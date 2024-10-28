İngiliz BHL'nin Hesapkurdu ve Koalay'ını Sipay alıyor
Geçen yıl İngiliz BHL Holding’in yaklaşık 63 milyon dolara satın aldığı Hesapkurdu ve Koalay yine el değiştirdi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerli fintek şirketlerinden Sipay, sigorta ve finans alanında faaliyet gösteren her iki markanın tamamını satın aldı.
Biri sigorta alanında diğeri de finansal ödeme odaklı iki önemli şirket yeniden el değiştirdi. Ömer Paksoy’un kurduğu ve alanında en hızlı büyüyen şirketler arasında yer alan Koalay ve Hesapkurdu, yeniden el değiştirdi. Gelin önce satın alma haberinden önce iki önemli markayı tanıyalım.
2010 yılında Ömer Paksoy ile Onur Tekinturhan’ın bireysel müşterilerin banka ve sigorta ürünleri hakkında daha şeffaf bilgi edinebilmesi ve daha doğru kararlar verebilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Hesapkurdu, aynı yıl İtalya’da finansal ürün karşılaştırma konusunda pazar lideri olan, Fransa, İspanya, Meksika gibi ülkelerde pazar lideri olan Gruppo MutuiOnline’dan yatırım aldı. 2017 yılında da Amsterdam merkezli sigorta şirketi NN Group, şirkete yüzde 18’lik hisse alarak yatırım yaptı. 2019 yılında Hesapkurdu ile sigorta brokerlik şirketi Koalay güçlerini birleştirdi. 2023 yılında ise bu kez her iki şirket, satış sürecine adım attı.
Yaklaşık 2.5 milyar lira
Birleşik Krallık merkezli BHL Holdings UK, Hesapkurdu ve Koalay’ın çoğunluk hisselerini yaklaşık 65 milyon dolar toplam değer üzerinden satın aldı. Alınan hisseler yüzde 97.5 oranındaydı. Yani yaklaşık 63 milyon dolarlık bir satın almaydı bu.
Hesapkurdu, Akbank’tan Fibabanka’ya, Garanti BBVA’dan ING’ye, İş Bankası’ndan Yapı Kredi’ye kadar Türkiye’nin önde gelen 17 banka ve finans deviyle çalışıyor. 2017 yılında Deloitte Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 şirketi arasında yer alan Hesapkurdu, Endeavor Girişimi’nde ise en hızlı büyüyen 7’inci şirketi unvanını aldı. Koalay ise tıpkı Hesapkurdu gibi Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleriyle çalışıyor.
Bu listede ise Ak Sigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Quick, Neova, Doğa Sigorta, HDI Sigorta, Sompo, Mapfre gibi yerel ve küresel devler bulunuyor. İşte bu alanında iki önemli marka, yine el değiştiriyor. Koalay ve Hesapkurdu’nu bu kez Sipay Holding satın alıyor. İngiliz şirketin bu iki şirketi ne kadarlık bir ücrete sattığı açıklanmadı ancak fiyatın 70 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bugünkü kurla bu da 2.5 milyar liraya yakın bir tutara denk geliyor.
5 yılda en hızlı büyüyen şirket oldu
Sipay ise 2019 yılında Nezih Silahtaroğlu tarafından kuruldu. Hala CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Silahtaroğlu’nun yürüttüğü elektronik para ve ödeme sistemi olarak faaliyet gösteren şirket, henüz 5 yıllık bir şirket olmasına rağmen hızla büyüme gösteriyor. 2022 yılında 10 milyar TL’lik işleme aracılık eden Sipay, 2023 yılında ortalama 40 milyar TL’lik işleme aracılık etti. 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla üye işyeri sayısını 3.5 katın üzerinde artıran Sipay’in söz konusu dönemde işlem hacmi yüzde 740, işlem adedi ise yüzde 370 artırmıştı.
Ödeme kuruluşu olmasının yanında elektronik para lisansı da bulunan Sipay, 2023 yılında Deloitte Teknoloji Fast 50’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi unvanı almasının yanında Teknoloji Fast 500 EMEA listesinde de 187’nci sırada kendine yer buldu. Türkiye’de dijital ödeme sistemleri hızla büyüyor. Yerli firmalar, yabancıların ilgi odağı haline gelirken, Pakistan’dan Romanya’ya, kadar geniş bir coğrafyaya yayılan şirketler küresel anlamda önemli alımlara, yatırımlara imza atıyor.