İngiliz M&S topu Fiba'ya attı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünyanın hemen hemen her coğrafyasından tepki toplamaya devam ediyor. ABD’den Güney Kore’ye birçok ülkede kamuya ait kurumlar Rusya’ya yaptırım üzerine yaptırım açıklarken, özel şirketler de Rusya’daki operasyonlarını birer birer sona erdiriyor. Enerjiden gıdaya, otomotivden bilişime hemen hemen her gün dünyaca ünlü şirketler, Rusya’dan çekildiğini açıklıyor.

Aralarında Rusya’da kalmayı tercih edenler de var. Nestle gibi Rusya’da çalışmaya devam eden firmalar da ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamayı tercih ediyor. Rusya’nın işgaline sert tepki veren ülkelerden biri olan İngiltere’nin en köklü giyim perakendecilerinden Marks & Spencer, fast food zinciri Subway, danışmanlık şirketi Baker Tilly’nin hala Rusya’da olması ise Ada’da büyük tepkilere neden oldu. İngiliz milletvekilleri, Rusya’da faaliyet gösteren Marks & Spencer (M&S) mağazasının derhal kapatılması çağrılarında bulunurken, ülkede yapılan her satışın Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgaline destek sunduğunu açıkladılar. Geçen Perşembe günü Avam Kamarası'nda dört Ukraynalı parlamenteri ağırlayan İngiliz milletvekili Alicia Kearns, elde edilen herhangi bir kârın çatışma sırasında işlenen cinayetler ve savaş suçları tarafından lekeleneceğini söyledi. Marks & Spencer’ın İngiltere’de 48 mağazasında bin 200 çalışanı mevcut. Kearns, Rusya'daki tüm M&S mağazalarının kapatılması çağrısında bulundu. Kearns, “Bazı İngiliz işletmelerinin faaliyet göstermeye devam etmesi yanlış, çünkü yaptıkları tek şey Putin'in gaddarlığını desteklemek ve savaş kasasını finanse etmek” dedi.

Rusya operasyonunu 23 yıldır Fiba Holding yönetiyor

M&S ise topu Türk şirketi Fiba Holding’e attı. Zira 1999 yılından bu yana M&S’in Rusya’daki tüm operasyonunu Hüsnü Özyeğin’e ait Fiba Holding yürütüyor. İngiliz şirket, Rusya'da mağaza işletmediğini veya herhangi bir çalışanı olmadığını ve franchise lisans sahibinin hem Ukrayna, hem de Rusya'da firmanın bayrağı altında ticaret yapma haklarına sahip olduğunu vurguladı. İngiliz şirketten yapılan açıklamada, “Franchise lisansımızın Rusya'daki işletmesine teslimatları iki hafta önce askıya aldık ve onları eski haline getirme planımız yok. Franchise lisans sahibimizle işin geleceğini aktif olarak tartışıyoruz.” M&S’den yapılan açıklamada yasal sonuçları olmadan kapatma uygulanamayacağı belirtirken, inisiyatifin Türk şirketi Fiba Holding’de olduğu belirtildi.