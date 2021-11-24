İngiliz Victoria, İzmirli Graniser’i satın aldı

Türk seramik karo pazarının önde gelen oyuncularından biri Graniser. 1997 yılında İzmir’de kurulan şirketin Manisa’daki 275 bin metrekarelik alandaki fabrikası sahip olduğu 11 fırın ve 20 bandıyla yıllık 22 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip. Bin 100 çalışanıyla, yaklaşık 5 bin çeşit üretim gerçekleştiren Graniser, dünyanın farklı coğrafyalarında ABD, İsrail, Almanya başta olmak üzere 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kazancı Ailesi’nin kurduğu Graniser, 2012 yılında Londra merkezli yatırım fonu Bancroft ile işbirliği kararı almış, yüzde 75’lik hisse 75 milyon dolara satılmıştı. 2013’te de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da (EBRD) şirkete dahil olmasıyla yüzde 100’lük hisse yabancıya geçmişti. Kazancı Ailesi, buradan gelen parayı da hazır giyimdeki markası Rodi Mood’un gelişmesine yöneltmişti. Ancak Rodi Mood’da beklenen büyüme gerçekleşmemiş, şirket 2013’de iflasını açıklamıştı.

TOPLAM BEDELİ 49 MİLYON EURO

Kazancı Ailesi’nin kurduğu ve yabancılara sattığı İzmirli Graniser şimdilerde yine el değiştiriyor. Graniser’i satın alan ise yine bir İngiliz firması. Dünyanın en eski halı ve karo seramik üreticilerinden biri olan Londra merkezli Victoria PLC, Graniser’in tamamını satın aldı. İngiliz şirket, Graniser için 8,4 milyon Euro ödeyecek. İngiliz şirket ayrıca, Graniser’in 39,8 milyon Euro’luk borcunu da üstlenecek. Böylece satış 48,2 milyon Euro’ya tamamlanacak. Victoria’nın 52 milyon metrekarelik üretim kapasitesi eklendiğinde, toplam üretim 74 milyon metrekareye ulaşmış olacak.

126 YIL ÖNCE KURULDU

Dünyanın en eski döşeme, seramik ve porselen üreticilerinden biri olan Victoria PLC, 1895 yılında halı işi üzerine kuruldu. 1963 yılından bu yana hisseleri borsada işlem gören şirkete ait Victoria, Graniser’i aldıktan sonra bu kez Belçikalı bir firma ile masaya oturdu. Victoria’nın almak istediği şirket ise Belçika merkezli Balta Group NV. Firmanın bir bölümünü almak isteyen Victoria’nın hedefinde azınlık hissedara sahip ortaklık var. 9 tesisi bulunan 130 ülkeye ihracat yapan Balta Group’un ise 4 bin çalışanı ve 10 milyon dolarlık cirosu bulunuyor.