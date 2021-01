Influencer Marketing 6 milyar dolarlık pazar değerine erişti

Uzun yıllar ülkemizin önde gelen kuruluşlarında görev yaptıktan sonra Influencer Marketing alanındaki en büyük etkinlik olan InFlow Awards’ı düzenleyen Neşet Dereli’yle sosyal medyadaki gelişmeleri konuştuk.

2004’ten beri Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren Dereli pandemi sonrasında “Influencer marketing” alanında neler olacağı hakkındaki tahminlerini paylaştı.

Dünyada İnfluencer Marketing’in gelişmesi ne durumda?

Influencer Marketing, günümüzde konvansiyonel pazarlama stratejilerinin güçlü alternatifi olarak markaların sıkça yöneldiği pazarlama tekniği olarak tanımlanabilir. Özellikle son 5 yılda gelişen Influencer Marketing sektörü, kazan-kazan fikriyle ilerlemekte ve pazarlama projesinde yer alan Influencer ya da içerik üreticisi diyebileceğimiz tarafa kazanç olarak yansırken markaya ise hem kazanç hem bilinirlik sunmaktadır. Reklamcılık ve pazarlama sektörünün dijitalleşmesi bu alanda aracı diyebileceğimiz kurumların da değişmesine, influencer marketing & sosyal medya üzerinde uzman olan ajansların sayısı 2015’ten 2020 yılına kadar 6 katına çıkmış, Influencer Marketing sektörü iste toplamda 6 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip olmuştur.

Bu artışı neye bağlıyorsunuz?

Influencer Marketing sektörünün dünya çapında popülerleşmesi, getirdiği medya değeridir. Her bir projede harcanan 1$ için 5.7$’lık bir karşılık alınmakta, böylece bütçe düşürülürken kazanç artılırmaktadır.Sosyal medyada ünlenen isimlerle başlayan Influencer Marketing sektörü, artık yalnızca Influencer’larla değil aynı zamanda ünlü olan fakat deneyimlerini dijitale taşıyan kişileri de dahil etmektedir.

Hangi platformlar ön planda?

ABD merkezli gelişen Facebook, Instagram, Youtube gibi platformların yerini Asya kıtasında TikTok, WeChat, QQ ve Orta Doğu’da en sık kullanılan Snapchat olmak üzere farklı platformlar yer almakta, bir bakıma her coğrafya kendi influencer marketing sektörünü kendi oluşturmaktadır. Çin merkezli TikTok, 2020 yılında dünya da en çok indirilen 2. uygulama olarak indirilirken, Youtube & Instagram 4. ve 5. sırada yer almaktadır.

Detaylı veriler için: Influencer Marketing Benchmark Report

Türkiye’de durum nasıl?

Türkiye’deki influencer marketing sektörü hızla gelişmekte, diğer ülkelerde olduğu gibi geleneksel ünlülerin de yer aldığı bir alan haline gelmektedir. Özellikle mikro ve orta büyüklükte olan influencerlar açısından oldukça çok seçeneğe sahip olan ülkemizde, markaların hedef kitlesi ve ulaştırmak istediği mesaja göre çalışacakları bir veya birden fazla isim bulmaları hem kolay olmasının yanı sıra markalar için geleneksel reklam yöntemlerinegöre daha düşük maliyetli olduğu için markaların ilgisini çeken bir sektördür. Ayrıca özelliklemobil cihaz ve sosyal medya kanallarının kullanımının yoğunluğunun sağladığı avantajlarla markalar için Influencer iş birliği lokal pazarda kısa-orta-uzun vadeli verimli fırsatlar ortaya koymaktadır.

Türkiye’de sosyal medya platformlarının sıralaması nasıl?

Türkiye’de Influencer Marketing alanında en çok kullanılan platform %60’la Instagram. Bunu sırasıyla Youtube ve Twitter takip ediyor. Sektör olarak ise dünya genelinde olduğu gibi moda markaları ve bloggerlar ön plana çıkmaktadır. Markaların projelerindeki temel hedefleri ise yüzde 40 ürün / marka lansmanı, yüzde 20 marka bilinirliğini arttırma çalışması ve yüzde 15 satış odaklı olarak sıralanabilir.

Pandemi sektörde neleri değiştirdi?

2020 yılı Pandemi ile sektöre damgasını vurarak birçok değişikliği beraberinde getirdi.

Karantinayla geçen bir dönem nedeniyle seyahat tarafında azalan içerikler yerlerini daha

kısıtlı üretimlere, canlı yayınlara ve evden üretilebilecek içeriklere bıraktı. Raporlara göre canlı yayın sektörü karantina döneminde yüzde 45 büyüme gösterdi. Toplam izlenme 4milyar saate çıkti.

Ne tür içerikleri ön plana çıktı?

Bu dönemde aynı zamanda sağlık, spor ve beslenme ilgili içerikler yükselişe geçti. Bu da

Influencerları içerik üretimlerini bu yönde yoğunlaştırmalarına, ve markaları da takipçilerini bilgilendirme, motivasyon ve moral verici içeriklere yer vermeye yönlendirdi. Yılın büyük bir dönemi karantinada geçmiş olsa da INFLOW Network tarafından yapılan araştırmaya katılan markaların %71.4’ü projelerini aksatmadan devam ettiklerini belirtiyor.

Detaylı veriler için: How Did the COVID-19 Pandemic Affect the Influencer Marketing Industry

https://blog.streamelements.com/state-of-the-stream-april-2020-valorant-and-valorant-streamers-top-the-charts-music-is-having-d503aad6c2e7https://inflownetwork.com/live-streaming-loving-it-or-enough-of-it/

2021’de sektörde hangi trendler yükselecek?

Pandemi döneminin getirdiği zorunlu ve hızlı dijitalleşme ile 2021’de Influencer Marketing

uygulamalarının pazarlama sektörü içindeki sürdürülebilir büyümesinin artması ve Influencer odaklı kampanyaların sıklıkla tercih edilmesi beklenmektedir. Markaların bu uygulama aracına sistematik olarak yer vermek için kısa-orta-uzun vadede planlamalar yapması vepazarlama planlarındaki payın arttırılması beklenmektedir. Markaların %63’ünün InfluencerMarketing bütçelerini artırmaları, sektörün “içerik paylaşmak” olmaktan çıkıp farklı birplatform haline gelmesi bekleniyor..

Aynı zamanda kısa video içeriklerinin popülerleşmesi (Instagram Reels, TikTok, Twitter Fleets gibi), filtrelenmemiş içeriklerin önplana çıkması ve Micro Influencerlar’a yönelme olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki 5 sene içinde sektörün 31.7 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip olması bekleniyor.

Detaylı veriler için: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-statistics/

Detaylı veriler için: https://www.expertmarketresearch.com/reports/influencer-marketing-platform-market

İdeal güzellik kalıplarına tepki kampanyası #EzberlerinÖtesinde

Dove uzun süredir kadınlara “Olduğun gibi güzelsin” mesajı vererek, özgüven aşılamaya yönelik kampanyalar yürütüyor. Tek tip ve kusursuz güzellik anlayışını eleştiren Dove, reklamlarında kendi tercihlerinin arkasında duran rol modeller sunuyor.

Örneğin, Benim Saçım #EzberlerinÖtesinde kampanyası ideal güzellik kalıplarının pekiştirildiği saç etiketlerine meydan okuyor. Kadınların alışılagelmişin dışındaki tercihlerinin toplum tarafından olumsuz etiketlere maruz kalmasını gündeme getiriyor.

Dove’un en yeni kampanyasında rol olan uzun zamandır boyatmadığı saçları nedeniyle eleştirilerle karşılaşan Özge Özpirinçci, bu tercihinin ardında yatan doğallığa vurgu yapıyor.

“Kadınların yüzde 80’inin saçları ile ilgili yapılan eleştirilerden etkilendiğine dikkat çeken Unilever Güzellik ve Kişisel Bakımdan Sorumlu Marka Müdürü Özge Acarbay “Dove olarak kadınların, hiçbir etiketin etkisinde kalmayarak saçları konusunda yaptıkları tercihlerin arkasında duruyoruz ve kadınlara saçlarını istedikleri gibi boyatmaları ya da boyatmamaları, her yaşta istedikleri saç rengini ya da stilini kullanmaları için cesaret veriyoruz” diyor.

“Her birimiz kendimizi nasıl iyi hissediyorsak öyle güzeliz” çağrısıyla kadınlara ilham vermek istediğini söyleyen Oyuncu Özge Özpirinçci ise şu yorumda bulunuyor: “Saçlarım konusunda gerek sektörden gerekse toplumun belli kesimlerinden çok fazla eleştiri aldığım zamanlar oldu. Hayatımın her alanında doğallıktan yana olan biriyim. Saçlar konusunda belli kalıplara uyma zorunluluğu, aslında kadına dayatılan pek çok baskından biri. Ben de özel hayatımda bu baskı karşısında kendim olmayı, doğal kalmayı tercih ettim, saçlarımı da doğal akışına bıraktım.

Künye Bilgileri:

Reklamveren: Unilever

Dove Marka Ekibi: Alper Eroğlu, Özge Acarbay, Egemen Işık

Ajans: Ogilvy Istanbul

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Selim Ünlüsoy

Head of Advertising: Murat Derman

Yaratıcı Yönetmen: Armağan Ükünç

Sanat Yönetmeni: Gökçe Akın

Metin Yazarı: Aylin Atabay, Tuğçe Kısacık

Müşteri İlişkileri: Simge Özgülenç, Emine Sarpyener Tonguç

Prodüksiyon: Fulya Akay

Stratejik Planlama Direktörü: Pelin Aydın

Yapım Şirketi: Depo Film / Gönenç Uyanık