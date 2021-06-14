İnfaz Paketi bu hafta kanunlaştırılacak, 4. Yargı Paketi’nde sona gelindi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi bu hafta kanunlaştırılacak. 11 maddelik mini infaz paketi ile 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazının, eşinin de cezaevinde olması veya ölmüş olması halinde ertelenmesinin yolunu açıyor. 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün cezası, eşi de cezaevindeyse veya ölmüşse, çocuğu 15 yaşını doldurana kadar ertelenecek. Yasa teklifi ile gerekli teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde Adalet Bakanlığı’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde hükümlülere, telefon ve mektupla haberleşmenin yanı sıra elektronik posta ile haberleşme olanağı sağlanacak. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının görev kapsamı genişleyecek. Yeni düzenlemeye göre izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

AK Parti’nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü 4. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar ise son aşamaya geldi. Meclis tatile girmeden kanunlaştırılması hedefl enen teklifin Meclis’e sunulması

bekleniyor. 4’üncü Yargı Paketi’nde yargıya erişme, vergi suçları, adli kontrol sistemine ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. AK Parti’nin gündemindeki diğer başlığı İcra ve İfl as Kanunda

yapılacak değişiklik oluşturuyor. Geçen hafta kabul edilen İcra ve İfl as Kanunu değişikliği ile konkordatoya ilişkin bazı hükümler revize edilmişti. Şimdi yine aynı kanunda yapılacak değişiklikle icra ve satış konularında düzenlemelere gidilecek.

Müsilaj komisyonu

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için Mecliste kurulan araştırma komisyonuna bu hafta siyasi partiler üyelerine bildirecek. 19 üyeden oluşacak komisyonunun üyelerinin Meclis Genel Kurulunda okunması ve başkan seçiminin ardından komisyon 3 ay sürecek çalışmalarına başlayacak.