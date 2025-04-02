İngiliz yazılım devi QBS, 2 yılda 3’üncü Türk şirketini aldı

Türkiye, son dönemde dijital oyun ve yazılım şirketleri alanında önemli girişimler çıkardı. Özellikle mobil oyun sektörü, milyarlarca dolarlık değerlemeye ulaşarak yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Çinli Alibaba’nın Trendyol’u, Dubai merkezli Mubadala’nın da yer aldığı uluslararası yatırımcıların Getir’i, Kazak Kaspi’nin de Hepsiburada gibi e-ticaret platformlarını alması, devasa yatırımlar yapması, dijital alan da Türk girişimcilerin önemli varlıklar oluşturduğunu ortaya koyuyor. Türk yazılım sektörü de bu alanda yabancıların gözde pazarlarından biri. Bu alana en fazla ilgi Avrupa’dan geliyor.

Özellikle Alman ve İngiliz devlerinin peşinde koştuğu Türk şirketlere gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Ocak ayın da dijital kara para izleme konusunda Avrupa’nın en büyük lerinden olan Alman teknoloji şirketi Cleversoft’un Türk firması Fineksus Bilişim Çözümleri’nin yönetimini devralma sının ardından bu kez İngiliz QBS Technology Group, Elmer Yazılım’ı satın alma kararı aldı. İstanbul merkezli kurumsal yazılım dağıtımcısı Elmer Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tamamını bünyesi ne kattıklarını açıklayan İngiliz QBS’in resmi sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre satın alma şirketin META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki varlığını güçlendirme konusunda önemli bir adım.

Şubat ayındaki imza kurumadan Elmer’i aldı

QBS Technology Group, Türkiye’yi yakından tanıyan bir şirket. Daha doğrusu, Türkiye'den şirket toplayan bir dev. QBS, Mayıs 2023’te Infonet Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’yi satın almıştı. Türkiye'ye InfoNet ile giren QBS, Şubat 2025’te de Prianto Türkiye Yazılım Dağıtım A.Ş.’yi bünyesine kattı. Henüz bu anlaşmanın imzası kurumadan QBS, bu kez bir başka Türk şirketi Elmer Yazılım için masaya oturdu. QBS, bu satın almayı tamamladı ve 2 yılda 3’üncü Türk şirketini daha bünyesine katmış oldu. Merkezi İstanbul’da bulunan El mer, 27 yılı aşkın süredir platformlarında bin 500’den fazla satıcı bulunduruyor. Türkiye dışında Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde de faaliyet gösteren El mer, 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden üç sınıf arkadaş tarafından kuruldu. Şu anda Elmer’in başında Oğuz Ülker bulunuyor.

QBS platformunu bölge genelinde yaygınlaştıracak

Anlaşmayı imzalamak için İstanbul’a gelen QBS Technology Group CEO’su Dave Stevinson, protesto gösterilerinden de etkilenmiş. Da ve Stevinson, “Türkiye’de göz yaşartıcı gaza maruz kaldık, ama yine de anlaşmayı başardık. Elmer’in satın alınması, QBS platformunu bölge genelinde yaygınlaştırmak için araçlarımızı entegre ettiğimizde genişleme stratejimizin doğal bir sonraki adı mı” dedi. Elmer Kurucusu ve CEO’su Oğuz Ülker ise “Hayatımı Elmer’i Türkiye’nin en büyük özel kurumsal yazılım dağıtıcısı haline getirmek ve yüzlerce yayıncıdan yazılım teslim ederek Orta Doğu, Afrika ve Asya’da istikrarlı bir şekilde genişletmek için harcadım. QBS ekibiyle güçlerimizi birleştirmek önemli” diye konuştu. 1987’de kurulan İngiliz QBS Technology Group, teknoloji şirketlerinin ve kanal ortaklarının verimliliği artırma ları ve büyüme elde etmeleri için bir yazılım dağıtım platformu. 35 ülkede faaliyet gösteren QBS’in hisseleri, Londra Borsası’nda işlem görüyor. QBS, “Britanya’ya ilham veren 1000 şirket” arasında yer alıyor.