanacağı için konu hızlıca değerlendirilerek karara varılmalıdır.
İdareye önerim ise şu: İHD rehberlerine pişmanlık ve düzeltme beyanı seçenekleri açıkça işlensin, sistem arayüzünde mükellef bu haklarına yönlendirilsin. Uygulamanın hedefi gönüllü uyumsa, bunun yolu mükellefe düzeltme imkânlarını görünür kılmaktan geçer.
Hangi yolun size uygun olduğu; tespit edilen hususun niteliğine, ödeme gücünüze ve uyuşmazlık niyetinize göre değişir. Adım atmadan önce mutlaka mali müşaviriniz ve avukatınızla birlikte değerlendirin.
|Borsa
|13.779,39
|-0,14 %
|Dolar
|47,7150
|0,03 %
|Euro
|55,1761
|0,09 %
|Euro/Dolar
|1,1555
|-0,04 %
|Altın (GR)
|6.649,93
|2,01 %
|Altın (ONS)
|4.336,56
|-0,11 %
|Brent
|83,5585
|2,50 %