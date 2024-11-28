İngiliz Victoria 2021 yılında aldığı İzmirli Graniser’i sattı  

27 yıl önce kurulan Graniser, 3’üncü kez yine el değiştirdi. İngiltere merkezli Victoria’nın satın aldığı Graniser, bu kez Akgün Grubu’na geçti. İngiliz şirket, 48.2 milyon euroya aldığı Türk şirketi, 36.8 milyon euroya devretmiş oldu.

Dünyanın en eski döşeme, se­ramik ve porselen üreticile­rinden biri olan Victoria PLC, 2021 yılının kasım ayında önemli bir adımla Türkiye’ye gelmişti. O dönem DÜNYA Gazetesi’nde “İngiliz Vi­ctoria, İzmirli Graniser’i satın aldı” başlığıyla duyurduğumuz haberde, Londra merkezli devin, Türkiye’nin en önemli karo seramik üreticilerin­den biri olan Graniser’i bünyesine kattığını ilk kez sizlerle paylaşmıştık.

Haberimizde 1997 yılında İzmir’de kurulan şirketin Manisa’daki 275 bin metrekarelik alandaki fabrikası sahip olduğu 11 fırın ve 20 bandıyla yıllık 22 milyon metrekarelik üretim kapasi­tesine sahip Graniser’in bin 100 ça­lışanıyla, yaklaşık 5 bin çeşit üretim gerçekleştirdiğini, İngiltere merkez­li Victoria’nın da Türk şirketini uzun zamandır radarına aldığını ve satış işleminin tamamlandığını yazmış­tık. Victoria’nın Türk şirketi Grani­ser’i almak için 8.4 milyon euro nakit verdiğini, ayrıca 39,8 milyon euroluk borcunu da üstleneceğini duyurmuş­tuk. Toplamda Graniser’in Victoria’a maliyeti 48.2 milyon euro olmuştu. Aradan geçen 3 yılın ardından yine bir ka­sım gününde Victo­ria, Graniser’den çık­ma kararı aldı. Hem de büyük bir kayıp ve­rerek.

27 yılda 3 kez el değiştirdi

Victoria’nin Grani­ser’i 10 milyon euro­su nakit, 26.8 milyon eurosu da borçlara karşılık toplam­da 36.8 milyon euroya devretti. Yani 2021 yılında 48.2 milyon euroya alı­nan Graniser, 3 yılın sonunda yakla­şık 11.4 milyon euroluk zarar etmiş oldu. Victoria, Graniser’in satış iş­lemini de bilançosunu optimize et­me stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı. Graniser’in yeni sahibi ise yine Türk şirketi Akgün Grubu oldu. 1925 yılında Süleyman Akgün tara­fından kurulan tuğla üretimi ile baş­layan aile şirketi, zaman içerisinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerin­den birine dönüştü. Akgün Grubu, bugün farklı ülke ve şehirlerdeki 5 bin ça­lışanı ve 17 fabrikasıy­la inşaat malzemeleri, otomotiv ve lojistik gi­bi sektörlerde faaliyet gösteriyor.

27 yıl önce İzmir’de kurulan Graniser, dünyanın farklı coğ­rafyalarında ABD, İs­rail, Almanya başta ol­mak üzere 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ka­zancı Ailesi’nin kurduğu Graniser, 2012 yılında Londra merkezli yatı­rım fonu Bancroft ile işbirliği kara­rı almış, yüzde 75’lik hisse 75 milyon dolara satılmıştı. 2013’te de Avru­pa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da (EBRD) şirkete dahil olmasıyla yüz­de 100’lük hisse yabancıya geçmişti. Kazancı Ailesi, buradan gelen parayı da hazır giyimdeki markası Rodi Mo­od’un gelişmesine yöneltmişti. Ancak Rodi Mood’da beklenen büyüme ger­çekleşmemiş, şirket 2013’de iflasını açıklamıştı.