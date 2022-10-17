İngiliz fuarcılık devi HYVE, önce Rusya'dan şimdi de Türkiye'den çıktı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, sadece küresel politika ve enerjiyi değil global ekonomiyi de etkilemeye devam ediyor. Milyarlarca dolarlık zararı göze alarak Rusya’ya uygulanan ambargoya katılan Batılı şirketler, varlıklarını satıyor, işlerini sona erdiriyor. Bu furyaya katılan küresel markalar, sadece Rusya’da değil, farklı coğrafyalarda da radikal kararlar alıyor. Bunlardan biri de İngiliz fuarcılık devi Hyve Group. Her yıl dünyanın farklı bölgelerindeki 14 ülkede 130’dan fazla fuar ve konferans düzenleyen Hyve Group, Türkiye’de zarar eden birimini sattı ve ülkeden çekildiğini açıkladı. Dünya genelinde bin 200’den fazla çalışanı olan ve hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören İngiliz devi önce Rusya’dan ardından da Türkiye’den çekildiğini açıkladı. Devin İstanbul’daki firması Hyve Fuarcılık Anonim Şirketi'ni ve yan kuruluşlarını ICA Events'e 166 milyon liraya (8 milyon sterlin) devretti. Böylece Hyve, Ukrayna ve Rusya'nın ardından Türkiye ile birlikte Doğu ve Güney Avrupa bölümünü elden çıkarmış oldu.

DÖVİZ KURLARI VE JEPOLİTİK NEDENLERLE ÇEKİLDİ

Hyve, Türkiye’deki çekilmeyi ise jeopolitik riskler kadar döviz kurlarıyla ilgili risklerden dolayı aldığını açıkladı. Hyve Fuarcılık şirketi Türkiye'de yılda beş etkinlik düzenliyordu. Shashoua Ailesi tarafından 1991 yılında "Uluslararası Ticaret Sergileri" (ITE) adıyla kurulan Hyve, özellikle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde fuar ve etkinlikler düzenliyordu. 2008'de Rusya’nın ikinci büyük kenti Saint Petersburg'da yerleşik konferans organizatörü şirketi Primexpo NW’yi alan Hyve, listeye Moskova merkezli MVK ve Krasnodar'daki Krasnodar LLC firmalarını bünyesine kattı.

16 MİLYON STERLİNE ALDI, 8 MİLYONA SATTI

2011 yılında Türkiye’ye adım atan İngiliz devi Yem Fuarcılık adlı Türk şirketine yaklaşık 16 milyon sterlin ödemişti. Bir anlamda İngiliz şirket, 11 yıl önce 16 milyon sterline aldığı Türkiye birimini yarı fiyatına devretmiş oldu.

Hyve’nin Türkiye varlıklarını alan ICA Events ise İngiltere, Polonya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Özbekistan ve Çin’de 50'den fazla fuar, ticari sergi ve konferans düzenliyor. Bir anlamda ICA Events, bu satın almayla da Türkiye pazarına girmiş oldu.