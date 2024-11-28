İngiliz Victoria 2021 yılında aldığı İzmirli Graniser’i sattı
27 yıl önce kurulan Graniser, 3’üncü kez yine el değiştirdi. İngiltere merkezli Victoria’nın satın aldığı Graniser, bu kez Akgün Grubu’na geçti. İngiliz şirket, 48.2 milyon euroya aldığı Türk şirketi, 36.8 milyon euroya devretmiş oldu.
Dünyanın en eski döşeme, seramik ve porselen üreticilerinden biri olan Victoria PLC, 2021 yılının kasım ayında önemli bir adımla Türkiye’ye gelmişti. O dönem DÜNYA Gazetesi’nde “İngiliz Victoria, İzmirli Graniser’i satın aldı” başlığıyla duyurduğumuz haberde, Londra merkezli devin, Türkiye’nin en önemli karo seramik üreticilerinden biri olan Graniser’i bünyesine kattığını ilk kez sizlerle paylaşmıştık.
Haberimizde 1997 yılında İzmir’de kurulan şirketin Manisa’daki 275 bin metrekarelik alandaki fabrikası sahip olduğu 11 fırın ve 20 bandıyla yıllık 22 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip Graniser’in bin 100 çalışanıyla, yaklaşık 5 bin çeşit üretim gerçekleştirdiğini, İngiltere merkezli Victoria’nın da Türk şirketini uzun zamandır radarına aldığını ve satış işleminin tamamlandığını yazmıştık. Victoria’nın Türk şirketi Graniser’i almak için 8.4 milyon euro nakit verdiğini, ayrıca 39,8 milyon euroluk borcunu da üstleneceğini duyurmuştuk. Toplamda Graniser’in Victoria’a maliyeti 48.2 milyon euro olmuştu. Aradan geçen 3 yılın ardından yine bir kasım gününde Victoria, Graniser’den çıkma kararı aldı. Hem de büyük bir kayıp vererek.
27 yılda 3 kez el değiştirdi
Victoria’nin Graniser’i 10 milyon eurosu nakit, 26.8 milyon eurosu da borçlara karşılık toplamda 36.8 milyon euroya devretti. Yani 2021 yılında 48.2 milyon euroya alınan Graniser, 3 yılın sonunda yaklaşık 11.4 milyon euroluk zarar etmiş oldu. Victoria, Graniser’in satış işlemini de bilançosunu optimize etme stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı. Graniser’in yeni sahibi ise yine Türk şirketi Akgün Grubu oldu. 1925 yılında Süleyman Akgün tarafından kurulan tuğla üretimi ile başlayan aile şirketi, zaman içerisinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birine dönüştü. Akgün Grubu, bugün farklı ülke ve şehirlerdeki 5 bin çalışanı ve 17 fabrikasıyla inşaat malzemeleri, otomotiv ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
27 yıl önce İzmir’de kurulan Graniser, dünyanın farklı coğrafyalarında ABD, İsrail, Almanya başta olmak üzere 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kazancı Ailesi’nin kurduğu Graniser, 2012 yılında Londra merkezli yatırım fonu Bancroft ile işbirliği kararı almış, yüzde 75’lik hisse 75 milyon dolara satılmıştı. 2013’te de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da (EBRD) şirkete dahil olmasıyla yüzde 100’lük hisse yabancıya geçmişti. Kazancı Ailesi, buradan gelen parayı da hazır giyimdeki markası Rodi Mood’un gelişmesine yöneltmişti. Ancak Rodi Mood’da beklenen büyüme gerçekleşmemiş, şirket 2013’de iflasını açıklamıştı.