İngiltere AB’den ayrılırken beklentiler…

Birleşik Krallık, 31 Aralık 2020’de AB’den resmen ayrılıyor. Türkiye, ayrılış sonrası için bir Serbest Ticaret Anlaşması’nı henüz imzalamadı. İngiltere 16 milyar dolar ile ticari fazla verdiğimiz ender ülkeler arasında… Nakliye sektörü bir an önce harekete geçilmesini istiyor.

Birleşik Krallık, 31 Aralık 2020’de AB’den resmen ayrılıyor. Türkiye, Birleşik Krallık ile AB’den ayrılış sonrası için bir Serbest Ticaret Anlaşması’nı “henüz” imzalamadı. Arkadaşımız Aysel Yücel’in, geçiş dönemine ilişkin gelişmeleri ve Türk nakliyecilerin beklentilerini ele alan araştırma haberinde, İngiltere ile ticaretimizin 16 milyar dolar olduğu ve en fazla ticari fazla verdiğimiz bilgisi yer alıyor. Buna karşılık STA’nın en iyimser tahminle 2021 yılı ortasında imzalanabileceği belirtiliyor. Oysa nakliye sektörü için yeni dönem 1 Ocak 2021’den geçerli olacak. İngiltere bu geçiş dönemi için Sınır İşletim Modeli (BOM) yayınladı. Bunu Uluslararası Karayolları Taşımacılık Birliği (İRU) üyesi ülkelere ve Türkiye’ye gönderdi. TOBB’a ulaşan BOM bildirgesi, UND, DTO ve UTİKAD gibi lojistik dernekleriyle paylaşıldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, ikili ve transit geçişler konusundaki muafiyetlerin devamı konusunda söz aldıklarını belirterek konunun müzakerelerde gündeme taşınması gerektiğinin altını çiziyor. UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, 2010 yılından beri geçiş belgesi muafiyetiyle ile gerçekleştiğini açıkladığı çıkışında İngiltere ticaretimizin her yıl geliştiğini vurguluyor. Bingöl, Birleşik Krallık ile ilişkilerimizin AB’deki kronik vize ve kota sorunlarını, yeni dönemde de İngiltere ile yaşamayacağımızı umduğunu söylüyor.

UTİKAD yönetim kurulu üyesi Ayşem Ulusoy ise Brexit’in Türkiye lojistik sektörünü etkileyeceğini belirterek, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an önce imzalanmasını beklediklerini açıklıyor. İngiltere’nin 1 Ocak 2021 tarihinde bağımsız olması nedeniyle STA’nın bir an önce imzalanması çalışmaları hızlandırılmalıdır. Anlaşma imzalanana kadar İngiltere’nin taşımacılıkta olduğu gibi başka alanlarda da geçiş dönemine ilişkin açıklamalarının izlenip, ilgili iş çevrelerine duyurulması gerekir.

Gerekirse her iki ülke bir “Geçiş Dönemi Muafiyet Anlaşması” paraf edebilir, yeter ki taraflar bu işte kazançlı çıkacaklarının bilincinde olsun, o da var gözüküyor.

GÜNÜN NOTU:

COVID-19 aşı takvimi konusunda bütün ülkede bir beklenti söz konusu. Sağlık Bakanlığı net bir açıklama yapmalıdır.