İngiltere vize sorunu...

Gazetemizde geçen hafta yayınlanan Schengen vize sorunu haberi üzerine bir iş insanı dostum İngiltere vizesi konusunda oğlunun yaşadıklarını yazılı olarak aktardı. Bu vize soruna çare aranması için yazdıklarını paylaşmak istiyorum.

Uluslararası işlerimizin yanında, AB projeleri yapıp, Ar-Ge konusunda başarılara imza atan firmamızın sorumlu kişilerinden olan oğlum, bir Ar-Ge merkezinde konuşma yapmak için Cambridge’e davet edildi. 16 Haziran’da başladığı vize dokümanı toplama işlemini 29 Haziran’da tamamlayıp, davet mektubuyla birlikte mülakata gidebildi. Pasaportunu teslim etti. Aradan 40 gün geçti. Pasaport hala İngiliz Konsolosluğu’nda. Konsolosluğa derdimizi anlatmaya imkan olmadı. Çünkü -hiç de azımsanmayacak kişilerin gayretlerine rağmen- kapı duvardı. Pasaport henüz iade edilmediği/vize verilmediği için, uçak biletlerinden de zarar ederek 21/22 Temmuz’da konuşmacı olarak davet edildiği toplantıyı kaçırdı. Davet eden kurum online konuşma fırsatı verdi. Bir iş insanının vize almak için hazırlık zamanını da katarsak 2-2,5 ay kaybetmesi bir sorun. Türk pasaportunun 40 gün bir yabancı konsoloslukta bekletilmesi bir sorun. Vize için konsolosluğun, kişinin gidiş tarihine, olayın o firma için anlamına sağır kalması da bir başka sorun. İngiliz ticaret ataşesinin her toplantıda “Sanayicilerinizin vize işlemlerini sorunsuz hallediyoruz” söylemini dinlemek zorunda kalmamız, o da bir başka sorun…

Tabii hatanın önemli bölümü, Türk işadamlarının uluslararası rekabette geri kalmasına neden olan serbest dolaşım hakkını, savunmayanlarda. Bu arada ABD’ye son vize başvurum, kargoda geçen zaman dahil on günde gelmişti.

Bana göre bu olumsuz tavra fırsat vermemek için iğneyi kendimize de batırmalıyız. Bazı belediyelerin gri pasaport vererek yurt dışına gönderdiği, dönmeyen kişiler olduğunu hatırlamalıyız.

AB ülkelerinden vize isteyen vatandaşlarımızın horlanmasının önüne geçmek için, yapılması gerekenleri çok yönlü ele almalıyız…

GÜNÜN SÖZÜ:

1968’in gençlik liderlerinden Harun Karadeniz, 16 Ağustos 1975’de 47 yıl önce vefat etmişti. Kendisini özlem ve rahmetle anıyorum….