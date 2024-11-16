İngiliz Bidfood, Çanakkaleli Kale Gıda’yla görüşüyor

İngiltere merkezli Bidfood, dünyanın en büyük gıda toptancılarından biri. Farklı coğrafyalarda 35 ülkede faaliyet gösteren Bidfood, özellikle Ev Dışı Tüketim (HoReCa) sektöründe gıda ve gıda dışı ürün tedariki sağlıyor. 2003 yılında kurulan Aktaes Dağıtım’ın yüzde 51’ini 2013 yılında satın alan Bidfood Group, Türkiye pazarına adım attı. İngiliz devi şimdilerde, yine kendi sektöründe Marmara Bölgesi’nin en önemli şirketlerinden Kale Gıda ile masaya oturdu. Bidfood Dağıtım, Çanakkale merkezli Kale Gıda’nın perakende ve ev dışı hızlı tüketim kolunu satın almak için görüşmeler yürütüyor.

5 kıtada 30 binden fazla çalışanı var

1929 yılında Londra’da Brooker Foodservice adıyla kurulan İngiltere merkezli şirket, 1999 yılında Güney Afrikalı Bidvest adıyla kuruldu ve Bidfood olarak faaliyet göstermeye başladı. 2003 yılında İngiliz meyve ve sebze tedarikçisi olan Swithenbank’ı ve Wilson Watson’ı satın alarak büyüyen şirket, 2009 yılında Giffords Fine Foods’u, Forteith Foodservice’i, South Lincs Foodservice gibi büyük toptancıları bünyesine kattı. İspanya’da Guzman’ı, İtalya’da Gruppo DAC’ı, Brezilya’da Distribuidora E Importadora Irmaos Avelino’yu, Şili’deki Deli Meals’ı, Avustralya’da John Lewis Foodservice’i alarak 5 kıtaya yayılan şirket, 30 bin çalışanıyla gıda ve ev dışı tüketimde dünyanın en büyük gruplarından biri oldu. 30 binden fazla çalışanı bulunan Bidfood’un Türkiye’de de 8 binden fazla HoReCA, ulusal zincir, perakende ve ofis müşterisiyle çalışıyor.

Otellerin gıda tedarikçisi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 24 bin metrekarelik dağıtım merkezi bulunan grubun, Bidfood Dağıtım ve Pazarlama dışında Ege Bölgesi’nde 3 bin catering, otel ve cafe ile çalışan Bidfood Efe, Akdeniz’de 500 otel ve restoran-cafe ile çalışan Bidfood Akdeniz, Bidfood Marmara, Bidfood Anadolu, Bidfood Bursa, alkollü içeceklerle çalışan Bidfood Sprits gibi şirketleri var. Bidfood’un görüşme yaptığı Kale Gıda ise 1974 yılında Çanakkale’de kuruldu. Güney Marmara ve Ege bölgesinde Çanakkale, Balıkesir ,İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Muğla illerinde yaklaşık 4 binden fazla geleneksel perakende noktasına ve bin 200 ev dışı tüketim ürünleri noktasına ürün sağlayan Kale, ABD, İtalya, İspanya, Fas gibi ülkelere de zeytinyağı ihracatı gerçekleştiriyor. Kale Gıda, Unilever’den Pınar’a, Upfield’dan Diversey’e kadar Türkiye ve dünyanın önemli şirketleriyle çalışıyor.