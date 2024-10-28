İngiliz BHL'nin Hesapkurdu ve Koalay'ını Sipay alıyor  

Geçen yıl İngiliz BHL Holding’in yaklaşık 63 milyon dolara satın aldığı Hesapkurdu ve Koalay yine el değiştirdi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerli fintek şirketlerinden Sipay, sigorta ve finans alanında faaliyet gösteren her iki markanın tamamını satın aldı.

Biri sigorta alanında di­ğeri de finansal öde­me odaklı iki önem­li şirket yeniden el değiştirdi. Ömer Paksoy’un kurduğu ve alanında en hızlı büyüyen şir­ketler arasında yer alan Koa­lay ve Hesapkurdu, yeniden el değiştirdi. Gelin önce satın al­ma haberinden önce iki önemli markayı tanıyalım.

2010 yılın­da Ömer Paksoy ile Onur Te­kinturhan’ın bireysel müşte­rilerin banka ve sigorta ürün­leri hakkında daha şeffaf bilgi edinebilmesi ve daha doğru ka­rarlar verebilmesine yardım­cı olmak amacıyla kurulan He­sapkurdu, aynı yıl İtalya’da fi­nansal ürün karşılaştırma konusunda pazar lideri olan, Fransa, İspanya, Meksika gi­bi ülkelerde pazar lideri olan Gruppo MutuiOnline’dan ya­tırım aldı. 2017 yılında da Ams­terdam merkezli sigorta şirketi NN Group, şirkete yüzde 18’lik hisse alarak yatırım yaptı. 2019 yılında Hesapkurdu ile sigorta brokerlik şirketi Koalay güçle­rini birleştirdi. 2023 yılında ise bu kez her iki şirket, satış süre­cine adım attı.

Yaklaşık 2.5 milyar lira

Birleşik Krallık merkezli BHL Holdings UK, Hesapkur­du ve Koalay’ın çoğunluk his­selerini yaklaşık 65 milyon do­lar toplam değer üzerinden sa­tın aldı. Alınan hisseler yüzde 97.5 oranındaydı. Yani yakla­şık 63 milyon dolarlık bir satın almaydı bu.

Hesapkurdu, Ak­bank’tan Fibabanka’ya, Garan­ti BBVA’dan ING’ye, İş Ban­kası’ndan Yapı Kredi’ye kadar Türkiye’nin önde gelen 17 ban­ka ve finans deviyle çalışıyor. 2017 yılında Deloitte Türki­ye’nin en hızlı büyüyen 50 şir­keti arasında yer alan Hesap­kurdu, Endeavor Girişimi’nde ise en hızlı büyüyen 7’inci şir­keti unvanını aldı. Koalay ise tıpkı Hesapkurdu gibi Türki­ye’nin önde gelen sigorta şir­ketleriyle çalışıyor.

Bu listede ise Ak Sigorta, Allianz, Anado­lu Sigorta, Quick, Neova, Do­ğa Sigorta, HDI Sigorta, Som­po, Mapfre gibi yerel ve küresel devler bulunuyor. İşte bu ala­nında iki önemli marka, yine el değiştiriyor. Koalay ve Hesap­kurdu’nu bu kez Sipay Holding satın alıyor. İngiliz şirketin bu iki şirketi ne kadarlık bir ücre­te sattığı açıklanmadı ancak fiyatın 70 milyon doların üze­rinde olduğu tahmin ediliyor. Bugünkü kurla bu da 2.5 mil­yar liraya yakın bir tutara denk geliyor.

5 yılda en hızlı büyüyen şirket oldu

Sipay ise 2019 yılında Nezih Silahtaroğlu tarafından kurul­du. Hala CEO ve Yönetim Ku­rulu Başkanlığı’nı Silahtaroğ­lu’nun yürüttüğü elektronik para ve ödeme sistemi olarak faaliyet gösteren şirket, he­nüz 5 yıllık bir şirket olması­na rağmen hızla büyüme gös­teriyor. 2022 yılında 10 mil­yar TL’lik işleme aracılık eden Sipay, 2023 yılında ortalama 40 milyar TL’lik işleme aracı­lık etti. 2022 yılında bir önce­ki yıla kıyasla üye işyeri sayı­sını 3.5 katın üzerinde artıran Sipay’in söz konusu dönemde işlem hacmi yüzde 740, işlem adedi ise yüzde 370 artırmış­tı.

Ödeme kuruluşu olmasının yanında elektronik para lisansı da bulunan Sipay, 2023 yılında Deloitte Teknoloji Fast 50’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi unvanı alması­nın yanında Teknoloji Fast 500 EMEA listesinde de 187’nci sı­rada kendine yer buldu. Türki­ye’de dijital ödeme sistemleri hızla büyüyor. Yerli firmalar, yabancıların ilgi odağı haline gelirken, Pakistan’dan Roman­ya’ya, kadar geniş bir coğraf­yaya yayılan şirketler küresel anlamda önemli alımlara, yatı­rımlara imza atıyor.